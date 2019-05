Nokia 7 Plus Tanıtıldı! Nokia 7 Plus özellikleri:

Nokia 7 Plus, Mobil Dünya Kongresi 2018'de (MWC) resmi olarak tanıtıldı. HMD Global tarafından üretilen Nokia 7 Plus, firmanın 18:9 ekran oranına sahip ilk telefonu olarak dikkat çekiyor. Uzayan ekrandan dolayı firmanın sık sık eleştirilen kalın çerçeveleri de kabul edilebilir bir seviyeye gelmiş oldu.

Nokia 7 Plus, renkli tasarımsal çizgileri ile Nokia 7'den ayrılıyor. Firma, altın sarısı detaylar ile hem gençleri hem de iş hayatındaki kullanıcıları kendine çekmeyi hedefliyor. Tasarımı renklendiren çizgiler ve çift arka kamera, bu telefonun Nokia 7'den tasarımsal olarak ayrışmasını sağlıyor.

Bugüne kadar saf Android arayüzü ile gelen Nokia akıllı telefonları bundan böyle Android One programının bir parçası oldu. Nokia 7 Plus da Nokia'nın orta seviyedeki ilk Android One telefonu olacak. Android One programı kapsamında güncelleştirmeler daha hızlı verilecek. Zaten Nokia, güncelleştirme yayınlama hızıyla kullanıcıların takdirini kazanmıştı.

Nokia 7 Plus, sahip olduğu özellikler ile Nokia 7'nin üstünde Nokia 8'in altında konumlandırılıyor.

Nokia 7 Plus Özellikleri

6 inç Full HD+ ekran

Snapdragon 660

Zeiss lensli çift arka kamera

4 GB RAM, 64 GB dahili depolama

3800 mAh batarya

USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi

Nokia 7 Plus fiyatı ve çıkış tarihi

Nokia 7 Plus'ın satış fiyatı 400 euro olarak açıklandı. Telefon, Nisan ayında çıkışını gerçekleştirecek.