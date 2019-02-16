Nvidia gelirlerde düşüş yaşıyor

Kripto para dünyasında yaşanan büyük düşüş ve ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı Nvidia’yı kötü etkiliyor. Son 3 aylık mali dönemde Nvidia hem yıllık hem de çeyrek dönemde gelirlerinde düşüş yaşadı.

Toparlanmaya çalışıyor

27 Ocak tarihinde sona eren mali çeyrek dönemde Nvidia yaklaşık 2.2 milyar dolar gelir elde etti. Yıl bazında yüzde 24 düşüş yaşayan Nvidia çeyrek bazda ise yüzde 31 kayıp yaşadı. Faaliyet karı 294 milyon dolar olurken yıl bazında ve çeyrek bazda yüzde 73 düşüş yaşandı. Operasyon masrafları ise yüzde 25 artış gösterdi.

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Önceki çeyreklerde edilen yüksek rakamlar sayesinde mali yıl genelinde yükseliş yaşandı. Toplam gelir 11.7 milyar dolar iken yüzde 21 arttı. Faaliyet karı ise 3.8 milyar dolar oldu ve yüzde 19 artış yaşadı.

Nvidia bu yıl hızlı bir şekilde toparlanmayı umut ediyor. Özellikle RTX 2060 ekran kartı ve mobil RTX ekran kartlarının yıl içerisinde yüksek satış beklentisi var. AMD tarafında ciddi bir hamle olmazsa bu yıl Nvidia durumu toparlayabilir.