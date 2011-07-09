Numark'dan iPad, iPhone ve iPod Touch için iDJ Live

DJ ekipmanları konusunda dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan Numark'da iPad, iPhone ve iPod Touch'a özel aksesuar hazırlayan üreticiler kervanına katıldı.
Numark'ın Algoriddim, bir süre önce iOS platformu için DJ yazılımını geliştiren firma, ile ortak çalışmalarının sonucu olan iDJ Live ile iPad, iPhone ve iPod Touch eksiksiz bir DJ setine dönüşüyor. Sadece Algoriddim'in djay yazılımı değil, diğer CoreMIDI uygulamalarıyla da uyumlu çalışan iDJ Live üzerinde cihazların bağlanabilmesini sağlayan 30 pinlik dock portu, yeterince büyük iki adet plaka; crossfader ile fonksiyonel tuşların da yer aldığı mixer bölgesi bulunurken; aksesuar ile birlikte ses sistemlerinin ya da kulaklıkların bağlanabilmesi için bir de özel ses kablosu ile geliyor.
Numark'ın satışa sunduğu iDJ Live'ın fiyatı 100 dolar olarak belirlenirken; Apple tarafından 2011 dizayn ödülüne layık görülen Algoriddim'in djay uygulamasının 20 dolardan satıldığını belirtelim.
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ürüne Gelirsek Gayet Başarılı YouTube da birkaç Scratch Videosu İzledim Ve Numarkın Duran CD Padleri Bu Alette Hareket Ediyor Direct-Drive Turntable lar Gibi. Başarılı Bir Ürün Olmuş 250 Lira Desek Türkiye Gelişi + 20$ Uygulama Ücreti 300-320 Liraya Gayet Hoş Ve Verimli DJ lik Yapılabilir
Ben 8 sene mac kullandım hemde bütün versiyonlarını. bunların arasında ne var derseniz 2001 yılından 2010 yılına kadar çıkmış bütün masa üstü sistemlerini ve o süreç dahilindeki tüm işletim sistemlerini. bu cevap yeter umarım! Bana şimdi bütün eksilerini saydırtmayın.
Sana katılıyorum. Adamlar pazarlama işini ve stratejilerini çok iyi biliyolar. En büyük kozlarıda tasarım ve bunu ilk olarak iTouch serisi ile başlattılar daha öncesinde iPod var ama bu kadar büyük bi yenilik ve radikallik olmadığından bu kefeye sokmuyorum. Ama ellerindeki tasarım yavaş yavaş eskimeye başladı ve özelliklede samsung apple'ı fena yakalamış durumda. Hatta geçmiş bile olabilir. Apple'ın bu ivmeyi devam ettirebilmesi için çok radikal yeni bir boyutta ortaya ürün atması lazım yoksa gümleyecekler.
reklamdan kastım donanımhaber'in değil apple'ın reklam yaptığıydı. cihazların popüler tutulması için yapılan kitler (mercek kiti, Dj kiti vs. vs.) yakında pervane kiti yaparsalar şaşırmayın
İşim bu ne yapayım
Herhangibir reklam kokusu yok. Neye yormak istiyorsanız ona yoruyorsunuz gelip, donanımhaberi suçlamayın. Genel olarak düşüncem fakat şahsa değil tabii ki; böylesine güzel bir siteyi apple ile ilgili her haberde birisi çıkıp reklam işte ne kadar para alıyorsunuz gibi laflarla küçük düşüren arkadaşlara gerekli cezalar verilmeli bence.
Bir de reklam olursa bile kimse sesini çıkarmamalı eğer bu sitenin devamlılığını istiyorsa.