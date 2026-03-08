Giriş
    TCL, MWC 2026'da akıllı telefonlar için yeni OLED ekranlarını sergiledi

    Dünyanın önde gelen panel üreticilerinden TCL, Super Pixel ekran teknolojisi ve mürekkep püskürtme yöntemiyle üretilen OLED panellerini MWC 2026'da sergiledi.  

    TCL, MWC 2026'da yeni OLED panellerini sergiledi Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen panel üreticilerinden TCL, MWC 2026'da yeni ekran teknolojilerini sergiledi. Şirket, yılın başlarında CES fuarında duyurduğu Super Pixel ekran teknolojisi ve mürekkep püskürtme yöntemiyle üretilen OLED panellerini bu kez daha geniş bir ürün yelpazesiyle tanıttı.

    İşte TCL'in sergilediği OLED paneller

    TCL'in Super Pixel teknolojisi, OLED katmanı içinde yaklaşık yüzde 1,8 daha fazla alt piksel barındırarak görüntünün daha keskin ve net görünmesini sağlıyor. Geleneksel alt piksel işleme yöntemine sahip OLED ekranlarla karşılaştırıldığında görüntü kalitesi artarken, ekran denetleyicisinin işlem yükü de azalıyor. Bunun sonucu olarak enerji tüketimi yaklaşık yüzde 25 düşüyor. Aynı zamanda bu teknoloji daha yüksek yenileme hızlarına da imkan veriyor ve bazı panellerde 165 Hz’e kadar ulaşıyor.

    TCL, MWC 2026'da yeni OLED panellerini sergiledi Tam Boyutta Gör

    TCL’in tanıttığı ilk akıllı telefon paneli 6,9 inç büyüklüğünde ve oldukça yüksek görüntü netliği sunuyor. 1200 × 2608 piksel çözünürlüğe ve 420 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan ekran, 8T LTPO panel mimarisini kullanıyor. Ayrıca Full in Active Area (FIAA) teknolojisi sayesinde çerçeveler oldukça incelmiş durumda. Panelin parlaklığı uyarlanabilir şekilde 2000 nit seviyesine çıkabiliyor ve üst ile alt çerçeve kalınlığı yalnızca 0,5 mm’ye kadar düşürülmüş.

    Şirket aynı boyutta fakat enerji verimliliğine odaklanan başka bir Super Pixel ekranı da sergiledi. Yine 8T LTPO OLED yapısına sahip olan bu panelde piksel yoğunluğu 420 ppi seviyesinde. TCL, bu ekranın geleneksel OLED panellere kıyasla ekran entegre devresinin enerji tüketimini yaklaşık yüzde 10, işlemci tarafındaki tüketimi ise yüzde 25 azalttığını belirtiyor.

    Bir diğer 6,9 inçlik Super Pixel panel ise özellikle yüksek yenileme hızıyla dikkat çekiyor. 7T LTPS mimarisine sahip bu ekran, 60 Hz ile 165 Hz arasında dinamik olarak değişen yenileme hızını destekliyor. 420 ppi yoğunluk sunan panelin yüksek parlaklık modu da 2000 nit seviyesine ulaşabiliyor.

    TCL yalnızca Super Pixel serisini değil, aynı zamanda Inkjet-Printed yani mürekkep püskürtme yöntemiyle üretilen OLED panellerini de tanıttı. Bu üretim tekniği, panel boyutlarının daha kolay ölçeklenmesini sağlarken üretim sürecini basitleştiriyor ve maliyetleri düşürüyor. Bunun yanında geleneksel OLED üretimine kıyasla bazı performans avantajları da sunabiliyor.

    TCL, MWC 2026'da yeni OLED panellerini sergiledi Tam Boyutta Gör

    Şirketin gösterdiği IJP OLED ekranlardan biri dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen 14 inçlik bir paneldi. Bu ekran yalnızca 0,77 mm kalınlığı ve 77 gram ağırlığıyla dikkatleri çekiyor. Bu özellikler sayesinde oldukça ince ve hafif dizüstü bilgisayarların geliştirilmesine imkan tanıyabilecek bir teknoloji olarak görülüyor.

    Bir başka dikkat çekici prototip ise üçe katlanabilir tasarıma sahip taşınabilir OLED ekran oldu. Katlandığında kompakt bir yapıya sahip olan bu ekran açıldığında 16 inçten 28 inç boyutuna kadar genişleyebiliyor. Yaklaşık 4,48 mm kalınlığındaki panelde ayrıca dünyanın en büyük su damlası menteşe tasarımlarından biri kullanılıyor.

    TCL, MWC 2026'da yeni OLED panellerini sergiledi Tam Boyutta Gör

    TCL, akıllı telefonlarda kullanılabilecek daha küçük bir IJP OLED paneli de tanıttı. 5,65 inç büyüklüğündeki bu ekran 490 ppi piksel yoğunluğu sunuyor ve Real Stripe RGB piksel düzeni sayesinde daha keskin ve dengeli görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

    Şirketin sergilediği bir diğer ilginç panel ise olağanüstü parlaklık seviyesine sahip 6,9 inçlik OLED ekran oldu. Bu panel teorik olarak 15.000 nit gibi son derece yüksek bir tepe parlaklığına ulaşabiliyor. Bu değerin özellikle HDR içeriklerde belirli bölgelerde elde edilen yerel parlaklığı ifade ettiği düşünülse de yine de OLED teknolojisi için oldukça etkileyici bir rakam.

    TCL, MWC 2026'da yeni OLED panellerini sergiledi Tam Boyutta Gör

    TCL ayrıca göz konforunu ön plana çıkaran özel bir OLED ekran da tanıttı. 6,9 inç boyutundaki bu panelde ikinci nesil dairesel polarizasyon teknolojisi kullanılıyor. Bu sayede yansımalar azaltılıyor ve ekranın okuma deneyimi kağıt ya da kitap sayfasına daha yakın bir his veriyor.

    Son olarak şirket artırılmış gerçeklik gözlükleri için geliştirilen son derece küçük bir Micro LED ekran prototipini de gösterdi. Silikon tabanlı bu ekran yalnızca 0,05 inç boyutunda olmasına rağmen 256 × 86 piksel çözünürlük sunuyor. 5080 ppi gibi son derece yüksek bir piksel yoğunluğuna sahip olan panelin tepe parlaklığı ise yaklaşık 4 milyon nit seviyesine ulaşabiliyor. 

