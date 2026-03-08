Giriş
    Poco X8 Pro Max tanıtım görüntüleri sızdı: İşte tüm detaylar

    Poco X8 Pro Max için yeni bir sızıntı daha ortaya çıktı. Paylaşılan pazarlama görselleri, cihazın ekranından bataryasına kadar birçok teknik detayı doğruluyor. İşte özellikleri

    Poco X8 Pro Max tanıtım görüntüleri sızdı: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    POCO'nun yeni nesil akıllı telefonu Poco X8 Pro Max, lansman öncesinde sızdırılan pazarlama materyalleriyle resmen doğruladı. Görseller, cihazın ekran, donanım ve batarya tarafındaki birçok özelliğini büyük ölçüde doğruluyor. 

    Poco X8 Pro Max neler sunacak?

    Sızıntıya göre Poco X8 Pro Max, 6,83 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Panelin 2772 × 1280 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.500 nit tepe parlaklık sunacağı doğrulandı. Ayrıca ekranın DCI-P3 renk gamı ve 12-bit renk derinliği desteği de bulunuyor. Kamera tarafında ise 50MP ana kamera ve 8MP ultra geniş açı sensörden oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip olacak.

    Ön tarafta ise 20MP selfie kamerası yer alacak. Donanım tarafında telefonun gücünü MediaTek Dimensity 9500s işlemcisinden alacağı belirtiliyor. Ayrıca cihazda daha iyi ısı yönetimi için vapor chamber soğutma sistemi bulunacak. Poco X8 Pro Max'in en dikkat çeken özelliği ise 8.500 mAh kapasiteli bataryası.

    Poco X8 Pro Max tanıtım görüntüleri sızdı: İşte tüm detaylar Tam Boyutta Gör
    Cihazın 100W hızlı şarj desteği sunacağı ve 27W ters kablosuz şarj özelliğine sahip olacağı da sızıntıda yer alıyor. Buna rağmen telefonun kalınlığının 8,38 mm, ağırlığının ise yaklaşık 201 gram olacağı belli oldu. Ayrıca Poco X8 Pro Max simetrik stereo hoparlör, Dolby Atmos ve Hi-Res Audio desteği sunacak.

    Şirket ayrıca hoparlörlerin önceki modellere kıyasla %300'e kadar daha yüksek ses verebildiğini iddia ediyor. Bunun yanında cihazın IP68 su ve toz dayanıklılığı ile gelmesi ve ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü barındırması bekleniyor. Henüz resmi lansman tarihi açıklanmış değil. Ancak son raporlar, Poco X8 Pro serisinin 17 Mart civarında küresel olarak tanıtılabileceğini gösteriyor.

    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    gonuldagi 13 saat önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 3 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 3 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

