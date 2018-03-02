Nokia 7 Plus'ı inceledik: Şık tasarım, Snapdragon 660

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia 7 Plus hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çekiyor. Snapdragon 660 işlemci kullanan telefona ait tüm detaylar ve kullanım izlenimlerimizi bu videoda sizler için anlattık.
Nokia'nın yeni nesil akıllı telefon modellerinden Nokia 7 Plus'ı inceledik. Şık tasarımı, Snapdragon 660 işlemcisi ve iddialı kamerasıyla dikkat çeken telefonun tüm detayları ve izlenimlerimiz bu videoda.
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- SD660 çipset
- 4 GB RAM, 64 GB ROM
- 6 inç FHD+ (1080*2160 piksel) 18:9 formatında ekran
- Çift kameralı ZEISS lensli 12 MP çözünürlük. birincil lens f/1.75 ikincil lens f/2.6. 2x optik yakınlaştırma ve dual-led flaş.
- 3800 mah pil
Orta sınıfın amiral gemisi olmuş. Bunların yanında çok önemli bir artıya daha sahip. O da Android One desteğini bulundurması.
Gidip de Android 7.1.1 ile çıkmış, Touchwiz ile şişirilmiş, 300 mAh daha düşük pil kapasiteli ve aşağı yukarı 700 lira daha pahalı olan Galaxy A8 Plus'a para verip kazıklanmaktansa güncel yazılımlı, Android One destekli, daha yüksek pil kapasiteli ve ondan daha ucuz olan Nokia 7 Plus'ı her halükarda tercih ederim. Daha A8'e Oreo gelecek teheyyy.