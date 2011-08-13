Norveç'in hava durumu tahminlerinde kullanacağı yeni süperbilgisayarı SGI kuracak





Norveç Bilim-Teknoloji Üniversitesi ve Norveç Meteoroloji Enstitüsü, hava durumu tahminlerinde kullanılacak yeni nesil yüksek başarımlı süperbilgisayarın kurulumu için SGI ile anlaştı. SGI cephesinden yapılan açıklamaya göre, Intel Xeon platformunu kullanan yeni nesil Altix ICE sistemi, Norveç'in istediği süperbilgisayarın temelini teşkil edecek.

Yapılan açıklamaya göre Norveç için hazırlanan sistemde, son teknoloji ürünü 13 adet Altix ICE kabini olacak ve 275 TeraFLOP'un üzerinde işlem gücü sunulacak. Bu kabinlere ayrıca dört adet SGI InfıniteStorage 16000 rafları eşlik edecek ve Lustre dosya sistemini kullanan bu raflar sayesinde sistemin toplam depolama alanı 1.2 Petabyte seviyesine ulaşacak.

Süperbilgisayarda kullanılacak işlemciler Intel'in 4 ve 6 çekirdekli Xeon 5600 serisi modeller olacak. Westmere-EP mimarisini temel alan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan bu işlemciler, modeline göre 1.86GHz ile 3.33GHz hızlarında çalışacak. Aynı zamanda Turbo Boost teknolojisini de destekleyen işlemcilerde, HT ve AES-NI desteği de bulunuyor.

Norveç Bilim-Teknoloji Üniversitesi ve Norveç Meteoroloji Enstitüsü, yeni süperbilgisayarı numerik hava tahminlerini hızlandırmak, Norveç ve komşu denizler için hava durumu tahminlerini geliştirmek için kullanılacak atmosferik ve oşinografik (denizbilimsel) modellemelerin geliştirilmesi için kullanacaklar.

SGI yeni sistemin ne zaman tamamlanacağı ve hangi tarihte devreye gireceği hakkında bilgi vermedi ancak yeni sistemin, kullanılmakta olan mevcut sisteme göre 20 kat daha güçlü olacak.