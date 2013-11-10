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Nofan'dan pasif işlemci soğutucu: CR-80EH

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
1
27
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Nofan'dan pasif işlemci soğutucu: CR-80EH
Bilgisayar gürültüsüne karşı aşırı duyarlı kişiler için pasif soğutma sistemlerinin güzel bir alternatif oluşturduğunu söylemek mümkün. Güney Koreli Nofan tarafından hazırlanan yeni işlemci soğutucu bahsettiğimiz alternatiflerden bir tanesi.
Nofan'ın CR-80EH model numaralı işlemci soğutucusu, AMD tarafında soket AM ve soket FM formundaki işlemcilere destek verirken; Intel tarafındaki destek LGA 1150, LGA 1155 ve LGA 1156 formundaki işlemcilerle sınırlı tutulmuş. 155 mm çapında, 113 mm yüksekliğinde ve yaklaşık 300 gram ağırlığında tasarlanan CR-80EH'nin 6 mm çapında bir ısı borusunu bünyesinde barındırdığını belirtelim. Gerek yapraklarında gerekse tabanında materyal olarak bakırın tercih edildiği işlemci soğutucu, 80 watt değerine kadar ısıl tasarım gücüne (TDP) sahip işlemcileri soğutabiliyor.
CR-80EH'nin, önümüzdeki haftalardan itibaren 60$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.

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Sajuuk 6 yıl en beğenilen Arranger.
İmportant
Aynı miktara Thermalright Macro varken buna gerek yok.

amazon.com/...

Sen çok akıllısın be
İmportantAynı miktara Thermalright Macro varken buna gerek yok.amazon.com/...Sen çok akıllısın be
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1 Yanıt Yanıtla +12
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dogu03 5 yıl
sıcaklık değerlerinden hiç bahsetmemiş sessizlik derken pc yi yakıp ebedi sessizliğe uğurlamayalım... yükte ne kadar boşta ne kadar ısı dereceleri bunlar yazılırsa tartışmaya değer
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Rizeli55 6 yıl
Behlül
Orijinalden alıntı: Hüsnü008
Orijinalden alıntı: Behlül Normal kullanıcı zaten işlemci fanından önce PSU fanından rahatsız olur, en azından bende öyle.
corsair ax 860i var, fanı anca 4-5 saatte bir %20 seviyesinde duyulmayacak şekilde 5-10 saniye çalışıyor..1200 wattlığı olsa, oyunlarda bile hiç ses çıkarmaz
Ustad 600 kusur liraya bi zahmet sessiz olsun yani. Turkiyede fanless denilen fansiz psu lardan yok mudur

Fansız PSU var fakat çok az...Watt değerleri düşük...özellikle 12v dan çok az amper veriyorlar...Bence tehlikeli...PSU kapalı olduğu ve kasanın ya altında ya üstünde olduğu için kasa içi devir yapan havadan da pek faydalanmıyor...
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Umutcan 6 yıl
Malesef tümü fansız sessiz bir sistem yapmak çok zor, kasa fanı, gpu fanı, psu fanı da olmamalı kesinlikle. Bu sefer de ısı dışarı atılamadığı için aşırı ısınma olabilir gibime geliyor.
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TempleJoker 6 yıl
isimden zaten fansız bir anlayış sürdüğü söylenebilir :D
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xamaximax 6 yıl
ilk görünce elektrik süpürgesinin toz torbası sandım :)
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vonaleee 6 yıl
Ek bilgi olsun diye yazayım:hurda bakırın kilosu 120 lira civarında

düzeltme:fişi yanlış okumuşum pardon :D
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rabitelli 6 yıl vonaleee
vonaleee

Ek bilgi olsun diye yazayım:hurda bakırın kilosu 120 lira civarında

Hahahaha...
Sağlam sallamasyon olmuş

LİNK
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Dt.Görkem 5 yıl vonaleee
bakırın tonu 7100-7400$ arasında oynuyor şu aralar.. yani kilosu yaklaşık 8 dolar yani 17.5-20 tl arası kilosu..

not: eğer istersen londra metal borsasından link verebilirim..
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Hüsnü008 6 yıl
Behlül
Normal kullanıcı zaten işlemci fanından önce PSU fanından rahatsız olur, en azından bende öyle.

corsair ax 860i var, fanı anca 4-5 saatte bir %20 seviyesinde duyulmayacak şekilde 5-10 saniye çalışıyor..
1200 watt'lığı olsa, oyunlarda bile hiç ses çıkarmaz
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Behlül 6 yıl Hüsnü008
Hüsnü008
Behlül
Normal kullanıcı zaten işlemci fanından önce PSU fanından rahatsız olur, en azından bende öyle.

corsair ax 860i var, fanı anca 4-5 saatte bir %20 seviyesinde duyulmayacak şekilde 5-10 saniye çalışıyor..
1200 watt'lığı olsa, oyunlarda bile hiç ses çıkarmaz

Ustad 600 kusur liraya bi zahmet sessiz olsun yani. Turkiyede fanless denilen fansiz psu lardan yok mudur
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xxxone 6 yıl
Güç kaynağını bir susturabilsek...
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melikulupinar 6 yıl xxxone
xxxone

Güç kaynağını bir susturabilsek...

Sessiz güç kaynağı için 80+ Bronze sertifikalı.
Akıllı fan devirli.
Güç ihtiyacınızın %60 kadar fazlasını verecek PSU alın.

Ben öyle yaptım. İmzamdaki sistem ortalama 350 watt filan harcıyor yükte.
750 watt Qfan bronze PSU var. İhtiyacımdan çok fazla.

Ama yük %50 altında olduğundan fan çok yavaş dönüyor. 4,5 yıllık PSU, ama daha 0 ses.

İlk başta pahalı olmuş gibi gelebilir ama PSU yıpranmadığından ve bronze sertifikası ile 1-1,5 yılda fark parasını çıkarıyor ve 8-10 yıl rahat kullanılabiliyor.
Yüksüz çalıştığından arıza da yapmıyor.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
buna anca 20 $ veririm :)
umarız her şeyin taklidini yapan çinliler bu konuyada duyarsız kalmaz :D
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HeavyClocker 6 yıl
Fiyatı aşırı fazla bence pasif bir Soğutucu için.
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Cidelee 6 yıl
Nokia diye okudum :(
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Behlül 6 yıl
Normal kullanıcı zaten işlemci fanından önce PSU fanından rahatsız olur, en azından bende öyle.
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