Motorola Razr 50 serisi tanıtıldı: Google Gemini ile geliyor

- Motorola Razr 50 Ultra neler sunuyor?
- Motorola Razr 50 Ultra fiyatı
- Motorola Razr 50 neler sunuyor?
- Motorola Razr 50 fiyatı
- Motorola Razr 50 Ultra (Razr+) teknik özellikleri
- Motorola Razr 50 (Razr) teknik özellikleri
- Yorumlar
Motorola Razr 50 Ultra neler sunuyor?
Moto Razr+ 2024, f/1.7 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ve 2x optik yakınlaştırma sunan 50 MP telefoto kameradan oluşan çift kamera kurulumuyla geliyor. Öndeki kamera ise 32MP. Telefon, IPX8 sertifikasına sahip.
Motorola Razr 50 Ultra fiyatı
Motorola Razr 50 Ultra, gece mavisi, bahar yeşili, şeftali rengi ve sıcak pembe renk seçenekleriyle geliyor. Razr+, 24 Temmuz'dan itibaren 1000 dolardan başlayan fiyatla satılacak.
Motorola Razr 50 neler sunuyor?
Android 14 tabanlı Moto My-UX üzerinde çalışan telefon, diğer modelden daha büyük pil kapasitesiyle (4.200 mAh) geliyor. Kameraya gelince, 50MP ana kameraya 13MP ultra geniş kamera eşlik ediyor.
Motorola Razr 50 fiyatı
Motorola Razr 50, plaj kumu, koala grisi ve turuncu renk seçenekleriyle geliyor. Razr 2024 modeli 699 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.
Motorola Razr 50 Ultra (Razr+) teknik özellikleri
- Ekran: 6.9 inç, 1080x2640, 165Hz, 3000 nit, LTPO AMOLED
- Kapak ekranı: 4 inç, 1272x1080, 165Hz, 2400 nit, LTPO AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3
- Arka kamera: 50MP f/1.7 (birincil) + 50MP f/2.0 (telefoto)
- Ön kamera: 32MP f/2.4
- Bellek: 8GB, 12GB RAM (LPDDR5x)
- Depolama: 256GB, 512GB (UFS 4.0)
- Batarya: 4000 mAh, 45W TurboPower şarj, 15W kablosuz şarj, 5W ters şarj
- İşletim sistemi: Android 14, My UX
- Güvenlik: Yanda parmak izi sensörü, yüz ile kilit açma
- Bağlantı: Bluetooth 5.4, WiFi 7, USB-C (2.0)
- Boyut ve ağırlık: 73.99 x 171.42 x 7.09mm (açıldığında) / 73.99 x 88.09 x 15.32mm (kapatıldığında) - 189 g
Motorola Razr 50 (Razr) teknik özellikleri
- Ekran: 6.9 inç, FHD+, 120Hz, 3000 nit, pOLED
- Kapak ekranı: 3.63 inç, 90Hz, 1700 nit, pOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7300X
- Arka kamera: 50 MP f/1.7 (birincil) + 13MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 32MP f/2.4
- Bellek: 8GB, 12GB RAM (LPDDR4x)
- Depolama: 256GB, 512GB (UFS 2.2)
- Batarya: 4200 mAh, 30W TurboPower şarj, 15W kablosuz şarj
- İşletim sistemi: Android 14, My UX
- Güvenlik: Yanda parmak izi okuyucu, yüz ile kilit açma
- Bağlantı: Bluetooth 5.4, WiFi 6E, USB-C (2.0)
- Boyut ve ağırlık: 73.99 x 171.30 x 7.25mm (açıldığında) / 73.99 x 88.08 x 15.85mm (kapatıldığında - 188 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.