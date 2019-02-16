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Nvidia GTX 1660 Ti’ın GPU’su gün yüzüne çıktı

Nvidia’nın ayak seslerini duyduğumuz Ray desteğinden yoksun Turing çözümlerinin raflardaki yerini almasına oldukça az bir zaman kaldı. Kartlardan GTX 1660 Ti’ın GPU’su açığa çıktı.
3 ay
13,4b
1
19
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Nvidia GTX 1660 Ti’ın GPU’su gün yüzüne çıktı
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GPU devi Nvidia’nın bütçe odaklı Turing kartlarının çıkışına yaklaştığımız şu günlerde kartlara dair detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son gelen haberlerde MSI’ın TU116 GPU’su üzerinde şekillenen modelinin PCB tasarımına yer verildi.

Bellekler için 2 alan daha görünüyor 

MSI GTX 1660 Ti Ventus XS ait olan PCB’ye göre kart yine MSI’ın GAMING X modeliyle benzer bir baskılı devreye sahip görünüyor. 4+2 faz VRM’e sahip modelde 6 GB kapasitede 192 bit bellek veri yolu desteğine sahip GDDR6 bellekler göze çarpıyor. Ayrıca 2 adet bellek kümesinin daha yerleşebileceği izlerin varlığı da dikkatlerden kaçmıyor.

Daha küçük GPU 

GPU’ya geldiğimizde ise TU116’nın TU106’dan bariz şekilde daha küçük olduğunu görmekteyiz. RT çekirdeklerinin yer almayacağı yonga ayrıca kırpılmış CUDA birimlerinin bir sonucu olarak fiziksel olarak da küçülmüş olsa gerek.
Son olarak TU116-400 GPU’sunu barındıracak GTX 1660 Ti’ın 22 Şubat’ta 279$’dan satışa sunulacağını belirtelim. GTX 1660 Ti’ın kardeşi GTX 1660’ınsa önümüzdeki mart ayının başlarında 229$’dan bizlerle olması bekleniyor.
https://videocardz.com/80034/msi-geforce-gtx-1660-ti-ventus-xs-and-tu116-gpu-pictured Yorum Yaz
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Periah 3 ay en beğenilen
Adamlar iki yıl sonra GTX 1060 gücünde kartı GTX 1160 adıyla 30 dolar pahalı çıkardı ...
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Crashlone 3 ay
Vatan bilgisayar dururmu bekletir depoda hepsini 3000TLden çıkartır satışa
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S.Vettel 3 ay
yav 1160 mı 1660 mı neden bu kadar saçma bir isimlendirmeye gittiniz her sitede farklı yazıyor
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FerdosParadise 3 ay
hayırlı uğurlu olsun.
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al-ozaria 3 ay
Şimdi 60'lar arası güç sıralaması böyle mi oldu? RTX 2060 GTX 1660 GTX 1160 GTX 1060. Şimdi bunların herbiri olacaksa bir kişi çıkıp 1660 ile 1160 arasındaki performans farkını anlatabilir mi?
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metallurgy 3 ay al-ozaria
1160 diye kart çıkacak mı ki? Direkt gtx 1660 çıkıyor diye biliyorum.
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Bay Robot 3 ay
1060’lıların kötülediği kart.
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jac0B0 3 ay
280$x5.3tl=1500tl
1500tlx18%kdv=1750tl
Kaarla filan 1900-2000tl ye gelir.
1660 1060 dan %10 daha performanslı
1660ti 1060dan %20 daha performanslı
Ama arada performanstan daha fazla para isteyecekler.
Vega56 nın 2060dan hem daha ucuz hem de daha performanslı olmasına rağmen hala 2060 alan varsa bu 1660ı da alan çıkar ama kesinlikle f/p değil.
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mamad 3 ay jac0B0
Oha! Bir de vega 56 2060'tan daha performanslı demiş. He canım, önce vega 64 tam oarak geçsin de sonra vega 56'ya bakarız.
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metallurgy 3 ay jac0B0
Youtube'a düşen testlerde 1660ti - 1070'den daha önde görünüyor.
gtx1070 de 1060'dan %35 daha önde diye aklımda kalmış. Yani %20'den daha performanslı olduğu aşikar.

RTX 2060'ın fiyatı 349 dolar duyurulmuştu. 2500 TL civarına satışa çıktı.
GTX 1060ti ise 279 dolar olarak duyuruldu. Dediğiniz gibi 2000 TL ye satışa çıkacak gibi görünüyor. Böylece sıfır ve 2.el gtx 1060-1070-rx 580 8gb fiyatları patlamış olacak:)
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Crashlone 3 ay
Vatan bilgisayar dururmu bekletir depoda hepsini 3000TLden çıkartır satışa
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Mutlak.Sıfır 3 ay
Neyse...
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forvet09 3 ay
Gtx1060 kart milletin elinde patlayacak. 1660, 1300 TL seviyesinde tr de satışa çıkar.
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Bugia 3 ay forvet09
o fiyata çıksında ben kendi kartımı çöpe atıp almaya razıyım :D
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Mocadoom 3 ay forvet09
1300 çok zor 1400-1500 arası çıkar minimum
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S.Vettel 3 ay
yav 1160 mı 1660 mı neden bu kadar saçma bir isimlendirmeye gittiniz her sitede farklı yazıyor
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Periah 3 ay en beğenilen
Adamlar iki yıl sonra GTX 1060 gücünde kartı GTX 1160 adıyla 30 dolar pahalı çıkardı ...
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metallurgy 3 ay Periah
Gtx 1660 ti, gtx 1070 i testlerde gecmis. Fiyat olarak 1750 TL nin altinda kalabilirse en iyi senecek olacaktir.
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worldpartner 3 ay Periah
Amd rx 590'a bi baksana delikanlı gtx 1070 gücünde bu arada kart
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