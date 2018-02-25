Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia 6 tanıtıldı: özellikleri ve fiyatı

Nokia, Mobil Dünya Kongresi 2018 kongresi kapsamında en yeni cihazlarını sergiledi. Duyurulan cihazlar içerisinde yer alan Nokia 6 modeline dair tüm detaylar haberimizde...
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5b
1
20
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HMD Global çatısı altında bulunan Nokia, yeniden küllerinden doğuyor. Birçok üretici MWC 2018'de yeni cihaz ve teknolojilerini tanıtıyor. Nokia da yeni nesil akıllı telefonlarıyla sahnede. İşte tüm detaylarıyla Nokia 6:
  • Ekran: 5.5 inç 1920×1080 FHD ekran
  • İşlemci: 8x 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 630
  • RAM: 3GB/32GB ~ 4GB/64GB
  • Depolama kapasitesi: 32/64 GB + microSD kart desteği
  • Arka kamera: 16 MP(f/2.0)
  • Ön kamera: 8 MP(f/2.0)
  • Batarya: 3000 mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
16:9 en/boy oranına sahip 5.5 inçlik Full HD IPS ekran ile birlikte gelen Nokia 6 2018 modelinde 2.2GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 630 platformu kullanılıyor. 32 GB depolama kapasiteli varyantında 3 GB sistem belleği bulunan Nokia 6'nın 64 GB kapasiteli modelinde ise 4 GB RAM bulunmakta. 
Bothie moduyla birlikte gelen yeni Nokia 6, Zeiss marka f/2.0 diyafram açıklıklı 12 MP çözünürlüğünde bir arka kamera sensörüne sahip. Ön tarafta ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor. 
3000 mAh büyüklüğündeki pilden beslenen Nokia 6, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden yarım saat içerisinde yüzde 50 şarj olabiliyor. 802.11ac, NFC ve Bluetooth 5.0 desteğini de bulunduran telefon; siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle birlikte Nisan ayından itibaren 279 Euro'dan satışa sunulacak. 

https://www.androidauthority.com/nokia-8-sirocco-mwc-2018-specs-price-availability-840737/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bloodin 1 yıl en beğenilen
Sadece işlemci ile telefon değerlendiren bir furya başladı, işlemci önemli evet fakat bir telefon demek sadece işlemci demek değildir. Bunu bugün en güzel anlatan telefonlardan biri 2017 model Nokia 6'dır. 1000 TL fiyatıyla rakipsiz denebilecek bir telefondur Nokia 6. Bir diğeri de mesela Mi Note 3'dür... Madem ki işlemci bu kadar önemli, insanlar neden Mi 6 yerine deli gibi Mi Note 3 alıyorlar?
Sadece işlemci ile telefon değerlendiren bir furya başladı, işlemci önemli evet fakat bir telefon demek sadece işlemci demek değildir. Bunu bugün en güzel anlat...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Basketbol oyuncusu 1 yıl

Merhaba arkadaşlar, yeni bir telefon almayı düşünüyorum. Nokia 6 (2017) ve P9 Lite 2017 arasında kaldım.
Nokia 6 yorumlarına baktığımda konuşma sırasında ses kesilme sorunu, mikrofon sorunu ve video çekme sorunu gibi sorunları yazanlar var. Bazı yorumlarda ise aksine hiç bir sorun yok diyenler var. Bu sorunlarla ilgili telefonu kullananlar bilgi verebilir misiniz?
Huawei P9 Lite' da ise son yorumlara baktığımda eskisine göre pil performansında düşüş, yavaşlama ve hafızanın yetmemesi gibi şikayetler var.
Hangi telefonu önerirsiniz cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Saygılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alifatih 1 yıl
Hocam yurt dışı sitelerde 2018 olanı 220 €, 2017 olanı 230 €. Yani yeni olanı daha ucuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EcheLoN_ 1 yıl
Nisan ayında piyasaya çıkacak, ve SD630 güncel işlemcili ve zeiss lens olduğu için 1700 lira gibi bir fiyattan satışa sunacaklar kesin vestel bile aynı işlemcili v20 telefona 2000 lira fiyat koymuş..ayrıca ilk olarak vodafona satış amaçlı verirlerse benim için hiç avantajı kalmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3arbar 1 yıl
arkadaşın dediği gibi tasarımdaki tek eksik sanal tuş yerine alta siyah çerçeveye kapasitif tuş koymamış olmaları.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark_hell_86 1 yıl
2017 versiyonunun tasarımı gayet güzeldi neden altta bir parmak boşluk varken parmak izini arkaya taşıyıp sanal tuş saçmalığına girdilerki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 1 yıl
Çıkan batarya istiyoruz Nokia
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Simplify 1 yıl
2017 ve sonrasında üretilen bütün çıkan telefonlar "hızlı" ve "kaliteli" . Geriye kamera ve dizayn kalıyor. Artık o kasıyo mu hacı dönemi bitti.
Dizayn bu sefer oturmuş ancak satar mı bilmem. Lumia gibi beş para etmez bir dizayna sahip değil en azından.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 1 yıl en beğenilen
Sadece işlemci ile telefon değerlendiren bir furya başladı, işlemci önemli evet fakat bir telefon demek sadece işlemci demek değildir. Bunu bugün en güzel anlatan telefonlardan biri 2017 model Nokia 6'dır. 1000 TL fiyatıyla rakipsiz denebilecek bir telefondur Nokia 6. Bir diğeri de mesela Mi Note 3'dür... Madem ki işlemci bu kadar önemli, insanlar neden Mi 6 yerine deli gibi Mi Note 3 alıyorlar?
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alifatih 1 yıl
Nokia Facebook sayfasında 2018 modeli için 1399₺ fiyat vermişlerdi, nasıl olacak şimdi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İso-06 1 yıl alifatih
alifatih
Nokia Facebook sayfasında 2018 modeli için 1399₺ fiyat vermişlerdi, nasıl olacak şimdi?

nokia 6 2018 modeli fiyatı nerede yazılı ve tarih bellimi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackhead 1 yıl
ben 2017'de çıkan modeli kullanıyorum. çok memnunum. belirgin bir problemi yok. gayet yeterli bir cihaz. hele de oreo gelince daha da iyi oldu. özellikle şarjı daha da uzadı. 2018 de aynı stabiliteye sahipse gözü kapalı alınır.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 1 yıl blackhead
blackhead
ben 2017'de çıkan modeli kullanıyorum. çok memnunum. belirgin bir problemi yok. gayet yeterli bir cihaz. hele de oreo gelince daha da iyi oldu. özellikle şarjı daha da uzadı. 2018 de aynı stabiliteye sahipse gözü kapalı alınır.

Sorun şu ki ! 2013/2016 yılında Nokia alanlar sadece ismi NOKiA olduğu icin artık bu cihazı almayacaklardır. Bknz : LG
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5039 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
mobil dünya kongresi, nokia 6 ve
5 etiket daha nokia 6 özellikleri mwc 2018 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Çift kameralı ve geniş ekranlı ZTE Blade V9 serisi tanıtıldı 1 yıl Zorlu Holding elektrikli otomobiller için pil üretecek 1 yıl Vivo APEX: Tamamı ekran, ekranın yarısı parmak izi okuyucu alanı 1 yıl Apple yüksek ses kalitesine sahip yeni bir kulaklık üzerinde çalışıyor 1 yıl 6.5 inçlik iPhone XS Plus modelinin ön paneli sızdırıldı iddiası 1 yıl Sony Xperia XZ2 Compact tanıtıldı: Küçük canavar tekrar aramızda 1 yıl Sony Xperia XZ2 tanıtıldı: İnce çerçeveye merhaba 1 yıl Samsung DeX Pad masaüstü tecrübesini geliştiriyor 1 yıl Nokia 8 Sirocco'yu inceledik: İlk izlenimler 1 yıl Ay'da Samsung Galaxy S9 kutu açılışı [Video] 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme 1 yıl Mercedes, Mobil Dünya Kongresi'nde yapay zekalı multimedya sistemi MBUX'u sergileyecek 1 yıl Xiaomi’den Cortana destekli akıllı hoparlör geliyor 1 yıl Matrix'teki telefon geri döndü: İşte karşınızda Nokia 8110 4G 1 yıl Samsung Galaxy S9 fiyatı belli oldu! İşte Türkiye satış fiyatı: 1 yıl Huawei MediaPad M5 ve M5 Pro tablet tanıtıldı 1 yıl Huawei ince çerçeveyi abarttı: Karşınızda 3K ekranlı MateBook X Pro 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve S9+ tanıtıldı! 1 yıl Nokia 8 Sirocco tanıtıldı! Nokia 8 Sirocco özellikleri 1 yıl Amazon, Kara Kule dizisinin haklarını satın aldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nokia 6 tanıtıldı: özellikleri ve fiyatı Sonraki Nokia 7 Plus Tanıtıldı! Nokia 7 Plus özellikleri: 1 yıl Nokia 1 tanıtıldı! Nokia 1 özellikleri: 1 yıl Tarayıcıdan torrent indirebileceğiniz "uTorrent Web" kullanıma sunuldu 1 yıl Mobilite: 16000mAh bataryalı telefon ve fazlası 1 yıl Hyundai, iki modeliyle 2018 iF Tasarım Ödülleri'nden birincilikle ayrıldı. 1 yıl DonanımHaber Forum'da Ocak ayının popüler film ve dizileri 1 yıl Yapay zekadan güç alan LG V30S ThinQ ve V30S+ ThinQ resmen tanıtıldı 1 yıl Tesla, Yunanistan'ın Atina şehrinde Ar-Ge ofisi kuracak 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve S9+'ın resmi tanıtım videosu sızdı 1 yıl Sony'den çılgın yenilikler: Az bilinen iddialı ürünler 1 yıl WhatsApp'ta para transferi dönemi başlıyor 1 yıl 2017'deki ICO'ların neredeyse yarısı başarısızlıkla sonuçlandı 1 yıl Elon Musk sadece 0.25 Bitcoin'e sahip 1 yıl İlk Android Go telefonu Alcatel’den geldi 1 yıl Evinizin yeni asistanı Archos Hello ile tanışın 1 yıl Coinbase, kullanıcılara ait bilgileri ABD Vergi Dairesi'ne gönderecek 1 yıl Samsung’dan QD-OLED ekranlar geliyor 1 yıl Facebook şimdi de Avrupalı hak sahipleri ile telif anlaşması imzaladı 1 yıl Volkswagen, T-Roc Crossover'ın cabrio versiyonunu üretecek 1 yıl Pokémon Go benzeri bir oyun geliyor: Ghostbusters World Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim