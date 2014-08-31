Nokia Lumia 930 video inceleme "Nokia'nın en yenisi ne kadar iddialı?"

Nokia'nın üst segmentteki en yeni akıllı telefon modeli Lumia 930, tasarım özellikleri, Windows Phone 8.1'in yenilikleri ve başta kamerası olmak üzere teknik detayları ile dikkat çekiyor. Peki ama bu telefon ne kadar iddialı, merak ettiğiniz tüm sorulara videomuzda yanıt vermeye çalıştık. İyi seyirler...

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