Poco X8 Pro Max tanıtım görüntüleri sızdı: İşte tüm detaylar

Poco X8 Pro Max neler sunacak?
Sızıntıya göre Poco X8 Pro Max, 6,83 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Panelin 2772 × 1280 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.500 nit tepe parlaklık sunacağı doğrulandı. Ayrıca ekranın DCI-P3 renk gamı ve 12-bit renk derinliği desteği de bulunuyor. Kamera tarafında ise 50MP ana kamera ve 8MP ultra geniş açı sensörden oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olacak.
Ön tarafta ise 20MP selfie kamerası yer alacak. Donanım tarafında telefonun gücünü MediaTek Dimensity 9500s işlemcisinden alacağı belirtiliyor. Ayrıca cihazda daha iyi ısı yönetimi için vapor chamber soğutma sistemi bulunacak. Poco X8 Pro Max'in en dikkat çeken özelliği ise 8.500 mAh kapasiteli bataryası.
Şirket ayrıca hoparlörlerin önceki modellere kıyasla %300'e kadar daha yüksek ses verebildiğini iddia ediyor. Bunun yanında cihazın IP68 su ve toz dayanıklılığı ile gelmesi ve ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü barındırması bekleniyor. Henüz resmi lansman tarihi açıklanmış değil. Ancak son raporlar, Poco X8 Pro serisinin 17 Mart civarında küresel olarak tanıtılabileceğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
