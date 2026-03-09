iPhone 17 Pro, DxOMark testinde Galaxy S26 Ultra'yı geride bıraktı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Popüler kıyaslama platformu DxOMark'ta akıllı telefonlar arasındaki rekabet sürekli olarak değişiyor. Son testlere göre iPhone 17 Pro, yeni rakibi Samsung Galaxy S26 Ultra karşısında DxOMark'ta önde kalmayı başardı. DxOMark tarafından paylaşılan ilk test sonuçları, Apple'ın bazı kritik alanlarda hâlâ avantajını koruduğunu gösteriyor.

Galaxy S26 Ultra'yı geride bıraktı

Kaçıranlar için Samsung’un yeni amiral gemisi S26 Ultra, kamera tarafında bazı donanımsal iyileştirmelerle geliyor. Cihazda 200 MP ana kamera bulunuyor ve bu sensör artık f/1.4 diyafram açıklığı sunuyor. Önceki modeldeki f/1.7 diyaframa kıyasla sensöre daha fazla ışık ulaşması sağlanıyor.

Galaxy S26 Ultra vs iPhone 17 Pro Max karşılaştırması 1 hf. önce eklendi

Bunun yanında telefonda 50 MP ultra geniş açı kamera ve 10 MP 3x telefoto lens yer alıyor. Samsung ayrıca 50 MP 5x periskop telefoto kamera için yeni bir lens tasarımı kullanıyor. Şirketin ALoP (Adaptive Lens on Prism) teknolojisi, arka plan bulanıklığının daha doğal görünmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör DxOMark'ın erken testlerine göre Galaxy S26 Ultra, özellikle düşük ışık koşullarında önceki modele göre daha fazla detay ve daha az gürültü sunuyor. Ayrıca cilt tonlarının daha doğal işlendiği belirtiliyor. Ancak tüm bu geliştirmelere rağmen iPhone 17 Pro, zorlu çekim koşullarında biraz daha temiz görüntüler üretmeyi başarıyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle düşük ışık performansı ve portre çekimlerinde nesne ayrımı konusunda Apple'ın küçük bir avantajı bulunuyor. Test sonuçlarına göre Galaxy S26 Ultra'da bazen yüz algılama sırasında otomatik odaklama hataları görülebiliyor. Ayrıca portre modunda bazı sahnelerde nesne kenarlarında küçük artefaktlar oluşabiliyor.

iPhone 17 Pro, DxOMark selfie testlerinde zirveye yerleşti 4 ay önce eklendi

Genel değerlendirmede ise DxOMark, Apple’ın kamera sisteminin özellikle zor ışık koşullarında ve karmaşık sahnelerde daha tutarlı sonuçlar verdiğini belirtiyor. Son olarak S26 Ultra'nın henüz listeye dahil edilmediğini söyleyelim. DxOMark listesindeki güncel sıralama ise şu şekilde:

Huawei Pura 80 Ultra – 175 Vivo X300 Pro – 171 Oppo Find X8 Ultra – 168 Apple iPhone 17 Pro – 168 Vivo X200 Ultra – 167 Oppo Find X9 Pro – 166 Xiaomi 17 Ultra – 166 Honor Magic8 Pro – 164 Motorola Razr Fold – 164 Motorola Signature – 164

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

iPhone 17 Pro, DxOMark testinde Galaxy S26 Ultra'yı solladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: