Nokia N9 video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Nokia'nın merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonu N9 mercek altında. Yenilikçi tasarım anlayışı, MeeGo işletim sistemi ve şimdiye kadar Nokia telefonlarda kullanılmış en zengin donanım özellikleriyle N9'un neler yapabildiğine yakından bakıyoruz. Merak edilen tüm detaylar videomuzda.
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android de yuklemeyi basarmislar zaten
n8 i tek geçerim
Acaba bu telefonda ovi mağazadaki symbian^3 ve sonraki sürümlerle beraber android uygulamaları çalışabilecekmi ?
Bildiğim kadarı ile telefon 2 tane mağaza ile geliyor eğer ovi mağaza aktif ise alınır heleki android uygulamaları linux olduğu için yüklenebiliyor ise kesin alınır.
Sayın kaan ARLI acaba bu konuda beni aydınlatırmısınız ?
boşuna ümitlenme kardeş nokia artık boşa kürek sallıyo samsung ve apple bu saatten sona kolay kolay piyasayı kaptırmazlar...
nokianin akilli telefonlari olmasa, akilli telefonlar bu seviyede olur muydu??
bence olurdu. nokia hic var olmamis bile olsa yada 3310un ilerisine gecmemis bile olsa, bugunki akilli telefonlarin gelisimine zerre etkisi olmazdi. cunku bugunki akilli telefonlar ne nokia akilli telefonlarin gelisim cizgisinden geliyorlar nede nokiaya karsi cevap olarak cikartilmislar. nokia lumia serisi dahil bugunki akilli telefonlarin kokenine bakarsak iphone'a ve android iphone rekabetine ulasiriz. ve ilk iphoneda nokia telefonlara cevap olarak cikmadi. iphone un kokenine bakarsak pda lari el bilgisayarlarini goruruz ki oda dokunmatik ekranlariyla palm, windows mobile ve 1987 apple newtona kadar giden bir gelisimden gelmekde. yani apple iphone da o ana kadar gelisen telefonlarin ustune koymadi, dokunmatik ekranli pda lara telefon ozelligi ekledi. nokianin iphone ile gelen akilli cihaz serilerine ayk uyduramamasida bu yuzdendir cunku nokia telefon ureticidir ama bugunki akilli telefonlar aslinda telefon degil eski pda lardan gelen telefon ozelligi eklenmis el bilgisayarlaridir.
kisaca nokiaya bir vefa borcumuz oldugunu dusunmuyorum. aksine ayni donanimlara farkli govderek giydirip fais fiyatlardan senelerce kakaladigi icin, uzun yillar nokiadan sasmamis bir kullanici olarak, nokianin bize ozur borcu olduguna inaniyorum.
Eline N9 almamış birisinin, N9 hakkında atıp tutmasının ciddiye alınacak tarafı olamaz yani.
ben 54 yaşındayım
bazen 13 yaşındaki çocuğun aklı fikri biz kendini çok iyi düşünüyoruz sanan yetişkinlerin fikrinden daha iyi oluyor
kabul etmek lazım nede olsa teknoloji çağı 8 yaşındaki çocuk zehir gibi bilgisayar kullanıyor
satış görevlisine sordum önceden blackbery mi iphonmu diye
adam bana nokıa demazmi küçük dilimi yuttum
gerçi bende hala bir nokıa E72 kullanıcısıyım 7 ay önce aldım
nete falan giriyorum maillerimde geliyorda ekran küçük
düşünüyorum şöle dokunmatik ekran almayı ama bu satış görevlisi nokıa
diyince orada N9 gösterdi bana biraz inceledim kullanımı falan ilk başta cezbetti beni
taaki burayı gelip okuyana kadar buradan biraz olumlu bir izlenim bulsaydım
almayı düşünüyordum yazılımının devamının gelmeyeceği
bazı eksiklerinin genişletilir hafıza olmadığını öğrenmemde
vazgeçmem için bir neden oldu.
tekrar black bery düşünmeye başladım yada bir 4-5 ay daha alimdeki E72 yi kullanıp
daha yeni ürünlerin çıkmasınıda bekleyebilirim
doğrusu androdlerede pek güvenmiyorum adı üzerinde android
yani bilim kurgu filmlerinde rastladığımız insansı makinelere yani robotlara android deniliyor buda bir nevi robot gibi akıllı bir robot sistem hesapta
kısacası çok müteşekkil bir vaziyet sürüncemede kalmak ya herro ya merro diyip birini alacan işte telefon ya bu
Chandler Bing rumuzlu kullanıcıya cevabımdır:
"Samsung Wave 2" modeliyle ilgili olarak aşağıda yazdığınız hususları sınamak için bugün sırasıyla "Teknosa", "Vatan Computer" ve "Samsung" yetkili bayilerine uğradım. Modeli elime alıp, bir süre kurcaladım. Nokia N9'a göre oldukça vasat bir telefon olduğu izlenimini edindim. Ama, yine de önyargılı olmamak için bayilerdeki görevlilerin fikrini sordum. Hepsi de sözbirliği etmişçesine "Beyefendi, elinizdeki telefonla bunu kıyaslamayın lütfen. Tamamen ayrı klasmanda iki cihaz" şeklinde konuştular.Hatta, biri, "Opel'le Mercedes'i kıyaslıyorsunuz" dedi. Bence de çok doğru bir tesbitti.
Müsaade ederseniz ben Nokia N9'u yine kendi klasmanındaki cihazlarla kıyaslayayım: Bir bütün olarak baktığınızda iPhone,kullanım kolaylığı, işletim sisteminin kararlılığı ve uygulama dükkanının zenginliği bakımından hala listenin başında gözüküyor. Ama,daha önce de belirttiğim gibi,2.000-2.800 TL gibi bir fiyat bence oldukça yüksek. Keza, Samsung Galaxy SII'yle ilgili yorumuma tekrar bakarsanız orada, "tasarım/işletim sisteminin kullanışlılığı ve kararlılığı bakımından N9'un eline su dökemeyecek" dediğimi görürsünüz. Bugün Samsung bayiinde SII'nin işletim sistemini kullanışlılık ve kararlılık bakımından tekrar sınadım ve bilhassa benim Nokia N9'la kıyasladım. Kusura bakmayın ama SII hem de bayiinin gözü önünde sınıfta kaldı. Estetik, tasarım konularına ise hiç girmiyorum. Biraz estetik duyguları gelişmiş bir insan, Galaxy SII'nin hem donanım hem de kullanıcı arayüzü olarak N9'un epey gerisinde kaldığını görür.
Yazınızda, iPhone'nun uygulama ve oyun bolluğundan da bahsetmişsiniz. Hatırlarsanız, ben yorumumda, "Eğer, uygulama ya da oyun manyağı değilseniz bu telefonu (N9)hararetle tavsiye ederim" demiştim. Ayrıca, "kaydadeğer tüm uygulamalar ve oyunlar üzerinde yüklü geliyor. Uygulama dükkanı da her geçen gün zenginleşiyor" diye de ilave etmiştim.
Size tavsiyem, bir Nokia Shop'a ya da Vatan Bilgisayar'a uğrayıp Nokia N9'un "Swipe" yani kaydırma özelliğini, muhteşem "multi-tasking" yani çoklu görev yeteneğini, kullanım kolaylığını, sistem kararlılığını ve harika tasarımını bizzat gözlerinizle görmenizdir.
Son tahlilde, yine de Mercedes yerine Opel'e binmeyi tercih ederseniz ona da saygı duyarım.
Cemal
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"bu modelin bence diğer modellerden tek artısı tasarımı. başka da hiç bir artısını göremiyorum. 2.000-2.800 tl verip iphone 4 veya 4s alanlara kazıklanmışsınız demişsin ama bence siz de kazıklanmışsınız. iphone'da en azından uygulama ve oyun bolluğu var. bu telefonda o yok. e madem yok gidip samsung wave 2 alsaydınız 800 tl'ye. bada da meego kadar stabil, kullanışlı, uygulama yönünde de muhtemelen kafa kafayalar. tasarım desek wave 2 de gayet şık. 700 tl içeri girmişsiniz ki şu anda vatanda 1.500'e iki tane wave alınabiliyor. tamamen kazık yemişsiniz sizin ihtiyaçlarınıza göre. galaxy s2 ise tasarım hariç her bakımdan bu telefondan üstün ya, onu söylemeye bile gerek görmüyorum aslında".