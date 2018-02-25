Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia 7 Plus Tanıtıldı! Nokia 7 Plus özellikleri:

Nokia 7 Plus, Mobil Dünya Kongresi 2018'de (MWC) resmi olarak tanıtıldı. HMD Global tarafından üretilen telefon 18:9 oranlı ekrana ve Snapdragon 660 işlemcisine sahip. Nokia 7 Plus özellikleri:
1 yıl
7b
1
23
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nokia 7 Plus, Mobil Dünya Kongresi 2018'de (MWC) resmi olarak tanıtıldı. HMD Global tarafından üretilen Nokia 7 Plus, firmanın 18:9 ekran oranına sahip ilk telefonu olarak dikkat çekiyor. Uzayan ekrandan dolayı firmanın sık sık eleştirilen kalın çerçeveleri de kabul edilebilir bir seviyeye gelmiş oldu.
Nokia 7 Plus, renkli tasarımsal çizgileri ile Nokia 7'den ayrılıyor. Firma, altın sarısı detaylar ile hem gençleri hem de iş hayatındaki kullanıcıları kendine çekmeyi hedefliyor. Tasarımı renklendiren çizgiler ve çift arka kamera, bu telefonun Nokia 7'den tasarımsal olarak ayrışmasını sağlıyor.
Bugüne kadar saf Android arayüzü ile gelen Nokia akıllı telefonları bundan böyle Android One programının bir parçası oldu. Nokia 7 Plus da Nokia'nın orta seviyedeki ilk Android One telefonu olacak. Android One programı kapsamında güncelleştirmeler daha hızlı verilecek. Zaten Nokia, güncelleştirme yayınlama hızıyla kullanıcıların takdirini kazanmıştı.
Nokia 7 Plus, sahip olduğu özellikler ile Nokia 7'nin üstünde Nokia 8'in altında konumlandırılıyor.

Nokia 7 Plus Özellikleri

  • 6 inç Full HD+ ekran
  • Snapdragon 660
  • Zeiss lensli çift arka kamera
  • 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama
  • 3800 mAh batarya
  • USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi

Nokia 7 Plus fiyatı ve çıkış tarihi

Nokia 7 Plus'ın satış fiyatı 400 euro olarak açıklandı. Telefon, Nisan ayında çıkışını gerçekleştirecek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dr20mouse 1 yıl en beğenilen DaggeredByRuhtan
DaggeredByRuhtan
xiaomi one plus gibi markalarla nokia yı bir tutuyorlar
almış bir xiaomi furyası gidiyor
bu firmanın bir geçmişi var bir kökü var
xiaomi one plus nedir Allah aşkına ?

Şimdi ki Nokia da Çinlilerin elinde bu neyin kafası?
DaggeredByRuhtanxiaomi one plus gibi markalarla nokia yı bir tutuyorlaralmış bir xiaomi furyası gidiyorbu firmanın bir geçmiş...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 1 yıl dr20mouse
HMD Global Finli bir markadır. Üretim hattının Çin'de olması Nokia'yı Çinli yapıyorsa piyasada Çinli olmayan üretici yok demektir.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gigabit78 1 yıl
Geçmişin nokiasina bakıpda xaiomi ye one plusa laf atanlar var hala
Ne tuaf bir dünya ya
Kimlerle paylasiyoruz şu dünyayı
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Whippoorwill 1 yıl
HMD, Espoo merkezli dostlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gizanagi 1 yıl
Nokia önce kernel kaynak kodlarını açsın. Madem GPL'yi ihlal edeceksin, kullanma Linux'u kardeşim. O lisans boşuna mı orada duruyor? Çinliler bile kernel kaynak kodlarını er ya da geç açıyor. Kernel kaynak kodlarını yayımlamadığı gibi bootloader kilidini de açmaya izin vermiyor. Nokia tam bir hayal kırıklığı oldu. Bari Sailfish OS ile çalışan cihazlar çıkarsalardı da bir farklılık görseydik.

Gsmarena'dan alıntı:
Phones that did not arrive with Android 8.0 out of the box will get the new Oreo 8.1 in the following weeks. The new OS brings detailed notification settings, picture-in-picture mode, Instant Apps and plenty of new emojis.


Nokia 6 ile yaptıkları düzenbazlığı tekrar yapacaklar sanırım. Kutudan çıkar çıkmaz Oreo güncellemesi almıştı. Eski Nokia ile kıyaslamayın şu yeni ucubeyi. Zaten kıyaslanacak bir şeyi de yok. Marka ismi dışında yeni bir oluşum olarak düşünmek gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 1 yıl
Huylu huyundan vazgeçmez, yine kaziklamaya çalışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gigabit78 1 yıl
Geçmişin nokiasina bakıpda xaiomi ye one plusa laf atanlar var hala
Ne tuaf bir dünya ya
Kimlerle paylasiyoruz şu dünyayı
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 1 yıl gigabit78
Boşver onlar almasınki bizim bi farkımız olsun, uyandırma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 1 yıl
Cihaz güzel de fiyat biraz fazla. Birkaç aya kırılır fiyatı.
Bu arada bunun neresi altın sarısı? Turuncu bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benhuraxu 1 yıl
400€ fiyata sd835'li cihaz var.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaggeredByRuhtan 1 yıl
xiaomi one plus gibi markalarla nokia yı bir tutuyorlar
almış bir xiaomi furyası gidiyor
bu firmanın bir geçmişi var bir kökü var
xiaomi one plus nedir Allah aşkına ?
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 1 yıl DaggeredByRuhtan
DaggeredByRuhtan
xiaomi one plus gibi markalarla nokia yı bir tutuyorlar
almış bir xiaomi furyası gidiyor
bu firmanın bir geçmişi var bir kökü var
xiaomi one plus nedir Allah aşkına ?

Şimdi ki Nokia da Çinlilerin elinde bu neyin kafası?
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blacksss 1 yıl
Xiaomi, one plus la nokia yi bir tutuyorlar Allah akıl fikir versin ne diyeyim...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicrea 1 yıl
İşlemci de salaklaşmışlar ama iş görür. Önemli olan fiyatı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
symbiat 1 yıl
nokia 8 kullanan biri olarak , yorumum zeiss ismine aldanmayın, telefonun fotoğraf kalitesi samsung note3 seviyesinde. galaxy s8 ile nokia 8 arasında kalıp, 600 lira boşa gitmesin güncellemeler hızlı gelsin bloatware olmasın dedim falan ama pişmanım. fotoğrak konusunda cihaz ciddi yetersiz. google camera uygulmasının apk sını kurdum onun ile aldığım sonuçlar daha düzgün. özetle cihazın yazılımı medya işleme konusunda yetersiz. donanım hız vs konularında sorunu yok zira. nokia 7 nin foto başarımı umarım nokia 8 den daha kötü olmaz.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7042 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nokia, MPopüler ve
10 etiket daha hmd global nokia 7 plus nokia 7 plus kamera özellikleri nokia 7 plus fiyatı nokia 7 plus çıkış tarihi mwc2018 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Zorlu Holding elektrikli otomobiller için pil üretecek 1 yıl Vivo APEX: Tamamı ekran, ekranın yarısı parmak izi okuyucu alanı 1 yıl Apple yüksek ses kalitesine sahip yeni bir kulaklık üzerinde çalışıyor 1 yıl 6.5 inçlik iPhone XS Plus modelinin ön paneli sızdırıldı iddiası 1 yıl Sony Xperia XZ2 Compact tanıtıldı: Küçük canavar tekrar aramızda 1 yıl Sony Xperia XZ2 tanıtıldı: İnce çerçeveye merhaba 1 yıl Samsung DeX Pad masaüstü tecrübesini geliştiriyor 1 yıl Nokia 8 Sirocco'yu inceledik: İlk izlenimler 1 yıl Ay'da Samsung Galaxy S9 kutu açılışı [Video] 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme 1 yıl Mercedes, Mobil Dünya Kongresi'nde yapay zekalı multimedya sistemi MBUX'u sergileyecek 1 yıl Xiaomi’den Cortana destekli akıllı hoparlör geliyor 1 yıl Matrix'teki telefon geri döndü: İşte karşınızda Nokia 8110 4G 1 yıl Samsung Galaxy S9 fiyatı belli oldu! İşte Türkiye satış fiyatı: 1 yıl Huawei MediaPad M5 ve M5 Pro tablet tanıtıldı 1 yıl Huawei ince çerçeveyi abarttı: Karşınızda 3K ekranlı MateBook X Pro 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve S9+ tanıtıldı! 1 yıl Nokia 8 Sirocco tanıtıldı! Nokia 8 Sirocco özellikleri 1 yıl Amazon, Kara Kule dizisinin haklarını satın aldı 1 yıl Nokia 6 tanıtıldı: özellikleri ve fiyatı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nokia 7 Plus Tanıtıldı! Nokia 7 Plus özellikleri: Sonraki Nokia 1 tanıtıldı! Nokia 1 özellikleri: 1 yıl Tarayıcıdan torrent indirebileceğiniz "uTorrent Web" kullanıma sunuldu 1 yıl Mobilite: 16000mAh bataryalı telefon ve fazlası 1 yıl Hyundai, iki modeliyle 2018 iF Tasarım Ödülleri'nden birincilikle ayrıldı. 1 yıl DonanımHaber Forum'da Ocak ayının popüler film ve dizileri 1 yıl Yapay zekadan güç alan LG V30S ThinQ ve V30S+ ThinQ resmen tanıtıldı 1 yıl Tesla, Yunanistan'ın Atina şehrinde Ar-Ge ofisi kuracak 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve S9+'ın resmi tanıtım videosu sızdı 1 yıl Sony'den çılgın yenilikler: Az bilinen iddialı ürünler 1 yıl WhatsApp'ta para transferi dönemi başlıyor 1 yıl 2017'deki ICO'ların neredeyse yarısı başarısızlıkla sonuçlandı 1 yıl Elon Musk sadece 0.25 Bitcoin'e sahip 1 yıl İlk Android Go telefonu Alcatel’den geldi 1 yıl Evinizin yeni asistanı Archos Hello ile tanışın 1 yıl Coinbase, kullanıcılara ait bilgileri ABD Vergi Dairesi'ne gönderecek 1 yıl Samsung’dan QD-OLED ekranlar geliyor 1 yıl Facebook şimdi de Avrupalı hak sahipleri ile telif anlaşması imzaladı 1 yıl Volkswagen, T-Roc Crossover'ın cabrio versiyonunu üretecek 1 yıl Pokémon Go benzeri bir oyun geliyor: Ghostbusters World 1 yıl Hunt Showdown, Steam'de erken erişime açıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim