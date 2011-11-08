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Nokia N9 video inceleme

7 yıl
204,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Nokia'nın merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonu N9 mercek altında. Yenilikçi tasarım anlayışı, MeeGo işletim sistemi ve şimdiye kadar Nokia telefonlarda kullanılmış en zengin donanım özellikleriyle N9'un neler yapabildiğine yakından bakıyoruz. Merak edilen tüm detaylar videomuzda. 
 

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Silent Guardian 7 yıl en beğenilen
Nokia bu telefonun fiyatını 1500 lira yaparak telefonun ölü doğmasına sebebiyet verdi
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Mr. Jingles 7 yıl
Cihazdaki stabilite tek kelimeyle harika. İnanılmaz bir multi-tasking gücü var. Çift çekirdekliler de dahil hiçbir cihazda bu kadar başarılı bir multi-tasking yönetimi bulunmuyor. Tarayıcısı iPhone'dan farksız. Sayfa yüklenmesi bitmeden dahi multi-touch yapıldığında kasma yapmıyor. Çift çekirdekli Android'lerde bile sayfa kaydırırken takılmalar olabiliyorken bunda gram takılma yok. Tek çekirdeklileri saymıyorum bile. Cihazın tarayıcısı yağ gibi akıyor. Sonuç olarak Nokia, başındaki insanların yüzünden büyük bir kayıp yaşadı ve büyük bir hata etti. MeeGo gibi bir sistem için WP'yi tercih ettiler. MeeGo iOS stabilitesini ve Android'in özgürlüğünü birarada bulundurduğu için, açık kaynaklı olduğu için ve gerçek anlamda Linux tabanlı bir sistem olduğu için tüm sistemlerden daha üstün bir sistem. Açıkçası böyle bir sistemin devamının gelmeyerek tarihin tozlu sayfaları arasına karışacak olması çok üzücü bir durum. Her ne kadar Tizen olarak devam edecek olsa da Nokia olmadıktan sonra bu sistemin benim için bir anlamı kalmadı. Belki ilerde görüşüm değişir kimbilir.
Cihazdaki stabilite tek kelimeyle harika. İnanılmaz bir multi-tasking gücü var. Çift çekirdekliler de dahil hiçbir cihazda bu kadar başarılı bir multi-tasking ...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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mcebi001 7 yıl
evet çok zor açılıyor DH bu kadar fazla flash içerik kullanmak zorundamı...
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1 Avatar
KoşanBalık 2 yıl
Ne telefondu cidden. kullanma firsati bulamadim hic ama belki birgun olur neden olmasin :)

android de yuklemeyi basarmislar zaten
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The Dark Knight 4 yıl
Efsane cihaz
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N0YAN 4 yıl The Dark Knight
The Dark Knight

Efsane cihaz

n8 i tek geçerim
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bonan61 7 yıl
çok bilmiş, sözde akıllıları saygı ve sevgiyle anıyorum. Size ne benim paramdan benim tercihimden. Dediğiniz mantıklı olsa neyse diycem...
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DH Misafiri 7 yıl
Sony Xperia S ile aynı fiyat neredeyse.Xperia S almak varken n9'a para yatırmak aptallık olur.Ayrıca ICS güncellemeside cabası xperia s'in.
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DH Misafiri 7 yıl
s.a
Acaba bu telefonda ovi mağazadaki symbian^3 ve sonraki sürümlerle beraber android uygulamaları çalışabilecekmi ?
Bildiğim kadarı ile telefon 2 tane mağaza ile geliyor eğer ovi mağaza aktif ise alınır heleki android uygulamaları linux olduğu için yüklenebiliyor ise kesin alınır.
Sayın kaan ARLI acaba bu konuda beni aydınlatırmısınız ?
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ahmet izmirli 7 yıl
ne yazık ki beklentinin altında(ip4s ve sgs2) ve fiyat olarak az biraz yüksek geldi bana. nokia n9 benim gibi nokia severi biraz üzdü. ben n8 bile kullandım 1 sene önce sırf nokia düzelmişmidir diye ama maalesef sonuç hüzün oldu.umarım nokia wp ile tekrardan yükselir. kimse nankörlük etmesin eger nokia'nın akıllı telefonları olmasa, dünya bu kadar akıllı sistem telefonlarla karşılaşmazdı. eger nokia kendini tekrar düzeltir ve diğer firmalarla aynı rekabeti yakalarsa, bugün nokia' yayı yerden yere vuranlar, nokia'yayı tekrardan başlarının üstünde taşırlar. çünkü efsaneler ölmez ve tekrar canlandığında daha da büyürler........
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Tolqa_1907 7 yıl ahmet izmirli
ahmet izmirli

ne yazık ki beklentinin altında(ip4s ve sgs2) ve fiyat olarak az biraz yüksek geldi bana. nokia n9 benim gibi nokia severi biraz üzdü. ben n8 bile kullandım 1 sene önce sırf nokia düzelmişmidir diye ama maalesef sonuç hüzün oldu.umarım nokia wp ile tekrardan yükselir. kimse nankörlük etmesin eger nokia'nın akıllı telefonları olmasa, dünya bu kadar akıllı sistem telefonlarla karşılaşmazdı. eger nokia kendini tekrar düzeltir ve diğer firmalarla aynı rekabeti yakalarsa, bugün nokia' yayı yerden yere vuranlar, nokia'yayı tekrardan başlarının üstünde taşırlar. çünkü efsaneler ölmez ve tekrar canlandığında daha da büyürler........

boşuna ümitlenme kardeş nokia artık boşa kürek sallıyo samsung ve apple bu saatten sona kolay kolay piyasayı kaptırmazlar...
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darkaura 7 yıl ahmet izmirli
ahmet izmirli

ne yazık ki beklentinin altında(ip4s ve sgs2) ve fiyat olarak az biraz yüksek geldi bana. nokia n9 benim gibi nokia severi biraz üzdü. ben n8 bile kullandım 1 sene önce sırf nokia düzelmişmidir diye ama maalesef sonuç hüzün oldu.umarım nokia wp ile tekrardan yükselir. kimse nankörlük etmesin eger nokia'nın akıllı telefonları olmasa, dünya bu kadar akıllı sistem telefonlarla karşılaşmazdı. eger nokia kendini tekrar düzeltir ve diğer firmalarla aynı rekabeti yakalarsa, bugün nokia' yayı yerden yere vuranlar, nokia'yayı tekrardan başlarının üstünde taşırlar. çünkü efsaneler ölmez ve tekrar canlandığında daha da büyürler........

nokianin akilli telefonlari olmasa, akilli telefonlar bu seviyede olur muydu??
bence olurdu. nokia hic var olmamis bile olsa yada 3310un ilerisine gecmemis bile olsa, bugunki akilli telefonlarin gelisimine zerre etkisi olmazdi. cunku bugunki akilli telefonlar ne nokia akilli telefonlarin gelisim cizgisinden geliyorlar nede nokiaya karsi cevap olarak cikartilmislar. nokia lumia serisi dahil bugunki akilli telefonlarin kokenine bakarsak iphone'a ve android iphone rekabetine ulasiriz. ve ilk iphoneda nokia telefonlara cevap olarak cikmadi. iphone un kokenine bakarsak pda lari el bilgisayarlarini goruruz ki oda dokunmatik ekranlariyla palm, windows mobile ve 1987 apple newtona kadar giden bir gelisimden gelmekde. yani apple iphone da o ana kadar gelisen telefonlarin ustune koymadi, dokunmatik ekranli pda lara telefon ozelligi ekledi. nokianin iphone ile gelen akilli cihaz serilerine ayk uyduramamasida bu yuzdendir cunku nokia telefon ureticidir ama bugunki akilli telefonlar aslinda telefon degil eski pda lardan gelen telefon ozelligi eklenmis el bilgisayarlaridir.

kisaca nokiaya bir vefa borcumuz oldugunu dusunmuyorum. aksine ayni donanimlara farkli govderek giydirip fais fiyatlardan senelerce kakaladigi icin, uzun yillar nokiadan sasmamis bir kullanici olarak, nokianin bize ozur borcu olduguna inaniyorum.
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bonan61 7 yıl
Burda yorum yapanları tanıyormusun da yorumlara göre davranıyorsun. Belki de 13 yaşında çocuk yorum yapıyor... Ben çoğunu ciddiye almıyorum.
Eline N9 almamış birisinin, N9 hakkında atıp tutmasının ciddiye alınacak tarafı olamaz yani.
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Kafkaslı57 7 yıl bonan61
bonan61

Burda yorum yapanları tanıyormusun da yorumlara göre davranıyorsun. Belki de 13 yaşında çocuk yorum yapıyor... Ben çoğunu ciddiye almıyorum.
Eline N9 almamış birisinin, N9 hakkında atıp tutmasının ciddiye alınacak tarafı olamaz yani.

ben 54 yaşındayım
bazen 13 yaşındaki çocuğun aklı fikri biz kendini çok iyi düşünüyoruz sanan yetişkinlerin fikrinden daha iyi oluyor
kabul etmek lazım nede olsa teknoloji çağı 8 yaşındaki çocuk zehir gibi bilgisayar kullanıyor
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Tolqa_1907 7 yıl
arkadaşlar 8 sene aralıksız nokia kullandım... 25ten farklı modelini kullanıp 100 e yakın modelini inceleme fırsatı buldum.. nokia benim ilk göz agrılarımdandı ama artık bu işi bırakmalı bence böle giderse hazin son kaçınılmaz... iphone 4 e geçtim artık dayanamayıp iyikide geçmişim... iphone 3gs de kullandım inanın bana iphone 3 e 8 mp kamera takıp nokia n9 budur deseler 1500 tl ye satsalar bu telefondan daha alınası olurdu... nokia cok üzgünüm ama gene olmadı... windows phone tellerlede olmucak... birde bu telefonu almak isteyen arkadaşlar biraz sabretsinler 4 5 ay sona 900-1000 arası sıfırını bulurlar...
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Kafkaslı57 7 yıl
bugün telefon bayisinde inceleme fırsatı buldum
satış görevlisine sordum önceden blackbery mi iphonmu diye
adam bana nokıa demazmi küçük dilimi yuttum
gerçi bende hala bir nokıa E72 kullanıcısıyım 7 ay önce aldım
nete falan giriyorum maillerimde geliyorda ekran küçük
düşünüyorum şöle dokunmatik ekran almayı ama bu satış görevlisi nokıa
diyince orada N9 gösterdi bana biraz inceledim kullanımı falan ilk başta cezbetti beni
taaki burayı gelip okuyana kadar buradan biraz olumlu bir izlenim bulsaydım
almayı düşünüyordum yazılımının devamının gelmeyeceği
bazı eksiklerinin genişletilir hafıza olmadığını öğrenmemde
vazgeçmem için bir neden oldu.
tekrar black bery düşünmeye başladım yada bir 4-5 ay daha alimdeki E72 yi kullanıp
daha yeni ürünlerin çıkmasınıda bekleyebilirim
doğrusu androdlerede pek güvenmiyorum adı üzerinde android

yani bilim kurgu filmlerinde rastladığımız insansı makinelere yani robotlara android deniliyor buda bir nevi robot gibi akıllı bir robot sistem hesapta

kısacası çok müteşekkil bir vaziyet sürüncemede kalmak ya herro ya merro diyip birini alacan işte telefon ya bu
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osanus 7 yıl
nokia kullanan var la halen hemde bu paralara
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DH Misafiri 7 yıl

Chandler Bing rumuzlu kullanıcıya cevabımdır:
"Samsung Wave 2" modeliyle ilgili olarak aşağıda yazdığınız hususları sınamak için bugün sırasıyla "Teknosa", "Vatan Computer" ve "Samsung" yetkili bayilerine uğradım. Modeli elime alıp, bir süre kurcaladım. Nokia N9'a göre oldukça vasat bir telefon olduğu izlenimini edindim. Ama, yine de önyargılı olmamak için bayilerdeki görevlilerin fikrini sordum. Hepsi de sözbirliği etmişçesine "Beyefendi, elinizdeki telefonla bunu kıyaslamayın lütfen. Tamamen ayrı klasmanda iki cihaz" şeklinde konuştular.Hatta, biri, "Opel'le Mercedes'i kıyaslıyorsunuz" dedi. Bence de çok doğru bir tesbitti.
Müsaade ederseniz ben Nokia N9'u yine kendi klasmanındaki cihazlarla kıyaslayayım: Bir bütün olarak baktığınızda iPhone,kullanım kolaylığı, işletim sisteminin kararlılığı ve uygulama dükkanının zenginliği bakımından hala listenin başında gözüküyor. Ama,daha önce de belirttiğim gibi,2.000-2.800 TL gibi bir fiyat bence oldukça yüksek. Keza, Samsung Galaxy SII'yle ilgili yorumuma tekrar bakarsanız orada, "tasarım/işletim sisteminin kullanışlılığı ve kararlılığı bakımından N9'un eline su dökemeyecek" dediğimi görürsünüz. Bugün Samsung bayiinde SII'nin işletim sistemini kullanışlılık ve kararlılık bakımından tekrar sınadım ve bilhassa benim Nokia N9'la kıyasladım. Kusura bakmayın ama SII hem de bayiinin gözü önünde sınıfta kaldı. Estetik, tasarım konularına ise hiç girmiyorum. Biraz estetik duyguları gelişmiş bir insan, Galaxy SII'nin hem donanım hem de kullanıcı arayüzü olarak N9'un epey gerisinde kaldığını görür.
Yazınızda, iPhone'nun uygulama ve oyun bolluğundan da bahsetmişsiniz. Hatırlarsanız, ben yorumumda, "Eğer, uygulama ya da oyun manyağı değilseniz bu telefonu (N9)hararetle tavsiye ederim" demiştim. Ayrıca, "kaydadeğer tüm uygulamalar ve oyunlar üzerinde yüklü geliyor. Uygulama dükkanı da her geçen gün zenginleşiyor" diye de ilave etmiştim.
Size tavsiyem, bir Nokia Shop'a ya da Vatan Bilgisayar'a uğrayıp Nokia N9'un "Swipe" yani kaydırma özelliğini, muhteşem "multi-tasking" yani çoklu görev yeteneğini, kullanım kolaylığını, sistem kararlılığını ve harika tasarımını bizzat gözlerinizle görmenizdir.
Son tahlilde, yine de Mercedes yerine Opel'e binmeyi tercih ederseniz ona da saygı duyarım.
Cemal
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"bu modelin bence diğer modellerden tek artısı tasarımı. başka da hiç bir artısını göremiyorum. 2.000-2.800 tl verip iphone 4 veya 4s alanlara kazıklanmışsınız demişsin ama bence siz de kazıklanmışsınız. iphone'da en azından uygulama ve oyun bolluğu var. bu telefonda o yok. e madem yok gidip samsung wave 2 alsaydınız 800 tl'ye. bada da meego kadar stabil, kullanışlı, uygulama yönünde de muhtemelen kafa kafayalar. tasarım desek wave 2 de gayet şık. 700 tl içeri girmişsiniz ki şu anda vatanda 1.500'e iki tane wave alınabiliyor. tamamen kazık yemişsiniz sizin ihtiyaçlarınıza göre. galaxy s2 ise tasarım hariç her bakımdan bu telefondan üstün ya, onu söylemeye bile gerek görmüyorum aslında".
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