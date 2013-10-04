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Nokia'ya ait olduğu iddia edilen bir akıllı saat görseli internete sızdı

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'ya ait olduğu iddia edilen bir akıllı saat görseli internete sızdı

Son dönemde rekabetin iyice arttığı akıllı saat pazarında Sony ve Motorola gibi devler bir süredir faaliyet gösterirken, Samsung da kısa süre önce Galaxy Gear ile tüketicilerin karşısına çıktı. Apple'ın da gelecek yıl bu rekabete dahil olması beklenirken, Nokia tarafında da hareketlilik olduğu iddia ediliyor.

Çinli kaynaklardan internete sızdırılan bir görselde Nokia'nın da bir akıllı saat üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Ancak görseller ne kadar gerçeği yansıtıyor şimdilik belli değil.

Nokia'nın daha önce de sayısız ürün prototipleri ve bilgileri internete sızdırılmıştı. İlk etapta inandırıcı gelmese de sonrasında büyük kısmı ete kemiğe bürünmüş olarak karşımıza çıkmıştı.

Nokia'nın bir akıllı saat üzerinde çalışıyor olması son derece akla uygun geliyor. Zira Microsoft'un da akıllı saat planları olduğu hesaba katılırsa, ikilinin bazı denemeler yapıyor olması muhtemel. Görseldeki cihazın neye benzediği konusunda pek bir izlenim elde edemesek de bir prototip cihaz olabilir.

Teknoloji devlerinin yatırım yapmaya başladığı akıllı saat pazarında Nokia'nın da bazı planlarının olduğu daha önce dile getirilmişti. Bu bakımdan önümüzdeki haftalarda proje ile ilgili daha net bigilere erişim imkanı doğabilir. 

http://www.phonearena.com/news/Possible-Nokia-smartwatch-caught-on-camera_id47955 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 5 yıl en beğenilen
biri urunun fotolarini cekip internete sizdirma firsati buluyor ama nedense urunun onlu arkali duzgun fotolarini cekmek varken, kenarini ucunu cekip yayinliyor. sonra cinli kaynaklardan sizdirilan bilgi oluyor. yersen.
biri urunun fotolarini cekip internete sizdirma firsati buluyor ama nedense urunun onlu arkali duzgun fotolarini cekmek varken, kenarini ucunu cekip yayinliyor....
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MrtAltg 5 yıl koyunsavar
tarzan76

ekrem nerdesin butun siteler iphone 5s nin sensorlerinin dogru calismadigindan bahsediyor sende haber yapta altinda iki laf edelim

iki laf mı :) her konuda savaş çıkıyor be
tarzan76ekrem nerdesin butun siteler iphone 5s nin sensorlerinin dogru calismadigindan bahsediyor sende haber yapta altinda iki laf edel...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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okan_cehapelioglu 5 yıl
abi dur kenarından kösesinden çekiyimde heyecanlansın millet sızdırma diye reklamımız yapılsın
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JoeyBane 5 yıl
Git ötede kumda oyna.
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Great.Wave 5 yıl
ALBAY
Samsung yapar diğerleri kopyalar

Sony yaptı Samsung kopyaladı !
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Master_Evil 5 yıl
bu ne biçim sızdırma yahu anca o kadar mı çekebilmiş eleman
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ALBAY 5 yıl
Samsung yapar diğerleri kopyalar
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gfbekir 5 yıl
Saatten başka her şeye benziyor, vazgeçtim hiçbir şeye benzemiyor.
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mesincır 5 yıl
Şu delikleri deleni bi çağırın bakayım bana
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umutaltdag 5 yıl
Evet saati görelim !!
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DH Misafiri 5 yıl
akilli saatten cok akilli kalorifere benziyor.
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Kulak Misafiri 5 yıl
Satın alınan şirketlerden en sağlam kapağı atan Nokia oldu. Rekabette istenileni verebilecek mi bakalım?
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TeufeL-07 5 yıl
Ben resminden traş makinesine benzettim. Olabilir yani . Neresi saate benziyor bunun ? :D
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koyunsavar 5 yıl
ekrem nerdesin butun siteler iphone 5s nin sensorlerinin dogru calismadigindan bahsediyor sende haber yapta altinda iki laf edelim
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MrtAltg 5 yıl koyunsavar
tarzan76

ekrem nerdesin butun siteler iphone 5s nin sensorlerinin dogru calismadigindan bahsediyor sende haber yapta altinda iki laf edelim

iki laf mı :) her konuda savaş çıkıyor be
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