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Nokia'nın tablet üzerine yaptığı çalışmalar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nokia'nın tablet üzerine yaptığı çalışmalar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor
Microsoft ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde Windows Phone ile çalışan akıllı telefonlarıyla karşımıza çıkan Nokia'nın bu iş birliğini telefonlarla sınırlı bırakmayıp yıl içerisinde Windows işletim sistemiyle çalışan bir tablet tanıtacağı söyleniyor. Ancak, Finlandiyalı üretici kendi markasını taşıyan bir tableti şu an için kabullenmiş değil. 

Geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkan bir patent başvurusu ise, şirketin bir tablet üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Patent başvurusunda yer alan görselde daha önce çeşitli kaynakların belirttiği üzere, destek görevi gören ve klavyesi bulunan bir arka kapak tablete eşlik ediyor. 

Söz konusu patent başvurusunun Microsoft'un Surface'i gün yüzüne çıkarmadan aylar önce yaptığı da görülürken, şirketin Windows 8 ile çalışan bir tablet çıkarmak için Windows RT'den vazgeçtiği de dile getiriliyor. 

http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220130088431%22.PGNR.&OS=DN/20130088431&RS=DN/20130088431 Yorum Yaz
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eulogy 6 yıl en beğenilen
Yahu önce windows'un, marketine uygulama koyması lazım. Henüz akıllı telefonlar için markette uygulama yokken, tableti düşünemiyorum.
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THESTER 6 yıl
12 Angry Men
nokia bu gidişle iflas edecek telefonları bile artık tutmuyor, bu gidişlede tutmaz diğer markaların kopyalarını uretıyor yenılıkcılık yok

Daha çıkmamış bi ürün hakkında nasıl böyle konuşabiliyorsun? Belki de devrim niteliğinde yeniliklerle gelecek!
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alaz1903 6 yıl
eulogy
Yahu önce windowsun, marketine uygulama koyması lazım. Henüz akıllı telefonlar için markette uygulama yokken, tableti düşünemiyorum.

bu tabletler windows 8 uygulama mağazasında bulunan bütün yazılımları kullanabilecek. oradaki mağaza şu anda tüm ihtiyaçlara cevap verebiliyor ve .ığ gibi büyüyor. windows phone mağazası değil. zaten bir sonraki windows sürümünde ikisi tek platform olacak. tek derdiniz uygulama olsun.
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-OD- 6 yıl
çok gereksiz olmuş satmaz.
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12 Angry Men 6 yıl
nokia bu gidişle iflas edecek telefonları bile artık tutmuyor, bu gidişlede tutmaz diğer markaların kopyalarını uretıyor yenılıkcılık yok
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HumbiGumbi 6 yıl
ertanunver
windows kafasi nedense tabletleri laptoplastirma yonunde dusunuyor hep. bu sekilde devam ettikce digerleri altinda hep ezilecekler. kullanici zaten cihazi masaya koyup klavye ile calismak istemiyor. bu islev icin laptoplarini kullaniyorlar. tablet dedigin hafif, tasinabilir, ihtiyac aninda hemen cantadan cikarip isini gorup direk cantaya atma pratikliginde olmali. ipadin basarisi buradan geliyor. bu sekilde oldukca windows yuklu tum tabletler tablet ve laptop arasinda kalmaya devam edecekler.

haklı söylüyorsunuzda bunu talep edecek belkide büyük bir kısım insan sa alışkanlıklarını terketmek istemiyor ve microsoftun da böyle bir pazar araştırması yaptığına adım gibi eminim ... en basit benim ingilizce hocam taşınabilir bi pc almak istiyordu temel işlemlerini görecek dedim hocam tablet alın bana verdiği cevap klavyesi olsun ben sevmiyorum dokunmatikte bişeler yapmayı ki benimde çok sevdiğim söylenemez... bu açıdan bakacak olursak windows güzel bir ayrıntı yakaladı fakat sunuşu hiç hoş olmadı
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Şeker Hapı 6 yıl
eulogy
Yahu önce windowsun, marketine uygulama koyması lazım. Henüz akıllı telefonlar için markette uygulama yokken, tableti düşünemiyorum.

x86 windows 8 olursa markete gerek yok, sürüyle program var zaten
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kızgınjapon 6 yıl
eulogy
Yahu önce windowsun, marketine uygulama koyması lazım. Henüz akıllı telefonlar için markette uygulama yokken, tableti düşünemiyorum.

katılıyorum ama şöyle bir şey varki androidin marketide okadar iyi değil uygulama sayısı ne kadar çok olursa olsun yarısından fazlası çöp oldukdan sonra forever ios :D telefonlara tabletlere laf sokmuyorum fanlar saldırmasın benim lafım işletim sistemlerine :)
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EddyCue 6 yıl
windows kafasi nedense tabletleri laptoplastirma yonunde dusunuyor hep. bu sekilde devam ettikce digerleri altinda hep ezilecekler.

kullanici zaten cihazi masaya koyup klavye ile calismak istemiyor. bu islev icin laptoplarini kullaniyorlar. tablet dedigin hafif, tasinabilir, ihtiyac aninda hemen cantadan cikarip isini gorup direk cantaya atma pratikliginde olmali. ipad'in basarisi buradan geliyor. bu sekilde oldukca windows yuklu tum tabletler tablet ve laptop arasinda kalmaya devam edecekler.
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cibicibi 6 yıl
Nokia ve Htc tablet işinde tutunamaz, nedense bunların Windows sevdası bitmedi gitti.
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eulogy 6 yıl en beğenilen
Yahu önce windows'un, marketine uygulama koyması lazım. Henüz akıllı telefonlar için markette uygulama yokken, tableti düşünemiyorum.
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