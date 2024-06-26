Motorola Razr 50 serisi tanıtıldı: Google Gemini ile geliyor

Motorola, 2024 katlanır telefonlarını tanıttı: Razr ve Razr+. Amerika dışında Motorola Razr 50 ve Razr 50 Ultra olarak piyasaya sürülecek yeni katlanan cihazlar, Google Gemini ile geliyor.