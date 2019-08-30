Nvidia GTX 1650 Ti hazırlıyor olabilir

Turing mimarisiyle oyun dünyasını yeni bir terimle tanıştıran Nvidia giriş segmentine yeni bir model konumlandırmaya hazırlanıyor olabilir. Firma AMD’nin hamlesine karşı önceden bir adım atacağa benziyor.
TU117 ile gelebilirGTX 1650 Ti’ın hangi GPU üzerinde yükseleceği ve detayları henüz belirsiz ancak ihtimallere baktığımızda tamamı açık bir TU117 GPU’suyla 1024 işlem birimi görbileceğimiz gibi GTX 1660 ve GTX 1660 Ti’ın kırpılmış bir versiyonu da söz konusu olabilir. Bu durumda 1152 ya da 1280 shader birimiyle gelmesi olası olan kartın bellek tipi ise GDDR5 olabilir.
https://www.guru3d.com/news-story/rumor-geforce-gtx-1650-ti-inbound.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle