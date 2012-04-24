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Nofan'ın bakırdan oluşan pasif işlemci soğutucusu CR-95C ufukta göründü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
18,8b
1
37
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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Nofan'ın bakırdan oluşan pasif işlemci soğutucusu CR-95C ufukta göründü
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Gürültüye karşı duyarlılık gösteren bilgisayar kullanıcıları için pasif soğutma çözümleri hazırlayan Nofan'ın CR-95C kodlu pasif işlemci soğutucusu ufukta göründü. Yaprakları, ısı boruları ve tabanı tamamen bakırdan oluşan soğutucu, Intel cephesinde LGA1155, LGA 1156 ve LGA 775 formundaki işlemcilerle, AMD cephesinde ise FM1, AM3+, AM3, AM2+ ve AM2 formundaki işlemcilerle kullanılabiliyor.

180 mm çapında, 148 mm yüksekliğinde tasarımıyla hamster tekerleğini veya çamaşır makinesi kazanını anımsatan soğutucunun ağırlığı 1.020 gram civarında. 100 Watt'a kadar ısıl tasarım gücüne (TDP) sahip işlemcilerin üstesinden gelebildiği belirtilen fansız işlemci soğutucusunun haziran başına doğru yurtdışında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Nofan'ın bakırdan oluşan pasif işlemci soğutucusu CR-95C ufukta göründü
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Nofan'ın bakırdan oluşan pasif işlemci soğutucusu CR-95C ufukta göründü
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Nofan'ın bakırdan oluşan pasif işlemci soğutucusu CR-95C ufukta göründü
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http://www.fanlesstech.com/2012/04/nofan-cr-95c-copper.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
haqy 6 yıl
Eğer tekerlek gibi dönüyorsa, cam kasalı pc'de bunun içine bir adet hamster koyulabilir :D
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BMW M3 POWER 6 yıl haqy
0 sesle çalıiır ozaman ama haster de içerde pişer
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alialtin 7 yıl
çok ağırmış anakartı esnetir ve düşük watlı cpu lar için uygun olabilir fakat kasada sürkülasyon fanı bulunmalı no fan diyor kasanın fanından faydalınıyor
sonuçta bir fan ihtiyacı kendine ait olmasa bile başka bir fandan faydalanacak
bence orta kısmındaki boşluğa geniş kanatlı büyük ve çok yavaş bir fan
eklenebilir ve ses yapmaz 500 rpm felan dönse yeter ve sesi kasa kapağından
çıkamaz taban bağlantısında 4 adet heatpipe boru bulunmakta fakat boru harici
bakır bağlantısıda var taban bağlantı yüzeyi daha fazla olmalıydı.
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ugurcan90 7 yıl
vay be yaptılar sonunda çok güzel duruyor.
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nohackmove 7 yıl
nerde satılıyor bu meret?
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medjay85 7 yıl
Saf bakir olacagindan bence fiyat performans orani cok yuksek olur daha ucuza pasif sogutucular bulunabilir
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Swothra 7 yıl
İleride satmak istedeğin zaman forumda alıcak adam bulamasan bile mahalle aralarında gezen bakırcıdan iyi fiyat alabilirsin,kilosu 30tl den hesaplayın işte
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arg-ist 7 yıl
NOFAN CR- 95 C üzerine bu kadar şakacı!!!! yakaşımdan sonra yorumsuz bir şekilde 2 tane test sonucunu koyma gereğini duydum....

işte NOFAN CR -95 C


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805 gr ile ağır oluşu kısmına gelince biz daha ne ağır, hemde pasif değil aktif soğutucular gördük. örneğin bir ağırlık karşılaştırması


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meposion 7 yıl
Markanın adı üstünde nofan
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CoreXXX 7 yıl
yeni çıkan ivy bridge mimarisini ses olmadan kullanmak isteyenler için yapılmış gibi 70 watt civarı bi tdp leri vars anırım core i5 lerin. işlemciyle braber gelen hd 4000 veya fansız orta seviye bir ekran kartı fansız psu ve tabikide titreşim olmamaı için 240 gb bir ssd ile bu sistem gerçekden sese önem verenler için süper olur. ben alırmıyım bunu hayır ama benim ihtiyacım yok diye herkesi aynı kefeye koyamam
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Virtual Reality 7 yıl
Bu çok pahalı olur. Her yeri saf bakır. İş görür mü evet çok iş görür.
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duketemre 7 yıl
isyankar_emre
Fansız soğutucu ha, ilginç bir soğutucu, o kadar soğutucu veya pasif soğutucu gördüm böylesine tasarıma sahip olanını ve fansız olarak ifade edilenini ilk kez gördüm fiyatını merak ettim ama..:)

bakır pahlıdır görmedinmi zalmanın bakırlarını ki onda da az bakır var
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E_Aydin35 7 yıl
"Fansız soğutucu" ha, ilginç bir soğutucu, o kadar soğutucu veya pasif soğutucu gördüm böylesine tasarıma sahip olanını ve fansız olarak ifade edilenini ilk kez gördüm fiyatını merak ettim ama..:)
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_bluescream_ 7 yıl
18 cm çap mı :D

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