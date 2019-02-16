Nvidia GTX 1660 Ti’ın GPU’su gün yüzüne çıktı

Bellekler için 2 alan daha görünüyor

Daha küçük GPU

https://videocardz.com/80034/msi-geforce-gtx-1660-ti-ventus-xs-and-tu116-gpu-pictured

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GPU devi Nvidia’nın bütçe odaklıkartlarının çıkışına yaklaştığımız şu günlerde kartlara dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son gelen haberlerde MSI’ınüzerinde şekillenen modelinin PCB tasarımına yer verildi.MSI GTX 1660 Ti Ventus XS ait olangöre kart yine MSI’ın GAMING X modeliyle benzer bir baskılı devreye sahip görünüyor.sahip modeldekapasitedesahipbellekler göze çarpıyor. Ayrıca 2 adet bellek kümesinin daha yerleşebileceği izlerin varlığı da dikkatlerden kaçmıyor.GPU’ya geldiğimizde iseolduğunu görmekteyiz. RT çekirdeklerinin yer almayacağı yonga ayrıca kırpılmış CUDA birimlerinin bir sonucu olarak fiziksel olarak da küçülmüş olsa gerek.Son olarakGPU’sunu barındıracaksatışa sunulacağını belirtelim. GTX 1660 Ti’ın kardeşiönümüzdekibizlerle olması bekleniyor.