Numark'dan iPad, iPhone ve iPod Touch için iDJ Live

DJ ekipmanları konusunda dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan Numark'da iPad, iPhone ve iPod Touch'a özel aksesuar hazırlayan üreticiler kervanına katıldı.

Numark'ın Algoriddim, bir süre önce iOS platformu için DJ yazılımını geliştiren firma, ile ortak çalışmalarının sonucu olan iDJ Live ile iPad, iPhone ve iPod Touch eksiksiz bir DJ setine dönüşüyor. Sadece Algoriddim'in djay yazılımı değil, diğer CoreMIDI uygulamalarıyla da uyumlu çalışan iDJ Live üzerinde cihazların bağlanabilmesini sağlayan 30 pinlik dock portu, yeterince büyük iki adet plaka; crossfader ile fonksiyonel tuşların da yer aldığı mixer bölgesi bulunurken; aksesuar ile birlikte ses sistemlerinin ya da kulaklıkların bağlanabilmesi için bir de özel ses kablosu ile geliyor.

Numark'ın satışa sunduğu iDJ Live'ın fiyatı 100 dolar olarak belirlenirken; Apple tarafından 2011 dizayn ödülüne layık görülen Algoriddim'in djay uygulamasının 20 dolardan satıldığını belirtelim.