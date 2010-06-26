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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia'nın önemli teknoloji uzmanı, TomTom'a geçiyor

8 yıl
9,9b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Nokia'nın üst düzey teknoloji uzmanlarından Charles Davies, dünyanın önemli navigasyon çözümleri üreticisi olan TomTom'a geçiş yapıyor.

İngiltere'nin yetiştirdiği en önemli teknoloji uzmanlarından olduğu düşünülen Charles Davies, uzun yıllar İngiliz bilgisayar firması Psion'da çalışmıştı. 2003 yılında Symbian şirketinde CTO yani teknolojik gelişiminden sorumlu olan üst düzey yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Davies, Nokia'nın iki sene önce Symbian şirketini satın almasıyla Finlandiyalı'nın Araştırma-Geliştirme bölümünde 200 isimli takımın liderliğini yapmaya başlamıştı.

Mayıs ayındaysa Sun Microsystems'den Rich Green, Nokia'a teknolojik gelişmeden sorumlu yönetici olarak atanmıştı.

Davies'in TomTom'a geçişiyle de ilginç bir tesadüf gerçekleşti. Psion'da çalışan diğer bir mühendis Ken McAlpine'de uzun yıllar Apple'ın Mühendislikten sorumlu tepe yöneticiliği yapmış ancak o da iki sene önce TomTom'a geçiş yapmıştı. Kısacası Psion'un eski çalışanları TomTom'da yeniden bir araya geliyor.


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Batuist 8 yıl
sanki 1800lü yılların sonlarında yaşamış ve ölmüş bir kişiden bahsediyoruz.. adamın renkli resmi yok.. ee o zamanlar renkli resim yoktu nede olsa.. teknoloji uzmanı adamın renkli resmi yok(?)... tabi aslında bizde hala 1900lerin başlarındayız :))
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fayn88 8 yıl
NOKİA için hayırlı bir gelişme bence
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homeedition88 8 yıl
symbian iptal edilince meegoo maemo ile değiştirileceği açıklanınca otomatik olarak adam iş değiştirmiştir...
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