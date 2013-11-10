Nofan'dan pasif işlemci soğutucu: CR-80EH

Bilgisayar gürültüsüne karşı aşırı duyarlı kişiler için pasif soğutma sistemlerinin güzel bir alternatif oluşturduğunu söylemek mümkün. Güney Koreli Nofan tarafından hazırlanan yeni işlemci soğutucu bahsettiğimiz alternatiflerden bir tanesi.



Nofan'ın CR-80EH model numaralı işlemci soğutucusu, AMD tarafında soket AM ve soket FM formundaki işlemcilere destek verirken; Intel tarafındaki destek LGA 1150, LGA 1155 ve LGA 1156 formundaki işlemcilerle sınırlı tutulmuş. 155 mm çapında, 113 mm yüksekliğinde ve yaklaşık 300 gram ağırlığında tasarlanan CR-80EH'nin 6 mm çapında bir ısı borusunu bünyesinde barındırdığını belirtelim. Gerek yapraklarında gerekse tabanında materyal olarak bakırın tercih edildiği işlemci soğutucu, 80 watt değerine kadar ısıl tasarım gücüne (TDP) sahip işlemcileri soğutabiliyor.



CR-80EH'nin, önümüzdeki haftalardan itibaren 60$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.

