    Xiaomi, popüler telefonuna desteği kesiyor: Son güncellemeyi aldı!

    Xiaomi, HyperOS 3 sürümünün dağıtımını sürdürüyor. Son olarak uygun fiyatlı ve markanın popüler telefonlarından biri olan Xiaomi 13 Lite'a güncelleme geldi ancak bu, hem iyi hem de kötü bir gelişme.

    Xiaomi 13 Lite son HyperOS 3 güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, uzun zamandır beklenen HyperOS 3 güncellemesini Xiaomi 13 Lite kullanıcılarına dağıtmaya başladı. Android 15 tabanlı güncelleme, sistem genelinde birçok iyileştirmenin yanı sıra ilgi çekici yeni özellikler getiriyor. Ne yazık ki, bu Xiaomi 13 Lite kullanıcıları için son büyük HyperOS güncellemesi olacak.

    Xiaomi 13 Lite için son büyük güncelleme

    Xiaomi 13 Lite modeli, 2023 yılının başlarında Android 12 ile piyasaya sürüldü. Cihaz, bugüne kadar üç büyük Android sürümü aldı ve şu anda Android 15 ile çalışıyor. Cihaz ne yazık ki ömrünü tamamlıyor, artık daha fazla işletim sistemi güncellemesi almaya uygun değil.

    Türkiye’deki kullanıcıları da etkiliyor

    HyperOS 3, Xiaomi 13 Lite için son büyük güncelleme ve yakında güvenlik güncellemeleri de kesilecek. Resmi olarak, cihaza yazılım desteği Ağustos 2026’da kesilecek. O zamana kadar telefonun en fazla iki güvenlik güncellemesi alması bekleniyor ancak HyperOS 3.1 ya da HyperOS 4.0 güncellemelerini almayacak.

    HyperOS 3 güncellemesi neler getiriyor?

    • Yeni simgeler
    • Yeni pil ve hücresel sinyal göstergesi
    • HyperIsland (iPhone'lardaki Dinamik Ada)
    • Küçük arayüz simge değişiklikleri
    • iPhone arama ve SMS yönlendirme
    • MacBook ile ekran paylaşımı entegrasyonu
    • Yakınlık tabanlı dosya paylaşımı
    • Geliştirilmiş animasyonlar ve sistem genelinde bulanıklık efektleri
    • %30 daha iyi performans optimizasyonu
    • Yapay zeka destekli yazma
    • Kayıtlar için yapay zeka ses çevirisi ve gürültü azaltma
    • Galeri'de yapay zeka ile arama ve yapay zeka ile fotoğraf arama
    • Yapay zekayla oluşturulan dinamik duvar kağıtları
