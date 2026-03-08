Çin matematiği: Xiaomi 18, Xiaomi 26 olabilir

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin amiral gemisi telefon serisinde sıra dışı bir isimlendirme değişikliği yapabileceği konuşuluyor. İddialara göre şirket, geleneksel numara sırasını atlayarak ürünlerini farklı bir şekilde sunabilir.

Hatırlanacağı üzere, Çinli teknoloji devi 2025 yılında Xiaomi 16 serisini atlamış ve Xiaomi 15'in ardından doğrudan Xiaomi 17 modelini tanıtmıştı. Bu hamlenin, Apple'ın iPhone 17 serisiyle rekabete yanıt olarak yapıldığı belirtilmişti.

Xiaomi 26 ismi gündemde

Teknoloji sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station'a göre Xiaomi, bir sonraki adımda Xiaomi 17'den sonra doğrudan Xiaomi 26 modeline geçebilir. Bu karar yalnızca ürün serisini sadeleştirmek için değil, aynı zamanda Apple'ın yeni numaralandırma trendini takip etmek için de mantıklı görülüyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS, macOS ve diğer yazılımlarında sürüm numaralarını atlayıp doğrudan 26'yı kullanmıştı. Xiaomi'nin de benzer bir strateji ile HyperOS 4 yerine HyperOS 26 sürümünü piyasaya sürmesi gündemde. Şirket tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, teknoloji çevreleri böyle bir adımın mantıklı olabileceğini düşünüyor.

