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    Norveç’te satılan yeni araçların neredeyse tamamı elektrikli oldu

    Norveç, soğuk ve zorlu iklimine rağmen elektrikli araçları en çok benimseyen ülke konumunda. 2024’te ülkede satılan yeni araçların neredeyse yüzde 90’ı elektrikli araç oldu.
    Norveç’te satılan yeni araçların neredeyse tamamı elektrikli oldu Tam Boyutta Gör
    Norveç’te 2024 yılında satılan her 10 yeni araçtan 9’u tamamen elektrikliydi. Ülkenin bu başarısı, 2025 yılı itibarıyla yollara sadece elektrikli araçların eklenmesini hedefleyen politikalarına bir adım daha yaklaştığını gösteriyor. Norveç Yol Federasyonu (OFV) verilerine göre, 2024 yılında satılan yeni araçların yüzde 88,9’u tamamen elektrikliydi. Bu oran, 2023’teki yüzde 82,4 seviyesinden önemli bir artış yaşandığını gösteriyor.

    Tesla zirvede, Çinli markalar yükselişte

    Norveç’te satılan yeni araçların neredeyse tamamı elektrikli oldu Tam Boyutta Gör
    En çok tercih edilen markalar arasında Tesla liderliği elden bırakmazken, Volkswagen ve Toyota listede onu takip etti. Ayrıca, Çin menşeli elektrikli araçların payı da yükselerek yeni araç satışlarının yüzde 10’una yaklaştı. Norveç Elektrikli Araç Derneği Başkanı Christina Bu, bu gelişmeyi şu sözlerle değerlendirdi: “Norveç, benzinli ve dizel motorlu otomobilleri yeni otomobil pazarından büyük ölçüde silen dünyadaki ilk ülke olacak.”

    Petrol üreten bir ülke olan Norveç, fosil yakıtla çalışan araçlara yüksek vergiler uygularken, elektrikli araçları ithalat ve KDV gibi vergilerden muaf tutarak tüketiciler için cazip hale getirdi. Uzmanlar, bu politikanın işe yaradığını çünkü zaman içinde tutarlı olduğunu ve çeşitli siyasi görüşlere sahip hükümetler tarafından sürdürüldüğünü söyledi.

    Norveç’te satılan yeni araçların neredeyse tamamı elektrikli oldu Tam Boyutta Gör
    Norveç esasında bu tutumuyla bir rol model. Zira diğer ülkelerde de sık sık vergi teşvikleri ya da muafiyetler uygulandığını görüyoruz ancak bunlar sonradan zamanla geri çekiliyor. Norveç’te ise uzun vadeli bir öngörülebilirlik sağlanıyor. Ayrıca, Norveç’in otomobil üreticisi bir ülke olmaması ve bu konuda lobinin bulunmaması da sürece yardımcı oluyor.

    Avrupa Birliği, 2035 yılı itibarıyla karbon salınımına neden olan araçların satışını yasaklamayı hedefliyor. Ancak Norveç, bu hedefi çoktan geride bırakmış gibi görünüyor. Ülkede uygulanan teşviklerin uzun vadeli bir paket olarak sunulması, diğer ülkeler için de örnek bir model oluşturabilir.

    Elektrikli araçlar benzinli araçları geçti

    Norveç’te satılan yeni araçların neredeyse tamamı elektrikli oldu Tam Boyutta Gör
    Norveç’in politikaları sayesinde 2024 yılında tamamen elektrikli araçlar, yalnızca benzinle çalışan araçları trafikte geride bıraktı. Aralık ayı itibarıyla, elektrikli araçlar ülkedeki tüm araçların yüzde 28’inden fazlasını oluşturuyordu. Dizel ise ülkede halen lider durumda. Birkaç yıl içinde ise elektrikli araç payının yüzde 50’ye ulaşacağı öngörülüyor. Bununla birlikte bu dönüşüm bazı alışkanlıkların değişmesini de zorunlu kılıyor. Örneğin, akaryakıt istasyonları artık daha fazla elektrikli şarj istasyonu kurmaya yöneliyor. Norveç, üç yıl içinde yakıt pompaları kadar şarj noktası oluşturmayı hedefliyor.

    Elektrikli araçların yaygınlaşması, sürücüler için de farklı deneyimler sunuyor. Kış aylarında soğuk havanın şarj sürelerini uzattığı bilinse de, çoğu kullanıcı çevresel faydalar ve düşük işletme maliyetleri nedeniyle elektrikli araçlardan memnun.

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