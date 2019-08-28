Bulldozer çekirdek sayısı davasında AMD tazminat ödeyecek

Bugün işlemci pazarında AMD önemli bir çıkış yakalamış olsa da geçmiş bir türlü yakasını bırakmıyor. 2015 yılında açılan Bulldozer mimarisi tabanlı FX işlemciler ile ilgili davada AMD tazminat ödemeyi kabul etti.

4 yıl sürdü

AMD bilindiği gibi Bulldozer mimarili işlemcilerinde farklı bir yöntem kullanıyordu. İki ayrı çekirdeği tek bir pakette toplayan AMD, bu pakete bir işlemcinin yapabileceği görevleri yüklüyor ve ayrıca tek bir kayar nokta birimi ile komut seti atıyordu. Bununla birlikte Windows üzerinde bu paket iki çekirdek olarak görünüyordu.

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AMD bu yöntemi kullanan Bulldozer mimarili işlemcilerinin gerçek 8 çekirdekli olduğunu belirtmişti ancak aslında birbirinden bağımsız çalışmadığı için 4 adet çekirdek söz konusuydu. Kullanıcılar bu yanlış bilgilendirme nedeniyle bir hukuk bürosu üzerinden firmaya dava açmıştı.

2015 yılından bu yana devam eden davada AMD ve davalı tarafın avukatları, 12 kişilik jüri önünde dosyayı tartıştılar. Sonunda pazarlama konusunda hata yapıldığı kararına varıldı ve AMD tazminat ödemeyi kabul etti.

Buna göre AMD, satılan söz konusu 8 çekirdekli işlemci başına mağdurlara 35$ ödeyecek. Toplamda ödenecek tazminat miktarı ise 12.1 milyon dolar civarında yapıyor. Davalılar ise AMD’nin bu satışlardan toplamda 60 milyon dolar civarında bir gelir elde ettiğini savunuyordu.