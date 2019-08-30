Nvidia GTX 1650 Ti hazırlıyor olabilir

Turing mimarisiyle oyun dünyasını yeni bir terimle tanıştıran Nvidia giriş segmentine yeni bir model konumlandırmaya hazırlanıyor olabilir. Firma AMD’nin hamlesine karşı önceden bir adım atacağa benziyor.

TU117 ile gelebilir

https://www.guru3d.com/news-story/rumor-geforce-gtx-1650-ti-inbound.html

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hangi GPU üzerinde yükseleceği ve detayları henüz belirsiz ancak ihtimallere baktığımızda tamamı açık bir TU117 GPU’suyla 1024 işlem birimi görbileceğimiz gibi GTX 1660 ve GTX 1660 Ti’ın kırpılmış bir versiyonu da söz konusu olabilir. Bu durumdagelmesi olası olan kartın bellek tipi iseolabilir.Fiyatlandırma konusunda Nvidia’nınsegmente konumlandırması beklenen GTX 1650 Ti’ın AMD’ninGPU’lu kartlarına karşı konumlandırılması bekleniyor. Çıkış tarihi olaraksa önümüzdekiişaret ediliyor.