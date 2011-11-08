Nokia N9 video inceleme

Nokia'nın merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonu N9 mercek altında. Yenilikçi tasarım anlayışı, MeeGo işletim sistemi ve şimdiye kadar Nokia telefonlarda kullanılmış en zengin donanım özellikleriyle N9'un neler yapabildiğine yakından bakıyoruz. Merak edilen tüm detaylar videomuzda.

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