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Nokia JBL PLAYUP Test Masamızda

5 yıl
24,6b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Nokia ve JBL iş birliği ile orataya çıkmış, uygun fiyatlı, tasarımı ve değiştirilebilir bataryası ile dikkat çeken, kablosuz hoparlör, PLAYUP'ı sizler için inceliyoruz.



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bloodrap 4 yıl
İnceleme çok iyi olmuş. JBL candır



Bu arada herkes en yüksek fiyatları bulmuş


kliksa.com'da 4 renkte 180 TL

kliksa.com/...


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ø 4 yıl
Teşekkürler DH Sezer.
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Proximity 5 yıl
Editör arkadaşa, temin edebilirse bu ürünü incelemesini tavsiye ederim. Güzel bir ürün ve bu aralar gayet uygun fiyata alınabiliyor.


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Das Boot 5 yıl
180 TL nerde harbiden. Hepsibura da 530 küsür TL'ye satıyor. Bimekste de 369 TL bulamadım 180 TL'ye


Edit: Tamam kliksada imiş, mesajını görmedim.

kliksa.com/...
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sahmat_78 5 yıl
Abi nerde bu cihaz 180-TL.
En ucuz 370-TL. ?!
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DH Sezer 5 yıl sahmat_78
kliksa
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Akstrev 5 yıl
Allah aşkına şu uyutucu saçma müziği değiştir Sezer'ciğim.
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DH Sezer 5 yıl Akstrev
fondakini mi diyorsun ?
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Biggest Star 5 yıl
Hoparlör gibi videodaki arkadaşın sesi de güzel
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Aaron Paul 5 yıl
Vay be; ''NOKIA'' ...
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Angelica 5 yıl
Bir tek ben mi benzettim?

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ozankardes 5 yıl Angelica
Angelica
Bir tek ben mi benzettim?

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Evet bir tek sen benzettin.
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babıesrar82 5 yıl Angelica
Angelica

Bir tek ben mi benzettim?

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Valla bence de benziyor
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Barbaroscakir 5 yıl
Nfc gibi yeni bir teknoloji eklenmiş 2.1 gibi de eski bir bluetooth eklenmiş. |:
4.0 olsaydı gözümü kırpmadan alırdım. Telefonun pil performansını olumsuz etkileyecektir.
İnceleme için teşekkürler. Şarkıları güzel seçiyorsun hocam.
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einlied 5 yıl Barbaroscakir
Hocam guzel demissin, bluetooth felan diye de bence muzik icin 2.1 bile hayli hayli yeterli.Nokia 808 ile yag gibi akiyor , Gerci md50 kullaniyorum.
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DH Sezer 5 yıl Barbaroscakir
videoda da belirttim. oldukça eski bir ürün aslında ve ses kalitesi ile öne çıkmak istemişler. Açıkçası 4.0 yeni çıkanlarda bile zar zor bulunuyor. Yapacak bir şey yok.

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