Nvidia GTX 1660 Ti’ın GPU’su gün yüzüne çıktı

GPU devi Nvidia’nın bütçe odaklı Turing kartlarının çıkışına yaklaştığımız şu günlerde kartlara dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son gelen haberlerde MSI’ın TU116 GPU’su üzerinde şekillenen modelinin PCB tasarımına yer verildi.
Bellekler için 2 alan daha görünüyorMSI GTX 1660 Ti Ventus XS ait olan PCB’ye göre kart yine MSI’ın GAMING X modeliyle benzer bir baskılı devreye sahip görünüyor. 4+2 faz VRM’e sahip modelde 6 GB kapasitede 192 bit bellek veri yolu desteğine sahip GDDR6 bellekler göze çarpıyor. Ayrıca 2 adet bellek kümesinin daha yerleşebileceği izlerin varlığı da dikkatlerden kaçmıyor.
Daha küçük GPUGPU’ya geldiğimizde ise TU116’nın TU106’dan bariz şekilde daha küçük olduğunu görmekteyiz. RT çekirdeklerinin yer almayacağı yonga ayrıca kırpılmış CUDA birimlerinin bir sonucu olarak fiziksel olarak da küçülmüş olsa gerek.
https://videocardz.com/80034/msi-geforce-gtx-1660-ti-ventus-xs-and-tu116-gpu-pictured Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1500tlx18%kdv=1750tl
Kaarla filan 1900-2000tl ye gelir.
1660 1060 dan %10 daha performanslı
1660ti 1060dan %20 daha performanslı
Ama arada performanstan daha fazla para isteyecekler.
Vega56 nın 2060dan hem daha ucuz hem de daha performanslı olmasına rağmen hala 2060 alan varsa bu 1660ı da alan çıkar ama kesinlikle f/p değil.
gtx1070 de 1060'dan %35 daha önde diye aklımda kalmış. Yani %20'den daha performanslı olduğu aşikar.
RTX 2060'ın fiyatı 349 dolar duyurulmuştu. 2500 TL civarına satışa çıktı.
GTX 1060ti ise 279 dolar olarak duyuruldu. Dediğiniz gibi 2000 TL ye satışa çıkacak gibi görünüyor. Böylece sıfır ve 2.el gtx 1060-1070-rx 580 8gb fiyatları patlamış olacak:)
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