Nokia'nın tablet üzerine yaptığı çalışmalar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor

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Microsoft ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde Windows Phone ile çalışan akıllı telefonlarıyla karşımıza çıkan Nokia'nın bu iş birliğini telefonlarla sınırlı bırakmayıp yıl içerisinde Windows işletim sistemiyle çalışan bir tablet tanıtacağı söyleniyor. Ancak, Finlandiyalı üretici kendi markasını taşıyan bir tableti şu an için kabullenmiş değil.
Geçtiğimiz günlerde gün yüzüne çıkan bir patent başvurusu ise, şirketin bir tablet üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor. Patent başvurusunda yer alan görselde daha önce çeşitli kaynakların belirttiği üzere, destek görevi gören ve klavyesi bulunan bir arka kapak tablete eşlik ediyor.
Söz konusu patent başvurusunun Microsoft'un Surface'i gün yüzüne çıkarmadan aylar önce yaptığı da görülürken, şirketin Windows 8 ile çalışan bir tablet çıkarmak için Windows RT'den vazgeçtiği de dile getiriliyor.
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220130088431%22.PGNR.&OS=DN/20130088431&RS=DN/20130088431 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha çıkmamış bi ürün hakkında nasıl böyle konuşabiliyorsun? Belki de devrim niteliğinde yeniliklerle gelecek!
bu tabletler windows 8 uygulama mağazasında bulunan bütün yazılımları kullanabilecek. oradaki mağaza şu anda tüm ihtiyaçlara cevap verebiliyor ve .ığ gibi büyüyor. windows phone mağazası değil. zaten bir sonraki windows sürümünde ikisi tek platform olacak. tek derdiniz uygulama olsun.
haklı söylüyorsunuzda bunu talep edecek belkide büyük bir kısım insan sa alışkanlıklarını terketmek istemiyor ve microsoftun da böyle bir pazar araştırması yaptığına adım gibi eminim ... en basit benim ingilizce hocam taşınabilir bi pc almak istiyordu temel işlemlerini görecek dedim hocam tablet alın bana verdiği cevap klavyesi olsun ben sevmiyorum dokunmatikte bişeler yapmayı ki benimde çok sevdiğim söylenemez... bu açıdan bakacak olursak windows güzel bir ayrıntı yakaladı fakat sunuşu hiç hoş olmadı
x86 windows 8 olursa markete gerek yok, sürüyle program var zaten
katılıyorum ama şöyle bir şey varki androidin marketide okadar iyi değil uygulama sayısı ne kadar çok olursa olsun yarısından fazlası çöp oldukdan sonra forever ios :D telefonlara tabletlere laf sokmuyorum fanlar saldırmasın benim lafım işletim sistemlerine :)
kullanici zaten cihazi masaya koyup klavye ile calismak istemiyor. bu islev icin laptoplarini kullaniyorlar. tablet dedigin hafif, tasinabilir, ihtiyac aninda hemen cantadan cikarip isini gorup direk cantaya atma pratikliginde olmali. ipad'in basarisi buradan geliyor. bu sekilde oldukca windows yuklu tum tabletler tablet ve laptop arasinda kalmaya devam edecekler.
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