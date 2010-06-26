Nokia'nın önemli teknoloji uzmanı, TomTom'a geçiyor

Nokia'nın üst düzey teknoloji uzmanlarından Charles Davies, dünyanın önemli navigasyon çözümleri üreticisi olan TomTom'a geçiş yapıyor.

İngiltere'nin yetiştirdiği en önemli teknoloji uzmanlarından olduğu düşünülen Charles Davies, uzun yıllar İngiliz bilgisayar firması Psion'da çalışmıştı. 2003 yılında Symbian şirketinde CTO yani teknolojik gelişiminden sorumlu olan üst düzey yöneticisi olarak çalışmaya başlayan Davies, Nokia'nın iki sene önce Symbian şirketini satın almasıyla Finlandiyalı'nın Araştırma-Geliştirme bölümünde 200 isimli takımın liderliğini yapmaya başlamıştı.

Mayıs ayındaysa Sun Microsystems'den Rich Green, Nokia'a teknolojik gelişmeden sorumlu yönetici olarak atanmıştı.

Davies'in TomTom'a geçişiyle de ilginç bir tesadüf gerçekleşti. Psion'da çalışan diğer bir mühendis Ken McAlpine'de uzun yıllar Apple'ın Mühendislikten sorumlu tepe yöneticiliği yapmış ancak o da iki sene önce TomTom'a geçiş yapmıştı. Kısacası Psion'un eski çalışanları TomTom'da yeniden bir araya geliyor.