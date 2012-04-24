Nofan'ın bakırdan oluşan pasif işlemci soğutucusu CR-95C ufukta göründü

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Gürültüye karşı duyarlılık gösteren bilgisayar kullanıcıları için pasif soğutma çözümleri hazırlayan Nofan'ın CR-95C kodlu pasif işlemci soğutucusu ufukta göründü. Yaprakları, ısı boruları ve tabanı tamamen bakırdan oluşan soğutucu, Intel cephesinde LGA1155, LGA 1156 ve LGA 775 formundaki işlemcilerle, AMD cephesinde ise FM1, AM3+, AM3, AM2+ ve AM2 formundaki işlemcilerle kullanılabiliyor.
180 mm çapında, 148 mm yüksekliğinde tasarımıyla hamster tekerleğini veya çamaşır makinesi kazanını anımsatan soğutucunun ağırlığı 1.020 gram civarında. 100 Watt'a kadar ısıl tasarım gücüne (TDP) sahip işlemcilerin üstesinden gelebildiği belirtilen fansız işlemci soğutucusunun haziran başına doğru yurtdışında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
http://www.fanlesstech.com/2012/04/nofan-cr-95c-copper.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sonuçta bir fan ihtiyacı kendine ait olmasa bile başka bir fandan faydalanacak
bence orta kısmındaki boşluğa geniş kanatlı büyük ve çok yavaş bir fan
eklenebilir ve ses yapmaz 500 rpm felan dönse yeter ve sesi kasa kapağından
çıkamaz taban bağlantısında 4 adet heatpipe boru bulunmakta fakat boru harici
bakır bağlantısıda var taban bağlantı yüzeyi daha fazla olmalıydı.
işte NOFAN CR -95 C
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805 gr ile ağır oluşu kısmına gelince biz daha ne ağır, hemde pasif değil aktif soğutucular gördük. örneğin bir ağırlık karşılaştırması
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bakır pahlıdır görmedinmi zalmanın bakırlarını ki onda da az bakır var