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Nokia: Motorola Mobility'nin satın alımı Android'e yardımcı olamayacak

7 yıl
14,1b
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22
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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M-Cam fikri haklar danışmanlık şirketinden patent eksperi David Martin'den sonra, sahip olduğu fikri haklar ile sektöre yön veren firmalardan olan Nokia'ya göre de Google'un Motorola'yı 12.5 milyar dolara satın alacak olması patent davaları konusunda Android'i rahatlatmayacak.

Finli firmanın patent lisanslamadan sorumlu yöneticisi Paul Melin, Talouselama'ya verdiği röportajda Google'ın yapacağı satın alımın Android'i Apple ve Microsoft cephesinden gelen patent davalarında, tahmin edildiği kadar katkı yapamayacağını düşünüyor;

"Android'e karşı onlarca patent davası var. Anladığımız kadarıyla Motorola Mobility'nin satın alımı, onları çözemeyecek."

M-Cam fikri haklar danışmanlık şirketinin kurucusu ve patent eksperi David Martin de geçtiğimiz hafta Bloomberg'e yaptığı açıklamada Google'ın Motorola Mobility'yi 12.5 milyar dolara, patent konusunda ellerini güçlendirmek amacıyla almasının büyük bir hata olduğunu söylemiş ve Motorola Mobility'nin en değerli patentlerini sattığını vurgulayarak; Apple ve Microsoft cephesinden gelen davalara karşı Google'a yardımcı olmasının güç olduğunu dile getirmişti.


<a href="http://www.reuters.com/article/2011/09/02/us-nokia-google-idUSTRE7811ND20110902">Reuters</a>, <a href="http://www.bloomberg.com/video/74556883/">Bloomberg</a> Yorum Yaz
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Ahmet-79 7 yıl en beğenilen
Google'a akıl verinceye kadar zamanında pazarın 1 numarası olan firmayı ne yaptınız yada ne yapamadınız da batağın eşiğine getirdiniz önce onu bulun ve çözüm üretin.
Google'a akıl verinceye kadar zamanında pazarın 1 numarası olan firmayı ne yaptınız yada ne yapamadınız da batağın eşiğine getirdiniz önce onu bulun ve çözüm ür...
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onbeskarakterli 7 yıl
Önce Apple şimdi de Nokia. Ne kadar samimiyetsiz geliyor bu açıklamalar. Bir firma rakibi hakkında bu şekilde yorum yapıyorsa durum aslında tam tersidir diyorum.
Önce Apple şimdi de Nokia. Ne kadar samimiyetsiz geliyor bu açıklamalar. Bir firma rakibi hakkında bu şekilde yorum yapıyorsa durum aslında tam tersidir diyorum...
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ultiMance 7 yıl
Windows Phone 7 de sana yardımcı olamayacak bunu düşünüyor musun hiç..?
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crashday 7 yıl
Buradan anladığım kadarıyla Google'ın motorolayı satın alması patent konusunda yarar sağlayacak...:D
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xxxx1 7 yıl
Sevgili Nokia... herkes kendi işine baksın,sen önc kendi kuyruğunu kurtar,ne Google ne Motoya birşey olur...Bu arada Nokia böyle diyorsa Google doğru yolda demektir...
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Lepanto 7 yıl
Biri de çıksa, Nokia'nın Meego'ya yaptığı üvey evlat muamelesinin uzun vadede kendisine ne kadar zararlı olacağını anlatsa ne güzel olurdu...
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MK* 7 yıl
Nokia bırak bu yorumları ve güncellemelerine odaklan
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tufancan82 7 yıl
sen önce meegoya ne yaptın onun hesabını ver !
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Yedaself 7 yıl
Bu adamı bir de beyni yanındayken konuşturmak lazım.
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crowland 7 yıl
youtubu alırken google olay olmustu ne kadar dogru yaptıklarıda ortada bunun ne kadr dogru bır adım oldugunu ılerde anlayacagız ....
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OvernightSensation 7 yıl
nokia bu kadar biliyorsan kendini microsoftun avcuna bırakmazdın o yüzden android ile yorum yapma ki android gibi sisteme geçmek senin o küçük dar politakandan geçmez o derece battın.
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baycalh 7 yıl
Bence Google' ın tek düşündüğü patent davalarından kurtulmak değil. Büyük ihtimalle yazılımdan sonra donanım kısmında da söz sahibi olmak istiyor aynı Apple gibi.
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tachyon 7 yıl
Google o kadar parayı boşa sayacak kadar enayimi yahu?
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Şehr-i Hüzün 7 yıl
Motorola'yı satın alması patent davalarını çözmez tabi. Bunu anlamak zor değil. Sanki Google'ın böyle bir iddiası varmış gibi konuşmuş.
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Kasatka 7 yıl
Nokia Dotunun acisindan boyle konusuyor.
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ulaulas 7 yıl
bırak androidi kendi haline bak
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