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Nokia 7 Plus'ı inceledik: Şık tasarım, Snapdragon 660

1 yıl
9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia 7 Plus hem tasarımı hem de özellikleriyle dikkat çekiyor. Snapdragon 660 işlemci kullanan telefona ait tüm detaylar ve kullanım izlenimlerimizi bu videoda sizler için anlattık.
Nokia'nın yeni nesil akıllı telefon modellerinden Nokia 7 Plus'ı inceledik. Şık tasarımı, Snapdragon 660 işlemcisi ve iddialı kamerasıyla dikkat çeken telefonun tüm detayları ve izlenimlerimiz bu videoda. 

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huseyincarnege 1 yıl en beğenilen
1500tl gelsin baya satar
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DH Misafiri 1 yıl
Valla yeminle bu sefer olmuş tam olmuş yıllardır takip ederim Nokia dan asla umidimi kesmedim milletin sözüne inanarak Huawei aldım ama pişmanım, Nokia laf edenler bu sefer ne bulacaklar umarım fiyatı makul olur.
Valla yeminle bu sefer olmuş tam olmuş yıllardır takip ederim Nokia dan asla umidimi kesmedim milletin sözüne inanarak Huawei aldım ama pişmanım, Nokia laf eden...
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3 Yanıt Yanıtla +5
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Mr. Jingles 1 yıl
- Android 8.0 Oreo işletim sistemi
- SD660 çipset
- 4 GB RAM, 64 GB ROM
- 6 inç FHD+ (1080*2160 piksel) 18:9 formatında ekran
- Çift kameralı ZEISS lensli 12 MP çözünürlük. birincil lens f/1.75 ikincil lens f/2.6. 2x optik yakınlaştırma ve dual-led flaş.
- 3800 mah pil
Orta sınıfın amiral gemisi olmuş. Bunların yanında çok önemli bir artıya daha sahip. O da Android One desteğini bulundurması.
Gidip de Android 7.1.1 ile çıkmış, Touchwiz ile şişirilmiş, 300 mAh daha düşük pil kapasiteli ve aşağı yukarı 700 lira daha pahalı olan Galaxy A8 Plus'a para verip kazıklanmaktansa güncel yazılımlı, Android One destekli, daha yüksek pil kapasiteli ve ondan daha ucuz olan Nokia 7 Plus'ı her halükarda tercih ederim. Daha A8'e Oreo gelecek teheyyy.
- Android 8.0 Oreo işletim sistemi- SD660 çipset- 4 GB RAM, 64 GB ROM- 6 inç FHD+ (1080*2160 piksel) 18:9 formatında ekran- Çift kameralı ZEIS...
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YamporozZM 2 hf.
Dolar 5? değil iken satışa sunulup 3300? satılmaya çalışan bu telefon şu anda Dolar 6?'ye yaklaşırken 2500?'ye satılıyor.Bu ne saçma bir politikadır anlayamıyorum.Nokia 7 Plus satışa sunulduğunda markanın halen güncel sayılabilecek amiral gemisi Nokia 8 1900-2000? civarında satılıyordu onun şu andaki fiyatı ise 2400-2600? civarında ben bu duruma anlam verebilmiş değilim.
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Artunç 1 yıl
Merakla bekliyorum bu telefonu. Makul fiyattan çıkarsa çok iyi olur gerçekten.
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Kraaz 1 yıl
Video yu seyredince şunu farkettim.
Takılmadan DH nin reklamlarını açabilen tek telefon şu an.
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karakabus_ 1 yıl
bu telefonun nokia 8 karşısında android one platformu, pil kapasitesi ve 18/9 büyük ekran olması.

öte yandan nokia 8'in artıları SD835 platformu, suya toza dayanıklı ve OİS olması.
eğer ki nokia bu telefonu satmak istiyorsa ülkemizde 2200 tl'ye satılan nokia 8'den 1 tl'den fazla fiyat koymaması lazım. aksi takdirde ortalıkta dolaşan fiyat olan 2900 tl'den satışa sunarsa bu telefon ölü doğar.
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astegon 1 yıl karakabus_
Nokia 8'den daha pahalı olacağını hiç zannetmiyorum. Hele ki 2900 felan ütopik bir fiyat.
2399 diye bir rakam söyleniyor ne kadar doğru bilemiyorum. Kısa sürede fiyatı da 2000 seviyelerine geriler.
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Ray Kurzweil 1 yıl
Tutarlı fiyatlandırmayla iş yapar. Her yönüyle dolu bir cihaz olmuş.
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volga tuygun 1 yıl
Nokia 8'in 2200 bandında olduğunu düşünürsek 1800-1900 civarında gelmesi lazım. 1500 olursa şugar olur...
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babaeski39 1 yıl
Nokia 7 baya satıcak gibi uygun fiyatlı gelirse
1500-2000 tl arası gelir gibi aç gözlülük yapmazsalar eğer yoksa 1500 tl gelsin peynir gibi gider a8 kimse bakmaz o zaman
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DH Misafiri 1 yıl
Valla yeminle bu sefer olmuş tam olmuş yıllardır takip ederim Nokia dan asla umidimi kesmedim milletin sözüne inanarak Huawei aldım ama pişmanım, Nokia laf edenler bu sefer ne bulacaklar umarım fiyatı makul olur.
2 Yanıt Yanıtla +5
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Artunç 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Valla yeminle bu sefer olmuş tam olmuş yıllardır takip ederim Nokia dan asla umidimi kesmedim milletin sözüne inanarak Huawei aldım ama pişmanım, Nokia laf edenler bu sefer ne bulacaklar umarım fiyatı makul olur.

Nokia efsanesi geri mi dönüyor acaba? Telefonun birçok özelliği tatmin edici gibi.
Burada önemli olan nokta ise fiyat. Fiyatı makul bir seviyede olması durumunda piyasada fırtına estirebilir. Bakalım bekleyip göreceğiz..
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gizanagi 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Valla yeminle bu sefer olmuş tam olmuş yıllardır takip ederim Nokia dan asla umidimi kesmedim milletin sözüne inanarak Huawei aldım ama pişmanım, Nokia laf edenler bu sefer ne bulacaklar umarım fiyatı makul olur.

Ne mi bulacak? Linux kullanıyor ama lisansı ihlal ediyor, üstelik Çinli firmalar bile ihlal etmezken. GPL'yi sallamayacaksa Linux kullanmasın kardeşim. Kullanıyorsa da kernel kaynak kodlarını açsın. Öyle Linux geliştiricilerinin bu zamana kadar geliştirdiği her şeyi kullanıp, sıra kendine geldiğinde, kendi yaptığı ufak değişiklikleri paylaşamamak doğru mu? Bunun yanında bootloader kilidini açmaya da izin vermiyor. Bu da iki yıl sonra custom romlarla telefonun güncel tutulamayacağı anlamına geliyor. Project Treble falan bir anlam ifade etmiyor yani.

Her neyse, telefon güzel. Tüketicilerin %99'u yukarıda yazdıklarımı bilmiyor ve önemsemiyor. Uygun fiyatlandırma ile bayağı çok satar.
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Mr. Jingles 1 yıl
- Android 8.0 Oreo işletim sistemi
- SD660 çipset
- 4 GB RAM, 64 GB ROM
- 6 inç FHD+ (1080*2160 piksel) 18:9 formatında ekran
- Çift kameralı ZEISS lensli 12 MP çözünürlük. birincil lens f/1.75 ikincil lens f/2.6. 2x optik yakınlaştırma ve dual-led flaş.
- 3800 mah pil
Orta sınıfın amiral gemisi olmuş. Bunların yanında çok önemli bir artıya daha sahip. O da Android One desteğini bulundurması.
Gidip de Android 7.1.1 ile çıkmış, Touchwiz ile şişirilmiş, 300 mAh daha düşük pil kapasiteli ve aşağı yukarı 700 lira daha pahalı olan Galaxy A8 Plus'a para verip kazıklanmaktansa güncel yazılımlı, Android One destekli, daha yüksek pil kapasiteli ve ondan daha ucuz olan Nokia 7 Plus'ı her halükarda tercih ederim. Daha A8'e Oreo gelecek teheyyy.
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huseyincarnege 1 yıl en beğenilen
1500tl gelsin baya satar
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