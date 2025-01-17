Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bir zamanlar telefon sektörüne damga vuran Nokia, ürettiği cihazlarla sektöre yön vermiş olsa da akıllı telefonların gelişimine ayak uyduramamıştı. Şimdi, Nokia'nın marka yolculuğuna ışık tutan dijital bir arşiv, Aalto Üniversitesi tarafından herkesin erişimine açıldı. Arşivde eskizlerden fotoğraflara, sunumlardan röportajlara kadar çok sayıda içerik yer alıyor.

Nokia Tasarım Arşivi açıldı

Sizlerin de göz atabileceği gibi Nokia'nın paylaştığı arşivde 1990'ların ortalarından 2017'ye kadar uzanan süreçte üretilmiş tasarım çizimleri, ürün fotoğrafları, sunumlar ve röportajlar bulunuyor. Dahası, efsanevi 3310 ve N-Gage modellerine kadar küratörlü 700’den fazla içerik ve 20.000 parçalık arşivle sanal bir müze niteliğinde.

Tam Boyutta Gör Ayrıca arşiv, sadece Nokia’nın en ikonik modellerini değil, bu cihazların arkasındaki tasarım sürecini de anlatıyor. Üstelik bunlara erken dönem konsept çizimleri, kullanıcı davranışlarını anlamaya yönelik mood boardlar ve ürün geliştirme sunumları da dahil. Öte yandan Snake gibi mobil oyunların başlangıcına dair detaylara da ulaşabiliyorsunuz.

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Bu arada arşivin geliştirilmesi sürecinde tasarımcılar, tarihçiler ve akademisyenlerden oluşan bir ekip yer aldı ve bu ekip, zamanla yeni içerikler eklemeyi planlıyor. Söz konusu arşive hemen buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

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Yirmi yıllık tarih tek yerde: Dijital Nokia Müzesi açıldı