Norveç’te satılan yeni araçların neredeyse tamamı elektrikli oldu

Petrol üreten bir ülke olan Norveç, fosil yakıtla çalışan araçlara yüksek vergiler uygularken, elektrikli araçları ithalat ve KDV gibi vergilerden muaf tutarak tüketiciler için cazip hale getirdi. Uzmanlar, bu politikanın işe yaradığını çünkü zaman içinde tutarlı olduğunu ve çeşitli siyasi görüşlere sahip hükümetler tarafından sürdürüldüğünü söyledi.
Avrupa Birliği, 2035 yılı itibarıyla karbon salınımına neden olan araçların satışını yasaklamayı hedefliyor. Ancak Norveç, bu hedefi çoktan geride bırakmış gibi görünüyor. Ülkede uygulanan teşviklerin uzun vadeli bir paket olarak sunulması, diğer ülkeler için de örnek bir model oluşturabilir.
Elektrikli araçlar benzinli araçları geçti
Elektrikli araçların yaygınlaşması, sürücüler için de farklı deneyimler sunuyor. Kış aylarında soğuk havanın şarj sürelerini uzattığı bilinse de, çoğu kullanıcı çevresel faydalar ve düşük işletme maliyetleri nedeniyle elektrikli araçlardan memnun.