Nofan'ın bakırdan oluşan pasif işlemci soğutucusu CR-95C ufukta göründü

Gürültüye karşı duyarlılık gösteren bilgisayar kullanıcıları için pasif soğutma çözümleri hazırlayan Nofan'ın CR-95C kodlu pasif işlemci soğutucusu ufukta göründü. Yaprakları, ısı boruları ve tabanı tamamen bakırdan oluşan soğutucu, Intel cephesinde LGA1155, LGA 1156 ve LGA 775 formundaki işlemcilerle, AMD cephesinde ise FM1, AM3+, AM3, AM2+ ve AM2 formundaki işlemcilerle kullanılabiliyor.





180 mm çapında, 148 mm yüksekliğinde tasarımıyla hamster tekerleğini veya çamaşır makinesi kazanını anımsatan soğutucunun ağırlığı 1.020 gram civarında. 100 Watt'a kadar ısıl tasarım gücüne (TDP) sahip işlemcilerin üstesinden gelebildiği belirtilen fansız işlemci soğutucusunun haziran başına doğru yurtdışında piyasaya sürülmesi bekleniyor.



http://www.fanlesstech.com/2012/04/nofan-cr-95c-copper.html