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Numark'dan iPad, iPhone ve iPod Touch için iDJ Live

7 yıl
15,4b
1
14
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Numark'dan iPad, iPhone ve iPod Touch için iDJ Live
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DJ ekipmanları konusunda dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan Numark'da iPad, iPhone ve iPod Touch'a özel aksesuar hazırlayan üreticiler kervanına katıldı.

Numark'ın Algoriddim, bir süre önce iOS platformu için DJ yazılımını geliştiren firma, ile ortak çalışmalarının sonucu olan iDJ Live ile iPad, iPhone ve iPod Touch eksiksiz bir DJ setine dönüşüyor. Sadece Algoriddim'in djay yazılımı değil, diğer CoreMIDI uygulamalarıyla da uyumlu çalışan iDJ Live üzerinde cihazların bağlanabilmesini sağlayan 30 pinlik dock portu, yeterince büyük iki adet plaka; crossfader ile fonksiyonel tuşların da yer aldığı mixer bölgesi bulunurken; aksesuar ile birlikte ses sistemlerinin ya da kulaklıkların bağlanabilmesi için bir de özel ses kablosu ile geliyor.

Numark'ın satışa sunduğu iDJ Live'ın fiyatı 100 dolar olarak belirlenirken; Apple tarafından 2011 dizayn ödülüne layık görülen Algoriddim'in djay uygulamasının 20 dolardan satıldığını belirtelim.

Numark'dan iPad, iPhone ve iPod Touch için iDJ Live
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DH Misafiri 7 yıl
kim ne derse desin apple herşeye noktayı koyan bi firma yaşım 34 ve DJlikle uğraşmaktayım. Akai Olsun Numark Olsun iPhone a ürün çıkarmıştır ve devamda edecektir. Reklam Stratejisi. Fakat Senelerce Elimden O Kadar Telefon Geçti Her Biri Senede 1 Ellerimden Kayıp Giderken Kaliteyi Apple Da Buldum . Adamlar Bi Samsung Galaxy S II Gibi kamera Koymuyorlar Satış Stratejisi Ama Alanda memnun Kalıyor...
ürüne Gelirsek Gayet Başarılı YouTube da birkaç Scratch Videosu İzledim Ve Numarkın Duran CD Padleri Bu Alette Hareket Ediyor Direct-Drive Turntable lar Gibi. Başarılı Bir Ürün Olmuş 250 Lira Desek Türkiye Gelişi + 20$ Uygulama Ücreti 300-320 Liraya Gayet Hoş Ve Verimli DJ lik Yapılabilir
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Sunstorms 7 yıl
Bu yine numarktan çok daha iyi bir alternatif
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tunlab 7 yıl
hangi dj kullanir bunu, numark daha oncede boyle bisey cikardi satabildimi? Oyuncak gibi bisey software kullanilacaksa traktor pro yada ableton live kullanilmali boyle dandik seyleri bedroom djler bile almaz gereksiz seyler.
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DH Misafiri 7 yıl
Apple'ı neden çekemezsiniz hiç anlamam ... Yıllarca overclock merakı oyun merakı derken saçma sapan asus , gigabyte ve benzeri firmalara dünyanın paralarını harcadım ... Ve bunları yaparkende aynı sizin gibi apple'dan nefret ederek yaptım :) ... Çünkü çok daha düşük konfigrasyonlu cihazlar extreme rakamlarda satılıyorlardı ... Birgün mac kullanmak nasip oldu ... bir gün demiyeyim bir süre diyeyim ... ilk başlarda çok sıkıldım kullanamadım bumuydu yani mac dedim ... ama aradan çok az bi zaman geçti ve windows 7 li bir bilgisayara oturdum evet işte mac buymuş dedim ... apple'da neye ihtiyacınız varsa sadece o var ... emin olun kullanmaktan vazgeçemeyeceksiniz macos'u ... konumuuzun dışına çıktık biraz ...gelelim mobil cihazlara ! ... htc , blackberry , sonny erricson kullanmadan önce iphone'u ne kadar süre kullandınızda çok pahalı dediniz ? bir iphone 4 bence 10 tane htc eder ... buna emin olun ... apple çok pahalı diye antipati duymak yerine kullanılabilirliğini ölçün ! .... herşey en extreme ürünleri kullanmak değildir önemli olan kullanılabilirkliktir ... belkide ben yaşlandım bilemiyorum :) ...
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hakanr 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Apple'ı neden çekemezsiniz hiç anlamam ... Yıllarca overclock merakı oyun merakı derken saçma sapan asus , gigabyte ve benzeri firmalara dünyanın paralarını harcadım ... Ve bunları yaparkende aynı sizin gibi apple'dan nefret ederek yaptım :) ... Çünkü çok daha düşük konfigrasyonlu cihazlar extreme rakamlarda satılıyorlardı ... Birgün mac kullanmak nasip oldu ... bir gün demiyeyim bir süre diyeyim ... ilk başlarda çok sıkıldım kullanamadım bumuydu yani mac dedim ... ama aradan çok az bi zaman geçti ve windows 7 li bir bilgisayara oturdum evet işte mac buymuş dedim ... apple'da neye ihtiyacınız varsa sadece o var ... emin olun kullanmaktan vazgeçemeyeceksiniz macos'u ... konumuuzun dışına çıktık biraz ...gelelim mobil cihazlara ! ... htc , blackberry , sonny erricson kullanmadan önce iphone'u ne kadar süre kullandınızda çok pahalı dediniz ? bir iphone 4 bence 10 tane htc eder ... buna emin olun ... apple çok pahalı diye antipati duymak yerine kullanılabilirliğini ölçün ! .... herşey en extreme ürünleri kullanmak değildir önemli olan kullanılabilirkliktir ... belkide ben yaşlandım bilemiyorum :) ...


Ben 8 sene mac kullandım hemde bütün versiyonlarını. bunların arasında ne var derseniz 2001 yılından 2010 yılına kadar çıkmış bütün masa üstü sistemlerini ve o süreç dahilindeki tüm işletim sistemlerini. bu cevap yeter umarım! Bana şimdi bütün eksilerini saydırtmayın.
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hattoriy 7 yıl
Bende üretici bir firma olsam iphone için aksesuar çıkarırdım, neden mi? çünkü iphone alıcısında para varda ondan.Teknolojiden iyi anlayan ve orta gelirli birisi gidipde iphone para vermez bu gerçeğide kimse yadsıyamaz.Teknomarketlerden birini gezerken sonynin ses sisteminde bile iphone için bölüm yapılmış.Be adam kendi telefonun için yapsana demezler mi adama?Ama ticarette öncelik alıcı kesime hitap etmektir.İphone kesinlikle kötü değil ama ürünleri diğer firmaların ürün özellikleriyle aynı seviyede hatta bazılarından da daha düşük olmasına rağmen çok pahalı ve ilgi görüyo olması ister istemez teknolojianlar kişiler üzerinde antipati uyandırıyor.
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hakanr 7 yıl hattoriy
hattoriy

Bende üretici bir firma olsam iphone için aksesuar çıkarırdım, neden mi? çünkü iphone alıcısında para varda ondan.Teknolojiden iyi anlayan ve orta gelirli birisi gidipde iphone para vermez bu gerçeğide kimse yadsıyamaz.Teknomarketlerden birini gezerken sonynin ses sisteminde bile iphone için bölüm yapılmış.Be adam kendi telefonun için yapsana demezler mi adama?Ama ticarette öncelik alıcı kesime hitap etmektir.İphone kesinlikle kötü değil ama ürünleri diğer firmaların ürün özellikleriyle aynı seviyede hatta bazılarından da daha düşük olmasına rağmen çok pahalı ve ilgi görüyo olması ister istemez teknolojianlar kişiler üzerinde antipati uyandırıyor.


Sana katılıyorum. Adamlar pazarlama işini ve stratejilerini çok iyi biliyolar. En büyük kozlarıda tasarım ve bunu ilk olarak iTouch serisi ile başlattılar daha öncesinde iPod var ama bu kadar büyük bi yenilik ve radikallik olmadığından bu kefeye sokmuyorum. Ama ellerindeki tasarım yavaş yavaş eskimeye başladı ve özelliklede samsung apple'ı fena yakalamış durumda. Hatta geçmiş bile olabilir. Apple'ın bu ivmeyi devam ettirebilmesi için çok radikal yeni bir boyutta ortaya ürün atması lazım yoksa gümleyecekler.
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Mühendis Kafası 7 yıl
carnador
Güzel bir dizayn olmuş. Herhangibir reklam kokusu yok. Neye yormak istiyorsanız ona yoruyorsunuz gelip, donanımhaberi suçlamayın. Genel olarak düşüncem fakat şahsa değil tabii ki; böylesine güzel bir siteyi apple ile ilgili her haberde birisi çıkıp reklam işte ne kadar para alıyorsunuz gibi laflarla küçük düşüren arkadaşlara gerekli cezalar verilmeli bence. Bir de reklam olursa bile kimse sesini çıkarmamalı eğer bu sitenin devamlılığını istiyorsa.

reklamdan kastım donanımhaber'in değil apple'ın reklam yaptığıydı. cihazların popüler tutulması için yapılan kitler (mercek kiti, Dj kiti vs. vs.) yakında pervane kiti yaparsalar şaşırmayın
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qoqoCAN 7 yıl
bi git işine ya
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hakanr 7 yıl qoqoCAN
qoqoCAN

bi git işine ya


İşim bu ne yapayım
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hakanr 7 yıl
playXr arkadaşa katılıyorum. Apple'nın her sene yaptığı gibi yeni bir telefon yada alet çıkarmadan önceki uzun süreçte populerliğini yitirmemesi ve gündemden düşmemesi için yaptığı olaydır. Sonuna kadar REKLAM'dır. Bütün sene boyunca devamlı yeni bir aksesuar çıkıyor ama apple sansasyon yaratacak yada kendi hakkında polemik yarattıracak veya konuşturacak iddalı aksesuarlarını her zaman iki ana ürünü arasında çıkararak gündemden düşmeme gayretindedir. Buda tamamen pazarlama stratejisine girer. Toplumun beklentilerini yükseltmek ve kendi fanlarını ateşlemek için. He kime zararı var bana yok. Olan varsa beni irdelemez.
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Mühendis Kafası 7 yıl
reklam kokan hareketler bunlar...
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Guest-F8946C419 7 yıl
Güzel bir dizayn olmuş.

Herhangibir reklam kokusu yok. Neye yormak istiyorsanız ona yoruyorsunuz gelip, donanımhaberi suçlamayın. Genel olarak düşüncem fakat şahsa değil tabii ki; böylesine güzel bir siteyi apple ile ilgili her haberde birisi çıkıp reklam işte ne kadar para alıyorsunuz gibi laflarla küçük düşüren arkadaşlara gerekli cezalar verilmeli bence.

Bir de reklam olursa bile kimse sesini çıkarmamalı eğer bu sitenin devamlılığını istiyorsa.
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