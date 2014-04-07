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Notları güzel sunumlar haline getirebilen yeni Mac uygulaması: Deckset

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Notları güzel sunumlar haline getirebilen yeni Mac uygulaması: Deckset
OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayar sistemleri için Unsigned Integer adlı geliştirici tarafından hazırlanan en yeni uygulamalardan Deckset, kişilerin sunumları için tasarımsal işlemlere değil fikirlere odaklanmasını hedefliyor.
Basit bir arayüzle gelen Deckset, hazırlanan notları içerisinde yer alan 7 güzel tema ile oldukça başarılı sunumlar haline getirebiliyor. Birçok işlemi otomatik olarak yapan ve bünyesinde gelişmiş tipografi seçenekleri barındıran uygulama, fotoğraf yanında video desteği de veriyor, farklı filtrelerle ile ilginç sonuçlar çıkartabiliyor, kod temeli düzenleme imkanı tanıyor ve son olarak hazırlanan içerikleri PDF olarak dışa aktarabiliyor. Geliştiriciye göre daha çok hızlı işlemler için hazırlanan Deckset, Keynote ya da PowerPoint gibi güçlü rakiplerinin yerine göz dikmiyor.
41,99 TL gibi yüksek bir fiyat etiketiyle satılmaya başlanan Deckset uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id847496013?mt=12 Yorum Yaz
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