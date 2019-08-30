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Nvidia GTX 1650 Ti hazırlıyor olabilir

GPU devi Nvidia son sızıntıya göre giriş segmentine yeni bir kart sunmaya hazırlıyor. Daha önce de ayak seslerini duyduğumuz model yakında piyasaya sürülebilir.
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Turing mimarisiyle oyun dünyasını yeni bir terimle tanıştıran Nvidia giriş segmentine yeni bir model konumlandırmaya hazırlanıyor olabilir. Firma AMD’nin hamlesine karşı önceden bir adım atacağa benziyor. 

TU117 ile gelebilir

GTX 1650 Ti’ın hangi GPU üzerinde yükseleceği ve detayları henüz belirsiz ancak ihtimallere baktığımızda tamamı açık bir TU117 GPU’suyla 1024 işlem birimi görbileceğimiz gibi GTX 1660 ve GTX 1660 Ti’ın kırpılmış bir versiyonu da söz konusu olabilir. Bu durumda 1152 ya da 1280 shader birimiyle gelmesi olası olan kartın bellek tipi ise GDDR5 olabilir.
Fiyatlandırma konusunda Nvidia’nın 200 dolar altı segmente konumlandırması beklenen GTX 1650 Ti’ın AMD’nin Navi 14 GPU’lu kartlarına karşı konumlandırılması bekleniyor. Çıkış tarihi olaraksa önümüzdeki eylül ayı ile ekimin başlarına işaret ediliyor.

https://www.guru3d.com/news-story/rumor-geforce-gtx-1650-ti-inbound.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
napolyon94 4 dk.
Gtx 1650 ile 1660 arasinda pekte bir ara dilim yok. 1650'ye indirim şart.
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asko56 9 dk.
rx 570 i geçsin artık vede ucuz olsun gidipte 1660 parasına satmasınlar kafi
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