Çin matematiği: Xiaomi 18, Xiaomi 26 olabilir

Hatırlanacağı üzere, Çinli teknoloji devi 2025 yılında Xiaomi 16 serisini atlamış ve Xiaomi 15'in ardından doğrudan Xiaomi 17 modelini tanıtmıştı. Bu hamlenin, Apple'ın iPhone 17 serisiyle rekabete yanıt olarak yapıldığı belirtilmişti.
Xiaomi 26 ismi gündemde
Teknoloji sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre Xiaomi, bir sonraki adımda Xiaomi 17'den sonra doğrudan Xiaomi 26 modeline geçebilir. Bu karar yalnızca ürün serisini sadeleştirmek için değil, aynı zamanda Apple'ın yeni numaralandırma trendini takip etmek için de mantıklı görülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım