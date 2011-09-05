Nokia: Motorola Mobility'nin satın alımı Android'e yardımcı olamayacak

M-Cam fikri haklar danışmanlık şirketinden patent eksperi David Martin'den sonra, sahip olduğu fikri haklar ile sektöre yön veren firmalardan olan Nokia'ya göre de Google'un Motorola'yı 12.5 milyar dolara satın alacak olması patent davaları konusunda Android'i rahatlatmayacak.

Finli firmanın patent lisanslamadan sorumlu yöneticisi Paul Melin, Talouselama'ya verdiği röportajda Google'ın yapacağı satın alımın Android'i Apple ve Microsoft cephesinden gelen patent davalarında, tahmin edildiği kadar katkı yapamayacağını düşünüyor;

"Android'e karşı onlarca patent davası var. Anladığımız kadarıyla Motorola Mobility'nin satın alımı, onları çözemeyecek."

M-Cam fikri haklar danışmanlık şirketinin kurucusu ve patent eksperi David Martin de geçtiğimiz hafta Bloomberg'e yaptığı açıklamada Google'ın Motorola Mobility'yi 12.5 milyar dolara, patent konusunda ellerini güçlendirmek amacıyla almasının büyük bir hata olduğunu söylemiş ve Motorola Mobility'nin en değerli patentlerini sattığını vurgulayarak; Apple ve Microsoft cephesinden gelen davalara karşı Google'a yardımcı olmasının güç olduğunu dile getirmişti.

<a href="http://www.reuters.com/article/2011/09/02/us-nokia-google-idUSTRE7811ND20110902">Reuters</a>, <a href="http://www.bloomberg.com/video/74556883/">Bloomberg</a>