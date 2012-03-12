Nokia'nın Windows 8 tabletini yılın 4. çeyreğinde piyasaya süreceği iddia ediliyor

Microsoft'un yıl sonlarına doğru yayınlayacağı Windows 8 işletim sistemi ile birlikte ARM tabanlı Windows tabletlerin de piyasaya iddialı bir giriş yapması bekleniyor. Geçen yıl Windows Phone yüklü cihazlarla Microsoft ile sıkı bir işbirliği yapan Nokia'nın da Windows tablet üretimi için hazırlık yaptığı iddia edildi.





DigiTimes tarafından yapılan habere göre Nokia, 10 inçlik ekrana sahip ve Qualcomm yongada sistemini kullanan Windows 8 tabletini yılın 4. çeyreğine yetiştirmek için çalışmalara başladı.

Kısa süre önce Sprint-Microsoft-Qualcomm ortaklığının, Snapdragon S4 yongada sistemi üzerinde Windows Phone işletim sisteminin denemelerini yaptığını belirtmiştik. Görünen o ki elde edilen başarı Windows 8 tabletinin üretimi açısından Nokia'ya da büyük fayda sağlayacak.





Windows Phone işletim sisteminin sonraki büyük güncellemesi olacak Apollo'nun Snapdragon S4 cihaz dalgası ile geleceği biliniyor. Bu dönemdeki Windows 8 tabletlerin de aynı konfigürasyonu veya S4 Pro yongada sistemini kullanacak olması yüksek ihtimal.





Site ayrıca Tayvanlı Compal firmasının ilk parti 10 inçlik Nokia tableti için 200 000 sipariş aldığını kaynaklarına dayanarak bildiriyor. Nokia'nın Lumia serisiyle beğeni toplayan kasa tasarımını aynen tabletlerinde de kullanabileceği ve yine beğenileceği düşünülüyor.