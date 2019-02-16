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Nvidia gelirlerde düşüş yaşıyor

Nvidia beklendiği gibi son 3 aylık mali dönemde gelirlerde düşüş yaşadı. Firma bu yıl RTX 2060 ekran kartı ve mobil RTX ekran kartları ile durumu toparlamayı ümit ediyor.
3 ay
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1
13
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto para dünyasında yaşanan büyük düşüş ve ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Nvidia’yı kötü etkiliyor. Son 3 aylık mali dönemde Nvidia hem yıllık hem de çeyrek dönemde gelirlerinde düşüş yaşadı.

Toparlanmaya çalışıyor

27 Ocak tarihinde sona eren mali çeyrek dönemde Nvidia yaklaşık 2.2 milyar dolar gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 24 düşüş yaşayan Nvidia çeyrek bazda ise yüzde 31 kayıp yaşadı. Faaliyet karı 294 milyon dolar olurken yıl bazında ve çeyrek bazda yüzde 73 düşüş yaşandı. Operasyon masrafları ise yüzde 25 artış gösterdi.

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Önceki çeyreklerde edilen yüksek rakamlar sayesinde mali yıl genelinde yükseliş yaşandı. Toplam gelir 11.7 milyar dolar iken yüzde 21 arttı. Faaliyet karı ise 3.8 milyar dolar oldu ve yüzde 19 artış yaşadı.

Nvidia bu yıl hızlı bir şekilde toparlanmayı umut ediyor. Özellikle RTX 2060 ekran kartı ve mobil RTX ekran kartlarının yıl içerisinde yüksek satış beklentisi var. AMD tarafında ciddi bir hamle olmazsa bu yıl Nvidia durumu toparlayabilir.

 

https://www.engadget.com/2019/02/15/nvidia-earnings-q4-revenue-plummets/ Yorum Yaz
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Quuredo 3 ay en beğenilen
AMD nin driverleri kadar stabil driver sunsalar, RTX deki DLSS ve Ray Tracing teknolojisi millete kakaladılar. RTX 2080 alan arkadaş 3 gün sonra servise verdi. Daha neler, Nvidia bu gidişatla durumu toparlayamaz. Her şeyden önce Saf güç önemlidir.
AMD donanım tarafında iyi fakat yazılım tarafında günden güne iyileşme söz konusu ve oyun yapımcıları AMD ile ortaklaşabilir.
Şimdi AMD fanboyu dersiniz ama değilim. Gerçekler bunlar, Nvidia fanboyları.
AMD nin driverleri kadar stabil driver sunsalar, RTX deki DLSS ve Ray Tracing teknolojisi millete kakaladılar. RTX 2080 alan arkadaş 3 gün sonra servise verdi. ...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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jac0B0 3 ay
Daha çok düşüş yaşar,
Amd rx570 ölü paralara satılıyor,
Nvidia 1000 serisinden artık kimse bahsetmiyor,
Nvidia 2000 serisi de çok pahalı.
Rx570-rx580-rx590 satılıp duruyor başka bişey yok.
Daha çok düşüş yaşar,Amd rx570 ölü paralara satılıyor,Nvidia 1000 serisinden artık kimse bahsetmiyor,Nvidia 2000 serisi de çok pahalı.Rx570-...
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matrix52 3 ay
İlk önce adam gibi sürücü yapsınlar sonra ekran kartı çıkarsınlar.
1 Yanıt Yanıtla +11
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1 Avatar
DH Misafiri 3 ay
hahaha daha çok beklersin terebit internet hızları bile fiziksel donanımdaki akıcılığın yanına yaklaşamaz bulut koca bir balon
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Gerginix 3 ay
Vay be nvidia sürücülerine laf atılan bir döneme girdik. Eskiden amd'ye çöp dedirten sürücü, işi bumerang gibi nvidia'ya döndü.
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BalistikBomba 3 ay
Amd rx570 ölü fiyatına satılıyor,
Nvidia 1000 serisinden daha kimse bahsetmiyor, 
Nvidia 2000 serisi de çok pahalı. Böbrek istiyor.
Rx570-rx580-rx590 satılıp duruyor başka bişey yok.
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desialarmci 3 ay
Amd rx570 ucuz paralara satılıyor,
Nvidia 1000 serisinden artık kimse bahsetmiyor,
Nvidia 2000 serisi de çok pahalı.
Rx570-rx580-rx590 satılıp duruyor başka bişey yok.
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jac0B0 3 ay
Daha çok düşüş yaşar,
Amd rx570 ölü paralara satılıyor,
Nvidia 1000 serisinden artık kimse bahsetmiyor,
Nvidia 2000 serisi de çok pahalı.
Rx570-rx580-rx590 satılıp duruyor başka bişey yok.
Yanıtla +11
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Mutlak.Sıfır 3 ay
Ray Tracing tanıttılar tanıttıkları kartlar bile istenilen performansı veremiyor, piyasada Ray Tracing oyunlar çoğaldığında zaten bunlar yeni seriyi duyururlar bu seriyi alan adam ne yapsın? Gerçi iyi oluyor böyle her çıkan yeni şeye atlanmaması gerektiğnii öğrenirler.
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Adoring 3 ay
Dünyadaki internet altyapisi duzeldi gibi bulut sistemine gececek hepsi oyun konusunda artik gecenki haberdeki gibi fizik kurallari tikanacak bir yerden sonra
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joven 3 ay
Ödenen meblağ ile örtüşmeyen performans 4k deneyimi sunmaktan
uzak oyuncu kartları karar sizin
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Quuredo 3 ay en beğenilen
AMD nin driverleri kadar stabil driver sunsalar, RTX deki DLSS ve Ray Tracing teknolojisi millete kakaladılar. RTX 2080 alan arkadaş 3 gün sonra servise verdi. Daha neler, Nvidia bu gidişatla durumu toparlayamaz. Her şeyden önce Saf güç önemlidir.
AMD donanım tarafında iyi fakat yazılım tarafında günden güne iyileşme söz konusu ve oyun yapımcıları AMD ile ortaklaşabilir.
Şimdi AMD fanboyu dersiniz ama değilim. Gerçekler bunlar, Nvidia fanboyları.
1 Yanıt Yanıtla +23
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Rivalı Efsunger 3 ay Quuredo
sürücü konusunda 2 si de çöp
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matrix52 3 ay
İlk önce adam gibi sürücü yapsınlar sonra ekran kartı çıkarsınlar.
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Ohol Oula 3 ay matrix52
Koskocaman Nvidia'yı sürücü kursu mu sandın acaba? Pilot da yapsınlar mı?
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