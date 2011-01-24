Nokia tablet görünümlü MeeGo cihaz hazırlıyor olabilir

Geride bıraktığımız Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'e, Android işletim sistemli cihaz hazırlayan üreticiler damgasını vururken, dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi olma uvanını açık ara farkla koruyan Nokia'nın sessizliği ise devam ediyor. 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde telefon üreticilerinin 2011 için planladıkları yeni nesil telefon ve tablet modellerini göstermesi beklenirken, Nokia'nın bu yöndeki hazırlıkları da sürüyor. Bir süre önce üzerinde çalıştığı yeni bir tablet ile Android dünyasında zemin yoklayacağı ve duruma göre Android telefon hazırlayabileceği iddia edilen Nokia'nın, MeeGo işletim sistemli yeni cihazına ait olduğu iddia edilen görüntü yayınandı.

Teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi olmasa da 4.5-inç veya bir miktar daha büyük ekran boyutuna sahip olduğu düşünülen tablet görünümlü cihaz, Intel ve Nokia'nın birlikte geliştirdiği MeeGo işletim sistemini kullanıyor. Kullandığı donanım platformu hakkında herhangi bir bilgi olmasa da, son günlerde sık sık gündeme gelen Atom işlemcili N9 modelinden yola çıkarak bu cihazın da Intel Atom platformunu kullandığı tahminleri yapılabilir. Başta Dell'in Streak modeli olmak üzere telefon/tablet hibrit tasarımlı cihaz segmentine aday olabileceği düşünülen cihaz, görüntüden anlaşılabileceği üzere mühendislik örneği aşamasında olup ne zaman ve hangi fiyattan çıkacağı ise henüz bilinmiyor.