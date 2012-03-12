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Nokia'nın Windows 8 tabletini yılın 4. çeyreğinde piyasaya süreceği iddia ediliyor

7 yıl
2,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un yıl sonlarına doğru yayınlayacağı Windows 8 işletim sistemi ile birlikte ARM tabanlı Windows tabletlerin de piyasaya iddialı bir giriş yapması bekleniyor. Geçen yıl Windows Phone yüklü cihazlarla Microsoft ile sıkı bir işbirliği yapan Nokia'nın da Windows tablet üretimi için hazırlık yaptığı iddia edildi.

DigiTimes tarafından yapılan habere göre Nokia, 10 inçlik ekrana sahip ve Qualcomm yongada sistemini kullanan Windows 8 tabletini yılın 4. çeyreğine yetiştirmek için çalışmalara başladı.
Kısa süre önce Sprint-Microsoft-Qualcomm ortaklığının, Snapdragon S4 yongada sistemi üzerinde Windows Phone işletim sisteminin denemelerini yaptığını belirtmiştik. Görünen o ki elde edilen başarı Windows 8 tabletinin üretimi açısından Nokia'ya da büyük fayda sağlayacak.

Windows Phone işletim sisteminin sonraki büyük güncellemesi olacak Apollo'nun Snapdragon S4 cihaz dalgası ile geleceği biliniyor. Bu dönemdeki Windows 8 tabletlerin de aynı konfigürasyonu veya S4 Pro yongada sistemini kullanacak olması yüksek ihtimal.

Site ayrıca Tayvanlı Compal firmasının ilk parti 10 inçlik Nokia tableti için 200 000 sipariş aldığını kaynaklarına dayanarak bildiriyor. Nokia'nın Lumia serisiyle beğeni toplayan kasa tasarımını aynen tabletlerinde de kullanabileceği ve yine beğenileceği düşünülüyor.

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artcraft35 7 yıl en beğenilen
createemir
Resim paint terk mi ?

+1
herşeyi anladım da o ahize ne ayak orda
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masaüçyarımsaat 7 yıl
nokıa geçen muhteşem bi zarar yapmış
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DH Misafiri 7 yıl
Tutabilir aslında fakat android bomba gibi geliyor birde nokia kucuk donanim yuksek fiyat politikasiyla bir yere eremez suan cikicak android telefonlar bile 4 cekirdekli nokia napmayi planliyor allah bilir
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chamicals2 7 yıl
Bence win8 tabletleri masasüstü pc'lerden sonra piyasaya sürülmeli eğer piyaya win8'i severse piyasaya iyi bir giriş yapılır.
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a.f.y. 7 yıl
win 8 ortalığı kasıp kavuracak arkadaşlar, demedi demeyin.
insanlar pc de kullandıkları programları , tablette kullanabildiklerini, tabletlerdende kendi şirket programlarına ve ağlarına bağlanabildiklerini, ofis dosyalarını pc rahatlığında kullanabildiklerini görünce win8 in değeri artacaktır.
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Thomassee 7 yıl
Nokia ile ilgili bütün haberler gelecek zamanla çekimli.Ecek/acak bir şey yok ortada.All talk No walk!Yazık!
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HTC Specialist 7 yıl
İlk Windows 8 Tableti Samsung Çıkaracak.
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einhander 7 yıl
çinli markalar bıle ust uste mılyon tane tablet modelı cıkardılar sattılar ıyı yada kotu bı sekılde sektore adım attılar o segmentte

nokia yılların markası olmasına ragmen tablet konusunda cok gec kaldı

umarım tutulan bır model olur
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Recharged 7 yıl
Windows 8 ile başarılı olabileceğini düşünüyorum açıkcası.
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34istanbul34 7 yıl
Nokia bence telefonlardan ümidini kesti tabletten çıkarmaya çalışıcak ekmek parasını :)
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createemir 7 yıl
artcraft35
createemirResim paint terk mi ?
+1herşeyi anladım da o ahize ne ayak orda

Aaa iyi fark etmişsin ahizeyi
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umutarslan.com 7 yıl
artcraft35
createemirResim paint terk mi ?
+1herşeyi anladım da o ahize ne ayak orda

bende öyle dedimde :D hoparlör olmasın :)
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