Nokia 6 tanıtıldı: özellikleri ve fiyatı

Ekran: 5.5 inç 1920×1080 FHD ekran

5.5 inç 1920×1080 FHD ekran İşlemci: 8x 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 630

8x 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 630 RAM: 3GB/32GB ~ 4GB/64GB

3GB/32GB ~ 4GB/64GB Depolama kapasitesi: 32/64 GB + microSD kart desteği

32/64 GB + microSD kart desteği Arka kamera: 16 MP(f/2.0)

16 MP(f/2.0) Ön kamera: 8 MP(f/2.0)

8 MP(f/2.0) Batarya: 3000 mAh

3000 mAh İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo

16:9 en/boy oranına sahip 5.5 inçlik Full HD IPS ekran ile birlikte gelen Nokia 6 2018 modelinde 2.2GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 630 platformu kullanılıyor. 32 GB depolama kapasiteli varyantında 3 GB sistem belleği bulunan Nokia 6'nın 64 GB kapasiteli modelinde ise 4 GB RAM bulunmakta.

Bothie moduyla birlikte gelen yeni Nokia 6, Zeiss marka f/2.0 diyafram açıklıklı 12 MP çözünürlüğünde bir arka kamera sensörüne sahip. Ön tarafta ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.

3000 mAh büyüklüğündeki pilden beslenen Nokia 6, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden yarım saat içerisinde yüzde 50 şarj olabiliyor. 802.11ac, NFC ve Bluetooth 5.0 desteğini de bulunduran telefon; siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle birlikte Nisan ayından itibaren 279 Euro'dan satışa sunulacak.