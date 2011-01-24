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Nokia tablet görünümlü MeeGo cihaz hazırlıyor olabilir

8 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geride bıraktığımız Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'e, Android işletim sistemli cihaz hazırlayan üreticiler damgasını vururken, dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi olma uvanını açık ara farkla koruyan Nokia'nın sessizliği ise devam ediyor. 14 Şubat'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi'nde telefon üreticilerinin 2011 için planladıkları yeni nesil telefon ve tablet modellerini göstermesi beklenirken, Nokia'nın bu yöndeki hazırlıkları da sürüyor. Bir süre önce üzerinde çalıştığı yeni bir tablet ile Android dünyasında zemin yoklayacağı ve duruma göre Android telefon hazırlayabileceği iddia edilen Nokia'nın, MeeGo işletim sistemli yeni cihazına ait olduğu iddia edilen görüntü yayınandı.

Teknik özellikleri hakkında çok fazla bilgi olmasa da 4.5-inç veya bir miktar daha büyük ekran boyutuna sahip olduğu düşünülen tablet görünümlü cihaz, Intel ve Nokia'nın birlikte geliştirdiği MeeGo işletim sistemini kullanıyor. Kullandığı donanım platformu hakkında herhangi bir bilgi olmasa da, son günlerde sık sık gündeme gelen Atom işlemcili N9 modelinden yola çıkarak bu cihazın da Intel Atom platformunu kullandığı tahminleri yapılabilir. Başta Dell'in Streak modeli olmak üzere telefon/tablet hibrit tasarımlı cihaz segmentine aday olabileceği düşünülen cihaz, görüntüden anlaşılabileceği üzere mühendislik örneği aşamasında olup ne zaman ve hangi fiyattan çıkacağı ise henüz bilinmiyor.


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enreka_tr 8 yıl
çok geriden takip ediyo nokia.hakettigini de alacak gibi bikaç seneye böyle giderse..
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ßysLw 8 yıl
geride gelmesine rağmen birçok firmadan önde bulunmakta
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Batuist 8 yıl
bu nokia işletim sistemini sihay beyaz mı yapmış :)) ne harika bir tasarım öyle..!! :)))
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lazloo 8 yıl

Batuist

bu nokia işletim sistemini sihay beyaz mı yapmış :)) ne harika bir tasarım öyle..!! :)))


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DH Misafiri 8 yıl
nokıa tamam da MeeGoyu kullancak ama son yaptığı telefonlar pazarlama açısından bi kayıp tak çare tablet kurtarır onu samsung gibi bir tablet yaparsa ve MeeGo yu kullanırsa hafif girdiği bataklıktan kurtulur...
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DH Misafiri 8 yıl
Şu Android'in nesi beğeniliyor Allah aşkına... Hangi sürümü ile yüklü geldise onu kullanıyorsun, bir üst sürüme geçebilmek pek mümkün olmuyor. 40 takla atıyorsun geçebilmek için. Diyelimki bir üst sürüme güncelledin bu seferde uyum ve stabilite sorunları baş gösteriyor. Android'in bu kadar gündemde olması rakiplerinin beceriksizliği yüzünden bence. Takip edenler biliyorlardır, adamların kendi telefonlarında bile (Nexus S)çeşit çeşit problemler ortaya çıkmaya başladı.
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northernlights 8 yıl
Ben Nokia' dan böyle bir hamle bekliyordum açıkçası. İnşallah gelir.
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desing 8 yıl
Nokia ya çıkacak yada batacak son salvolar gibi bu artık...Kurtulması lazım şu işletim sisteminden...
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lazloo 8 yıl

desing

Nokia ya çıkacak yada batacak son salvolar gibi bu artık...Kurtulması lazım şu işletim sisteminden...

Symbian dan bahsediyorsan onu kullanmayacak üst seviye cihazlarında zaten.MeeGo kullanacak.
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