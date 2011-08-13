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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Norveç'in hava durumu tahminlerinde kullanacağı yeni süperbilgisayarı SGI kuracak

7 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Norveç Bilim-Teknoloji Üniversitesi ve Norveç Meteoroloji Enstitüsü, hava durumu tahminlerinde kullanılacak yeni nesil yüksek başarımlı süperbilgisayarın kurulumu için SGI ile anlaştı. SGI cephesinden yapılan açıklamaya göre, Intel Xeon platformunu kullanan yeni nesil Altix ICE  sistemi, Norveç'in istediği süperbilgisayarın temelini teşkil edecek.
Yapılan açıklamaya göre Norveç için hazırlanan sistemde, son teknoloji ürünü 13 adet Altix ICE kabini olacak ve 275 TeraFLOP'un üzerinde işlem gücü sunulacak. Bu kabinlere ayrıca dört adet SGI InfıniteStorage 16000 rafları eşlik edecek ve Lustre dosya sistemini kullanan bu raflar sayesinde sistemin toplam depolama alanı 1.2 Petabyte seviyesine ulaşacak.
Süperbilgisayarda kullanılacak işlemciler Intel'in 4 ve 6 çekirdekli Xeon 5600 serisi modeller olacak. Westmere-EP mimarisini temel alan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan bu işlemciler, modeline göre 1.86GHz ile 3.33GHz hızlarında çalışacak. Aynı zamanda Turbo Boost teknolojisini de destekleyen işlemcilerde, HT ve AES-NI desteği de bulunuyor.
Norveç Bilim-Teknoloji Üniversitesi ve Norveç Meteoroloji Enstitüsü, yeni süperbilgisayarı numerik hava tahminlerini hızlandırmak, Norveç ve komşu denizler için hava durumu tahminlerini geliştirmek için kullanılacak atmosferik ve oşinografik (denizbilimsel) modellemelerin geliştirilmesi için kullanacaklar.
SGI yeni sistemin ne zaman tamamlanacağı ve hangi tarihte devreye gireceği hakkında bilgi vermedi ancak yeni sistemin, kullanılmakta olan mevcut sisteme göre 20 kat daha güçlü olacak. 

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evandevan 2 yıl
nasa üssü gibi bir çalışma merkesine 1,2 peta byt depolama süper ötesi bir alan dır.
türkiye de bu depolama kapasitesine ihtiyaç duyan şirket yoktur veya azdır
1.askeriye dir mutlaka 2.kim meraktayım.
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DH Misafiri 7 yıl
Sadece Eskişehir'e değil hie7biryere kolay kolay yaz gelmeyeceğe nebziyor. Antalya'da bile yazın ortasında dolu yağıyorsa bu işte bir iş var arkadaş :) Evdekiler İzmir'in de aynı durumda olduğunu sf6ylfcyorlar. Zaten bu sene peridiyodik olarak en fazla yağışın olacağı yıllardan biri olarak gf6zfckfcyor. hatta elimde bf6yle bir yazı var. Yazsam mı ne :)
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alpa07 7 yıl
nasıl çalısıyor bu sistem.
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antizero 7 yıl fx57
SGI yeni sistemin ne zaman tamamlanacağı ve hangi tarihte devreye gireceği hakkında bilgi vermedi ancak yeni sistemin, kullanılmakta olan mevcut sisteme göre 20 kat daha güçlü olacak.


Heralde norveç daha önce hava tahmini felan yapmıyormuş :D
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Reanimate 7 yıl
CUDA niye kullanmamislarki ? cok daha performansli olucaktir kesin.
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SIL3NC3R 7 yıl
soyunma kabinlerine benziyor
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osmanefeozkan 7 yıl
o resimdeki kadar alana 1.2 peta byte sığdırmak baya zor bir iş 400 tane 3tb lik hdd gerek dolapların yarısı hdd olsa gerek
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Evren Küçük 7 yıl
Teknik değerlerimiz nedir bilmiyorum ama Hypnotica'nın doğruluk ihtimali bir hayli yüksek. Ankara'da routerların olduğu bir odaya girme imkanım olmuştu. Meteorolojide çalışan bazı uyanıkların üst düzey ramler sipariş ettirip şahsi bilgisayarlarında kullandıklarını duymuştum. Bizde teknolojiye harcanan paranın haddi hesabı varmı sanki.
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kml_sri 7 yıl
Alacam yav bitan eve :D
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maliahmet 7 yıl
hava durumu cok önemli zaten gelişmişlik anca buna yetiyor dahası yok
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sadtneverdie 7 yıl
Şu saçma sapan geyiklerinizden gına geldi.
1 Yanıt Yanıtla +2
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PROOF# 7 yıl sadtneverdie
sadtneverdie

Şu saçma sapan geyiklerinizden gına geldi.


bencede, hep söylüyorum bu forum davetiye usulu olmalı artık.
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