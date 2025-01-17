Yirmi yıllık tarih tek yerde: Dijital Nokia Müzesi açıldı

Sizlerin de göz atabileceği gibi Nokia'nın paylaştığı arşivde 1990'ların ortalarından 2017'ye kadar uzanan süreçte üretilmiş tasarım çizimleri, ürün fotoğrafları, sunumlar ve röportajlar bulunuyor. Dahası, efsanevi 3310 ve N-Gage modellerine kadar küratörlü 700’den fazla içerik ve 20.000 parçalık arşivle sanal bir müze niteliğinde.
Bu arada arşivin geliştirilmesi sürecinde tasarımcılar, tarihçiler ve akademisyenlerden oluşan bir ekip yer aldı ve bu ekip, zamanla yeni içerikler eklemeyi planlıyor. Söz konusu arşive hemen buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.