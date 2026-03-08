Giriş
    Çin matematiği: Xiaomi 18, Xiaomi 26 olabilir

    Xiaomi'nin amiral gemisi akıllı telefon serisinde sıra dışı bir numaralandırma değişikliği gündemde. Şirket, Xiaomi 18 yerine doğrudan Xiaomi 26 modelini çıkarabilir.

    Çin matematiği: Xiaomi 18, Xiaomi 26 olabilir Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin amiral gemisi telefon serisinde sıra dışı bir isimlendirme değişikliği yapabileceği konuşuluyor. İddialara göre şirket, geleneksel numara sırasını atlayarak ürünlerini farklı bir şekilde sunabilir.

    Hatırlanacağı üzere, Çinli teknoloji devi 2025 yılında Xiaomi 16 serisini atlamış ve Xiaomi 15'in ardından doğrudan Xiaomi 17 modelini tanıtmıştı. Bu hamlenin, Apple'ın iPhone 17 serisiyle rekabete yanıt olarak yapıldığı belirtilmişti.

    Xiaomi 26 ismi gündemde

    Teknoloji sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre Xiaomi, bir sonraki adımda Xiaomi 17'den sonra doğrudan Xiaomi 26 modeline geçebilir. Bu karar yalnızca ürün serisini sadeleştirmek için değil, aynı zamanda Apple'ın yeni numaralandırma trendini takip etmek için de mantıklı görülüyor.

    Çin matematiği: Xiaomi 18, Xiaomi 26 olabilir Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS, macOS ve diğer yazılımlarında sürüm numaralarını atlayıp doğrudan 26'yı kullanmıştı. Xiaomi'nin de benzer bir strateji ile HyperOS 4 yerine HyperOS 26 sürümünü piyasaya sürmesi gündemde. Şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, teknoloji çevreleri böyle bir adımın mantıklı olabileceğini düşünüyor.
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    gonuldagi 17 saat önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 3 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 3 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

