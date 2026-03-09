Giriş
    iPhone 17 Pro, DxOMark testinde Galaxy S26 Ultra'yı geride bıraktı

    DxOMark'ın ilk kamera test sonuçlarında iPhone 17 Pro ve Galaxy S26 Ultra karşı karşıya geldi. Samsung önemli geliştirmeler sunsa da Apple hâlâ küçük bir avantaj yakalamış durumda.

    iPhone 17 Pro, DxOMark testinde Galaxy S26 Ultra'yı solladı Tam Boyutta Gör
    Popüler kıyaslama platformu DxOMark'ta akıllı telefonlar arasındaki rekabet sürekli olarak değişiyor. Son testlere göre iPhone 17 Pro, yeni rakibi Samsung Galaxy S26 Ultra karşısında DxOMark'ta önde kalmayı başardı. DxOMark tarafından paylaşılan ilk test sonuçları, Apple'ın bazı kritik alanlarda hâlâ avantajını koruduğunu gösteriyor.

    Galaxy S26 Ultra'yı geride bıraktı

    Kaçıranlar için Samsung’un yeni amiral gemisi S26 Ultra, kamera tarafında bazı donanımsal iyileştirmelerle geliyor. Cihazda 200 MP ana kamera bulunuyor ve bu sensör artık f/1.4 diyafram açıklığı sunuyor. Önceki modeldeki f/1.7 diyaframa kıyasla sensöre daha fazla ışık ulaşması sağlanıyor.

    Bunun yanında telefonda 50 MP ultra geniş açı kamera ve 10 MP 3x telefoto lens yer alıyor. Samsung ayrıca 50 MP 5x periskop telefoto kamera için yeni bir lens tasarımı kullanıyor. Şirketin ALoP (Adaptive Lens on Prism) teknolojisi, arka plan bulanıklığının daha doğal görünmesini sağlıyor.

    iPhone 17 Pro, DxOMark testinde Galaxy S26 Ultra'yı solladı Tam Boyutta Gör
    DxOMark'ın erken testlerine göre Galaxy S26 Ultra, özellikle düşük ışık koşullarında önceki modele göre daha fazla detay ve daha az gürültü sunuyor. Ayrıca cilt tonlarının daha doğal işlendiği belirtiliyor. Ancak tüm bu geliştirmelere rağmen iPhone 17 Pro, zorlu çekim koşullarında biraz daha temiz görüntüler üretmeyi başarıyor. 
    iPhone 17 Pro, DxOMark testinde Galaxy S26 Ultra'yı solladı Tam Boyutta Gör
    Özellikle düşük ışık performansı ve portre çekimlerinde nesne ayrımı konusunda Apple'ın küçük bir avantajı bulunuyor. Test sonuçlarına göre Galaxy S26 Ultra'da bazen yüz algılama sırasında otomatik odaklama hataları görülebiliyor. Ayrıca portre modunda bazı sahnelerde nesne kenarlarında küçük artefaktlar oluşabiliyor.

    Genel değerlendirmede ise DxOMark, Apple’ın kamera sisteminin özellikle zor ışık koşullarında ve karmaşık sahnelerde daha tutarlı sonuçlar verdiğini belirtiyor. Son olarak S26 Ultra'nın henüz listeye dahil edilmediğini söyleyelim. DxOMark listesindeki güncel sıralama ise şu şekilde:

    1. Huawei Pura 80 Ultra – 175
    2. Vivo X300 Pro – 171
    3. Oppo Find X8 Ultra – 168
    4. Apple iPhone 17 Pro – 168
    5. Vivo X200 Ultra – 167
    6. Oppo Find X9 Pro – 166
    7. Xiaomi 17 Ultra – 166
    8. Honor Magic8 Pro – 164
    9. Motorola Razr Fold – 164
    10. Motorola Signature – 164
