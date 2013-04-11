Nokia'nın tablet üzerine yaptığı çalışmalar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor

Microsoft ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde Windows Phone ile çalışan akıllı telefonlarıyla karşımıza çıkan Nokia'nın bu iş birliğini telefonlarla sınırlı bırakmayıp yıl içerisinde Windows işletim sistemiyle çalışan bir tablet tanıtacağı söyleniyor. Ancak, Finlandiyalı üretici kendi markasını taşıyan bir tableti şu an için kabullenmiş değil.





Geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkan bir patent başvurusu ise, şirketin bir tablet üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Patent başvurusunda yer alan görselde daha önce çeşitli kaynakların belirttiği üzere, destek görevi gören ve klavyesi bulunan bir arka kapak tablete eşlik ediyor.





Söz konusu patent başvurusunun Microsoft'un Surface'i gün yüzüne çıkarmadan aylar önce yaptığı da görülürken, şirketin Windows 8 ile çalışan bir tablet çıkarmak için Windows RT'den vazgeçtiği de dile getiriliyor.

http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220130088431%22.PGNR.&OS=DN/20130088431&RS=DN/20130088431