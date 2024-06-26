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    Motorola Razr 50 serisi tanıtıldı: Google Gemini ile geliyor

    Motorola, 2024 katlanır telefonlarını tanıttı: Razr ve Razr+. Amerika dışında Motorola Razr 50 ve Razr 50 Ultra olarak piyasaya sürülecek yeni katlanan cihazlar, Google Gemini ile geliyor.
    motorola razr 50 & 50 ultra 2024 katlanır telefonlar Tam Boyutta Gör
    Motorola, yeni takip cihazı Moto Tag ile birlikte katlanır telefonlar Razr 50 ve Razr 50 Ultra’yı tanıttı. Motorola Razr+ ve Razr olarak ta geçen yeni modeller, küresel olarak satışa çıkacak.

    Motorola Razr 50 Ultra neler sunuyor?

    motorola razr+ özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    Moto Razr 50 Ultra, önceki modelden biraz daha büyük ekranla geliyor. 4 inç kapak ekranı 165Hz yenileme hızına sahip. Katlanabilir ekran ise 6.9 inç ve 1080x2640 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı sunuyor. Android 14 tabanlı Moto My-UX ile gelen telefon, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. 12 GB RAM 512GB’a kadar depolama alanı sunan katlanır telefon, 45W hızlı şarj, 15W kablosuz şarjı destekleyen 4000 mAh batarya ile donatılmış.

    Moto Razr+ 2024, f/1.7 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ve 2x optik yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto kameradan oluşan çift kamera kurulumuyla geliyor. Öndeki kamera ise 32MP. Telefon, IPX8 sertifikasına sahip.

    Motorola Razr 50 Ultra fiyatı

    Motorola Razr 50 Ultra, gece mavisi, bahar yeşili, şeftali rengi ve sıcak pembe renk seçenekleriyle geliyor. Razr+, 24 Temmuz'dan itibaren 1000 dolardan başlayan fiyatla satılacak.

    Motorola Razr 50 neler sunuyor?

    motorola razr 2024 özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    Motorola Razr 50’nin kapak ekranı daha küçük (3.6 inç boyutunda) ve daha düşük yenileme hızı (90Hz) sunuyor. Katlanır ekranın boyutu Razr 50 Ultra ile aynı ancak 120Hz. 12GB RAM 512GB’a kadar depolamayla gelen katlanan telefon, MediaTek’in Dimensity 7300X işlemcisinden güç alıyor.

    Android 14 tabanlı Moto My-UX üzerinde çalışan telefon, diğer modelden daha büyük pil kapasitesiyle (4.200 mAh) geliyor. Kameraya gelince, 50MP ana kameraya 13MP ultra geniş kamera eşlik ediyor.

    Motorola Razr 50 fiyatı

    Motorola Razr 50, plaj kumu, koala grisi ve turuncu renk seçenekleriyle geliyor. Razr 2024 modeli 699 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

    Motorola Razr 50 Ultra (Razr+) teknik özellikleri

    • Ekran: 6.9 inç, 1080x2640, 165Hz, 3000 nit, LTPO AMOLED
    • Kapak ekranı: 4 inç, 1272x1080, 165Hz, 2400 nit, LTPO AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
    • Arka kamera: 50MP f/1.7 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto)
    • Ön kamera: 32MP f/2.4
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM (LPDDR5x)
    • Depolama: 256GB, 512GB (UFS 4.0)
    • Batarya: 4000 mAh, 45W TurboPower şarj, 15W kablosuz şarj, 5W ters şarj
    • İşletim sistemi: Android 14, My UX
    • Güvenlik: Yanda parmak izi sensörü, yüz ile kilit açma
    • Bağlantı: Bluetooth 5.4, WiFi 7, USB-C (2.0)
    • Boyut ve ağırlık: 73.99 x 171.42 x 7.09mm (açıldığında) / 73.99 x 88.09 x 15.32mm (kapatıldığında) - 189 g

    Motorola Razr 50 (Razr) teknik özellikleri

    • Ekran: 6.9 inç, FHD+, 120Hz, 3000 nit, pOLED
    • Kapak ekranı: 3.63 inç, 90Hz, 1700 nit, pOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 7300X
    • Arka kamera: 50 MP f/1.7 (birincil) + 13MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 32MP f/2.4
    • Bellek: 8GB, 12GB RAM (LPDDR4x)
    • Depolama: 256GB, 512GB (UFS 2.2)
    • Batarya: 4200 mAh, 30W TurboPower şarj, 15W kablosuz şarj
    • İşletim sistemi: Android 14, My UX
    • Güvenlik: Yanda parmak izi okuyucu, yüz ile kilit açma
    • Bağlantı: Bluetooth 5.4, WiFi 6E, USB-C (2.0)
    • Boyut ve ağırlık: 73.99 x 171.30 x 7.25mm (açıldığında) / 73.99 x 88.08 x 15.85mm (kapatıldığında - 188 g

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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