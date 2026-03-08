Xiaomi, popüler telefonuna desteği kesiyor: Son güncellemeyi aldı!

Tam Boyutta Gör Xiaomi, uzun zamandır beklenen HyperOS 3 güncellemesini Xiaomi 13 Lite kullanıcılarına dağıtmaya başladı. Android 15 tabanlı güncelleme, sistem genelinde birçok iyileştirmenin yanı sıra ilgi çekici yeni özellikler getiriyor. Ne yazık ki, bu Xiaomi 13 Lite kullanıcıları için son büyük HyperOS güncellemesi olacak.

HyperOS 3.1 dağıtımı başladı: Güncellemeyi alan Xiaomi modelleri 3 gün önce eklendi

Xiaomi 13 Lite için son büyük güncelleme

Xiaomi 13 Lite modeli, 2023 yılının başlarında Android 12 ile piyasaya sürüldü. Cihaz, bugüne kadar üç büyük Android sürümü aldı ve şu anda Android 15 ile çalışıyor. Cihaz ne yazık ki ömrünü tamamlıyor, artık daha fazla işletim sistemi güncellemesi almaya uygun değil.

Türkiye’deki kullanıcıları da etkiliyor

HyperOS 3, Xiaomi 13 Lite için son büyük güncelleme ve yakında güvenlik güncellemeleri de kesilecek. Resmi olarak, cihaza yazılım desteği Ağustos 2026’da kesilecek. O zamana kadar telefonun en fazla iki güvenlik güncellemesi alması bekleniyor ancak HyperOS 3.1 ya da HyperOS 4.0 güncellemelerini almayacak.

HyperOS 3 güncellemesi neler getiriyor?

Yeni simgeler

Yeni pil ve hücresel sinyal göstergesi

HyperIsland (iPhone'lardaki Dinamik Ada)

Küçük arayüz simge değişiklikleri

iPhone arama ve SMS yönlendirme

MacBook ile ekran paylaşımı entegrasyonu

Yakınlık tabanlı dosya paylaşımı

Geliştirilmiş animasyonlar ve sistem genelinde bulanıklık efektleri

%30 daha iyi performans optimizasyonu

Yapay zeka destekli yazma

Kayıtlar için yapay zeka ses çevirisi ve gürültü azaltma

Galeri'de yapay zeka ile arama ve yapay zeka ile fotoğraf arama

Yapay zekayla oluşturulan dinamik duvar kağıtları

