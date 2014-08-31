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Nokia Lumia 930 video inceleme "Nokia'nın en yenisi ne kadar iddialı?"

4 yıl
51,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia'nın üst segmentteki en yeni akıllı telefon modeli Lumia 930, tasarım özellikleri, Windows Phone 8.1'in yenilikleri ve başta kamerası olmak üzere teknik detayları ile dikkat çekiyor. Peki ama bu telefon ne kadar iddialı,  merak ettiğiniz tüm sorulara videomuzda yanıt vermeye çalıştık. İyi seyirler...
 

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hamzavav 4 yıl
Bugün denedim fotoğraf kalitesi süper, markette her türlü en iyisi bu idi, 1020 den ve g3 m8 den z3 ten daha iyiydi.
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niggas 4 yıl
Arkadaş telefonu incelerken acaba nasıl GÖMERİM diye düşünmüş resmen.Ya kamerası daha iyi olabilirdi dediği anda kapattım zaten videoyu.Şuan piyasadaki en iyi kamera olduğunun farkında değil sanırım.Oto mod da kullanıp çamur atmak yerine,manuel çekim konusunda bilgi sahibi olup öyle yorum yapsaydın bari daha sağlıklı olurdu.bu telefonun kamera konusunda tek rakibi lumia 1020 dir oda zaten telefon formatından çok fotoğraf makinası formatında yer alıyor.Neyse iyi forumlar
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@CAN@ 4 yıl
Bence cihazın tasarımı çok güzel. Ayrıca Windows Phone 8.1 işletim sistemi kullanıp, kapasitif tuşlara yer verilmesi çok iyi olmuş.(Genelde sanal tuş kullanılıyor çünkü.) Ama bu kadar kalın kasaya o pil çok az olmuş. Kapağı açılmıyor ki yer sorunu yüzünden az pil alanı kalsın. Micro sd kart girişi olmaması bence büyük bir eksi. Ve bu kadar para ödeyip kutudan kulaklık çıkmaması gerçekten çok kötü.
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**cyborg** 4 yıl @CAN@
@CAN@

Bence cihazın tasarımı çok güzel. Ayrıca Windows Phone 8.1 işletim sistemi kullanıp, kapasitif tuşlara yer verilmesi çok iyi olmuş.(Genelde sanal tuş kullanılıyor çünkü.) Ama bu kadar kalın kasaya o pil çok az olmuş. Kapağı açılmıyor ki yer sorunu yüzünden az pil alanı kalsın. Micro sd kart girişi olmaması bence büyük bir eksi. Ve bu kadar para ödeyip kutudan kulaklık çıkmaması gerçekten çok kötü.

youtube.com/...

Arka kapak gayet rahat bir sekilde cikarilabiliyor.
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iakgul 4 yıl
Tam 9 aydır sağ cepte S4 sol cepte Lumia 920 var. Biri İş! Diğeri şahsi telefonum.
Her ikisinde de 4GB internet paketi var. Oyun,Müzik ve TV aktarımları için Lumia'nın yeteneklerini , Sosyal medya - İnternet deneyimi ve farklı market programlarını deneyimlemek için ise S4 ü kullanıyorum. Lumia market son 6 ay da sağlam atılım yaptı ve başucu programları neredeyse androidle aynı seviyeye getirdi. Lumia sağlamlık hissi verirken s4 elimden düşürmemle parçalanacak korkusu nu hissetirmekte. Özetle 9 aylık deneyimlerin sonrası Lumia 930 ve LG G3 arasında ciddi ciddi gel gitler yaşamaktayım.
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OyunaGelenAdam 4 yıl
taraflı bir video olmuş....
bunun yanında acaip ezmişler telefonu...
Donanımhaber demek android demek,oppo demek xiaomi demek,samsung sony htc demek...
Gelecek bence windowsta artık bunu görün donanımhaber..!
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mustafasc 4 yıl
Tasarima hasta oldum wp8.1e bayıldım kalinligi gormezden geldim pili ve sd karti sineye cektim ama o fiyat ne ulan 925 750 ye alinirken buna 1700 mi vericez g3 note 3 tercih edilir..
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ø 4 yıl
Zaten o fiyatı hak etmiyor birde kulaklıkta koymamışlar. Eli ayağı düzgün bir kulaklık en az 80-100 lira. Etti sana G3 parası. Akıllı adam 1501 lira vermez buna. Taş çatlasa 1500 lira.
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huseyincarnege 4 yıl
nokiadan clasik patatolar:) deymez parasına :S
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kızılbıyık 4 yıl
Bu telefonu da beğenmiyorsa bir insan cidden sorunları var demektir. Böyle telefon kaç yılda bir çıkıyor? Her telefonun bir suru falsosu varken bu telefon gerçekten ustune dusunulmuş bir cihaz. Yani eğer yeni telefon almak isteyen ve yıllarca kullanayım diyen varsa bu telefon biçilmiş kaftan. Boşuna kotulemeyin paranız yoksa.
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**cyborg** 4 yıl
Herkesin telefondan beklentisinin farkli oldugunu belirterek soze baslayayim.
Sosyal medyayla ugrasmam, oyun oynamam, uygulama bile kullanmam nerdeyse. Tarayicidan hallederim genelde islerimi masaustu sitesi tercih ederek.
Ihtiyacim olanlar: internette ortalama 5-6 sekme kullanarak hizli ve sorunsuz gezinti bir de mail bildirimlerinin telefona sikintisiz gelmesi. En onemlisi de stabil ve akici bir isletim sistemi. 1 yil sonra da ayni sekilde calismali sistem.

Bir iphone cilginligi gidiyor fakat ben bu batarya suresi ve bu ekran ile 1000lira da olsa 5s kullanmam. Gunde 2-3 kere olmadik yerde priz arayacagiz cebimizde sarj aletiyle gezmesi de cabasi. Tabi herkesin tercihi farklidir ama desarj suresi su anki halinin en az 1.5 kati olmadikca dusunmeye bile deger gormuyorum. Iphone 6 ne guzel ekran buyuk ama desarj suresi 5sle ayni olacak gene.

Androide gelince; rom yuklemek icin zaman harcamam, guvenligi yok ve en onemlisi stabil degil. L ile olacak deniyor gorecez 6 ay sonra gercekten olacakmi. Saf android cihazlara bile kuskuyla bakiyorum. Ayni htcde android wp performanslarina bakilmali iki sistemin kiyasi icin.

ihtiyaclarima gore wpnin eksigi degil fazlasi varken neden baska sisteme yoneleyim.
Her seviye ve ihtiyaca gore bir model var Lumiada.
1520 almamamin tek sebebi biraz fazla buyuk olmasi yoksa piyasadaki hicbir telefona degismem ben.

Ayni ozellikler ideal boyutlarda gelmisken 930u kesinlikle alirim. Wp9 ve ardindan uzun bir sure daha guncelleme destegine de sahip olurum. Herkes sd card olayindan sikayetciyken benim icin onemsiz bir eksiklik. Binlerce fotograf 10larca film yukleyecek degilim. Sik tasarimindan ve tum iyi ozelliklerinden bahsetmeme gerek yok zaten. DEGISTIRILEBILIR arka kapak ta bir arti zaten. Zira ulkemize her rengi gelmiyor.

Bu telefon icin tek endisem pili hakkinda. Fakat onun da her stabil guncelleme ile biraz daha iyilesecegine eminim. Cunku gelistirici surum olan gdr1de bile ufak bir ek guncelleme ile batarya performanslari %20 artmis genel olarak. Sistem android kadar pil harcamiyor bu zaten belli. Tabi bir 1520 gibi desarj suresi vermez ama o buyuk model yerine pilden feragat etmeyi yegledim. Her yeni yazilimla biraz daha uzayacaktir desarj sureleri. Ayrica nokianin dc-50 kablosuz sarj cihazini cok begendim. Evde iste arabada priz derdi olmadan ihtiyacimi gorur bu alet. Pil performansi bekledigim kadar olmazsa eksikligi bununla kapatirim.

Sosyal aglar, oyunlar ve uygulamalar buyuk cogunluk icin en onemli tercih sebebi oldugundan ve wp platformu simdiye kadar bu alanda rakiplerinin bir adim gerisinde kaldigindan dolayi Wpnin bu buyuk kesime hitap etmedigini soyleyebiliriz. Tabi oyun ve sosyal medya uygulamalarini begenenler de var. Kisa sure sonra bu alanindaki eksikligi de giderilir diye dusunuyorum.

Wpnin arayuzunden kisisellestirilememesinden sikayetci cogu kisi ama bunlar benim icin sorun olmamakla birlikte arayuzu hosuma da gidiyor.
Wp platformundan sikayetci olanlarin buyuk kesimi oyun-uygulama eksikliginden sikayetci. Bu insanlarin bazisi platformun eksiklerini bilerek geliyor dusuk segmentte wpnin daha tercih edilesi bir sistem olmasindan dolayi. Digerleri de bilincsiz olarak, arastirmadan uygulama oyun vs eksiklerini ogrenmeden gelip surekli bu eksikliklerden yakiniyorlar.
Ha bir de memnun olan bir kesim var ki (kullanmadan bu kesimde olacagimi biliyorum), bunlar benim gibi ihtiyaflarini ve wpnin bu konuda neler sunacagini arastirip, en iyi sonucu wpde alacagina karar kilarak gelenler.

1000tl alti alt seviye cihazlarda, wpnin en iyi performansi sunacaginda cogunluk hemfikir. Fakat 1000 tl uzeri wp telefon alinmaz sozune katilmiyorum ne yazikki. 930 bana 720den daha iyi performans saglayacaksa neden daha fazla verip 930 almayayim. Ki sadece tasarimi icin 930u tercih edenler bile var. Zaten su haliyle android sistemi ve su anki iphonelar bana hitap etmedigi icin onlari karsilastirmaya bile almadim..

Misal benim icin mobil internette dns degistirme gerekli birsey. 8.1 ile birlikte vpn geldi ve benim icin buyuk bir eksikligi ortadan kaldirdi ve wpyi tercih etmek icin bir engel kalmadi. ilerki guncellemelerde dns degistirebilme ozelligi de eklenecektir tahminim gelmese de cok onemli degil.
Yani su anda 930un, donanimsal ve yazilimsal hicbir eksikligi yok. Sizin de bu sekilde ihtiyaclarinizi arastirarak almanizi ve ilerde pisman olmamanizi oneririm. 930 beyaz simdiden hayirli olsun bana:))
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depelerx 4 yıl
İnsanlar windows phone ile diğer işletim sistemlerini karşılaştırırken birebir işletim sistemini değil de daha çok şu uygulama var bu uygulama yok diye karşılaştırma yapıyorlar. Buradan yola çıkarak windows phone işletim sistemi daha kötü diyemeyiz, saf işletim sistemini ele alırsak ios ve android den hiçbir eksikliği olmayan bir işletim sistemidir. Wp 8.0 için işletim sistemi ile ilgili eleştirilere katılsam da 8.1 versiyonu ile yapamadığımız hemen hiçbir şey kalmadı windows phone üzerinde. Burada en önemli olan insanların wp ye olan ön yargısını yenip son duruma bir göz atmasıdır.
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zdezen 4 yıl
kullanımı zor gözüken bir yapıya sahip gözüksede aslında diğer işletim sistemlerinden daha akıcı ve kullanışlı bir yapıya sahip. WinMobile'yi 6.1 sürümünden beri kullanırım. Win kullanıcı odaklı işletim sistemi konusunda en iyisi bana göre, mobile sürümü ileride daha iyi bir hale gelecektir. w9'u merakle bekleyenlerdenim.
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