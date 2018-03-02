Nokia 7 Plus'ı inceledik: Şık tasarım, Snapdragon 660

Nokia 7 Plus hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çekiyor. Snapdragon 660 işlemci kullanan telefona ait tüm detaylar ve kullanım izlenimlerimizi bu videoda sizler için anlattık.

Nokia'nın yeni nesil akıllı telefon modellerinden Nokia 7 Plus'ı inceledik. Şık tasarımı, Snapdragon 660 işlemcisi ve iddialı kamerasıyla dikkat çeken telefonun tüm detayları ve izlenimlerimiz bu videoda.