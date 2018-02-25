Nokia 6 tanıtıldı: özellikleri ve fiyatı

Teknoloji Editörü
HMD Global çatısı altında bulunan Nokia, yeniden küllerinden doğuyor. Birçok üretici MWC 2018'de yeni cihaz ve teknolojilerini tanıtıyor. Nokia da yeni nesil akıllı telefonlarıyla sahnede. İşte tüm detaylarıyla Nokia 6:
- Ekran: 5.5 inç 1920×1080 FHD ekran
- İşlemci: 8x 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon 630
- RAM: 3GB/32GB ~ 4GB/64GB
- Depolama kapasitesi: 32/64 GB + microSD kart desteği
- Arka kamera: 16 MP(f/2.0)
- Ön kamera: 8 MP(f/2.0)
- Batarya: 3000 mAh
- İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
16:9 en/boy oranına sahip 5.5 inçlik Full HD IPS ekran ile birlikte gelen Nokia 6 2018 modelinde 2.2GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 630 platformu kullanılıyor. 32 GB depolama kapasiteli varyantında 3 GB sistem belleği bulunan Nokia 6'nın 64 GB kapasiteli modelinde ise 4 GB RAM bulunmakta.
Bothie moduyla birlikte gelen yeni Nokia 6, Zeiss marka f/2.0 diyafram açıklıklı 12 MP çözünürlüğünde bir arka kamera sensörüne sahip. Ön tarafta ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunuyor.
3000 mAh büyüklüğündeki pilden beslenen Nokia 6, USB Type-C bağlantı noktası üzerinden yarım saat içerisinde yüzde 50 şarj olabiliyor. 802.11ac, NFC ve Bluetooth 5.0 desteğini de bulunduran telefon; siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle birlikte Nisan ayından itibaren 279 Euro'dan satışa sunulacak.
https://www.androidauthority.com/nokia-8-sirocco-mwc-2018-specs-price-availability-840737/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Merhaba arkadaşlar, yeni bir telefon almayı düşünüyorum. Nokia 6 (2017) ve P9 Lite 2017 arasında kaldım.
Nokia 6 yorumlarına baktığımda konuşma sırasında ses kesilme sorunu, mikrofon sorunu ve video çekme sorunu gibi sorunları yazanlar var. Bazı yorumlarda ise aksine hiç bir sorun yok diyenler var. Bu sorunlarla ilgili telefonu kullananlar bilgi verebilir misiniz?
Huawei P9 Lite' da ise son yorumlara baktığımda eskisine göre pil performansında düşüş, yavaşlama ve hafızanın yetmemesi gibi şikayetler var.
Hangi telefonu önerirsiniz cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Saygılar.
Dizayn bu sefer oturmuş ancak satar mı bilmem. Lumia gibi beş para etmez bir dizayna sahip değil en azından.
nokia 6 2018 modeli fiyatı nerede yazılı ve tarih bellimi
Sorun şu ki ! 2013/2016 yılında Nokia alanlar sadece ismi NOKiA olduğu icin artık bu cihazı almayacaklardır. Bknz : LG
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