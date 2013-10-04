Nokia'ya ait olduğu iddia edilen bir akıllı saat görseli internete sızdı





Son dönemde rekabetin iyice arttığı akıllı saat pazarında Sony ve Motorola gibi devler bir süredir faaliyet gösterirken, Samsung da kısa süre önce Galaxy Gear ile tüketicilerin karşısına çıktı. Apple'ın da gelecek yıl bu rekabete dahil olması beklenirken, Nokia tarafında da hareketlilik olduğu iddia ediliyor.





Çinli kaynaklardan internete sızdırılan bir görselde Nokia'nın da bir akıllı saat üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Ancak görseller ne kadar gerçeği yansıtıyor şimdilik belli değil.





Nokia'nın daha önce de sayısız ürün prototipleri ve bilgileri internete sızdırılmıştı. İlk etapta inandırıcı gelmese de sonrasında büyük kısmı ete kemiğe bürünmüş olarak karşımıza çıkmıştı.





Nokia'nın bir akıllı saat üzerinde çalışıyor olması son derece akla uygun geliyor. Zira Microsoft'un da akıllı saat planları olduğu hesaba katılırsa, ikilinin bazı denemeler yapıyor olması muhtemel. Görseldeki cihazın neye benzediği konusunda pek bir izlenim elde edemesek de bir prototip cihaz olabilir.





Teknoloji devlerinin yatırım yapmaya başladığı akıllı saat pazarında Nokia'nın da bazı planlarının olduğu daha önce dile getirilmişti. Bu bakımdan önümüzdeki haftalarda proje ile ilgili daha net bigilere erişim imkanı doğabilir.

http://www.phonearena.com/news/Possible-Nokia-smartwatch-caught-on-camera_id47955