iPhone 17 Pro, DxOMark testinde Galaxy S26 Ultra'yı geride bıraktı

Galaxy S26 Ultra'yı geride bıraktı
Kaçıranlar için Samsung’un yeni amiral gemisi S26 Ultra, kamera tarafında bazı donanımsal iyileştirmelerle geliyor. Cihazda 200 MP ana kamera bulunuyor ve bu sensör artık f/1.4 diyafram açıklığı sunuyor. Önceki modeldeki f/1.7 diyaframa kıyasla sensöre daha fazla ışık ulaşması sağlanıyor.
Bunun yanında telefonda 50 MP ultra geniş açı kamera ve 10 MP 3x telefoto lens yer alıyor. Samsung ayrıca 50 MP 5x periskop telefoto kamera için yeni bir lens tasarımı kullanıyor. Şirketin ALoP (Adaptive Lens on Prism) teknolojisi, arka plan bulanıklığının daha doğal görünmesini sağlıyor.
Genel değerlendirmede ise DxOMark, Apple’ın kamera sisteminin özellikle zor ışık koşullarında ve karmaşık sahnelerde daha tutarlı sonuçlar verdiğini belirtiyor. Son olarak S26 Ultra'nın henüz listeye dahil edilmediğini söyleyelim. DxOMark listesindeki güncel sıralama ise şu şekilde:
- Huawei Pura 80 Ultra – 175
- Vivo X300 Pro – 171
- Oppo Find X8 Ultra – 168
- Apple iPhone 17 Pro – 168
- Vivo X200 Ultra – 167
- Oppo Find X9 Pro – 166
- Xiaomi 17 Ultra – 166
- Honor Magic8 Pro – 164
- Motorola Razr Fold – 164
- Motorola Signature – 164
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım