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Nvidia GTX960M taşıyan Monster Abra A5 v1.1 inceleme videosu

4 yıl
119,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Merhaba ben Mesut Çevik bu videomuzda Nvidia’nın yeni mobil GPU’su GTX960m ile donatılan Monster Abra A5 v1.1’i inceliyeceğiz.
Teknik Özellikler:
Intel Core i7-4720HQ 4 çekirdekli işlemci 2.6GHz - Turbo 3.6GHz 22nm
Nvidia GTX960M 2GB ekran kartı
8GB DDR3 Belllek
1920x1080 15.6" Mat TN Panel
1x HDD 1x M2Sata Portu
8x DVD-RW
4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort, VGA Portu, Kart Okuyucu
Optik ve Analog ses giriş çıkışları
385 (W) x 268 (D) x 28.5 (H) mm / 2.5Kg
WEB ve Ofis uygulamalarında 2,5 saat pil ömrü 

Oyuncu dizüstüsü olduğunu vurgulayan sert köşeli tasarımı, plastik kasa üzerine işlenmiş ve eskisine göre hem daha sağlam hem de daha iyi görünen Monster logoları ile Abra A5, iyi görünen bir dizüstü bilgisayar. Hoparlör barı altında ve wasd tuşlarında kullanılan kırmızı renk, oyuncu temasını ön plana çıkartıyor.
 
Nvidia GTX960M taşıyan Monster Abra A5 v1.1 inceleme videosu
Tuşların alttan aydınlatması yeterli ve basış hissi ideal seviyede. Touchpad ise yeterli büyüklükte fakat tuş basış hissi beklentimizi karşılamadı. Tuşlar olması gerekenden fazla gömülüyor.
Nvidia GTX960M taşıyan Monster Abra A5 v1.1 inceleme videosu
 

Giriş çıkış portu konusunda eksiği olmayan dizüstü bilgisayarda; USB girişi, HDMI ve displayport çıkışlarının güç girişi yanında arkada bulunuyor olması kullanımı kolaylaştırması açısından önemli bir ayrıntı.
Nvidia GTX960M taşıyan Monster Abra A5 v1.1 inceleme videosu
 

Kasada bellek ve sabit disk gibi bileşenleri değiştirmek için alt kapağı tamamen açmak gerekiyor. Yeterli genişleme seçeneğinin sunulduğu dizüstüde, işlemci ve GPU soğutma bloklarının birbirinden ayrı olması sayesinde etkili bir soğutma sağlanmış. Kullanım boyunca elinizi koyduğunuz noktalar rahatsız edecek derecede ısınmıyor.
Nvidia GTX960M taşıyan Monster Abra A5 v1.1 inceleme videosu
 

1920x1080 piksel çözünürlük sunan TN panel ise bir oyuncu dizüstüsünden beklenen görüş açılarına ve canlılığa sahip. Tabi grafik odaklı profesyonel uygulamalar için IPS panelli modeller tercih edilmeli.
Nvidia GTX960M taşıyan Monster Abra A5 v1.1 inceleme videosu
 

Dizüstünün işçilk kalitesi, malzemesi ve tasarımını genel olarak değerlendirecek olursak eğer ortalamanın üzerinde yer aldığını söyleyebiliriz. Özellikle Monster logolarının artık kasa ile bütünleşik yapısı marka algısını kuvvetlendiren bir ayrıntı olmuş.
Nvidia GTX960M taşıyan Monster Abra A5 v1.1 inceleme videosu
 

GPU’nun performansına geçecek olursak eğer 640 shader ünitesine, 128 bit belek veri yoluna ve 1100MHz GPU hızına sahip lan GTX960M, shadow of mordor’u en yüksek detay grafik seviyesinde Full HD çözünürlükte oynatamıyor. Oyunun akıcı kalabilmesi için detay seviyesini orta seviyeye getirmemiz gerekiyor. Orta seviyedeyken de güzel göründüğünü söyleyebileceğiniz Shadow of Mordor, kalabalık sahnelerde sorun yaratmadan oynanabiliyor.
 

Battlefield 4’ü de full HD çözünürlük ve Ultra grafik seviyesinde akıcı bir şekilde oynayamıyorsunuz. Fakat detay seviyesini yükseğe aldığımızda sorun kalmıyor. Oyun en zorlu çatışma sahnelerinde bile akıcılığını kaybetmeden oynanabiliyor.
 

Ryse of Rome’a geçtiğimizde ise erkileyici grafikleriyle her PC sahibinin yüksek detayda oynamak isteyeceği oyunda en yüksek grafik kalitesinde Full HD çözünürlükte akıcılık yakalanamıyor. Orta detay seviyesine aldığımızda da yine 30 kare/sn altında bir performans ile karşılaşıyoruz. Ryse of Rome’u 30 Kare/sn üzeri akıcı bir şekilde deneyimleyebilmek için Full HD çözünürlükte düşük detay seviyesini seçmemiz gerekiyor. Anca bundan sonra oyun oynanabilir hale geliyor.
 

Bilgisayarın sentetik test sonuçlarını da kendi bilgisayarınızla karşılaştırarak performans hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. Genel olarak GTX960M’i değerlendirmemiz gerekirse eğer oyuncu dizüstü bilgisayarlarında Full HD çözünürlük için kabul edilebilir sınırda yer aldığını söyleyebiliriz.
Nvidia GTX960M taşıyan Monster Abra A5 v1.1 inceleme videosu
 

Eğer bir oyuncu dizüstü bilgisayarı almak ve bu bilgisayarda modern oyunları Full HD çözünürlükte etkileyici grafiklerle deneyimlemek istiyorsanız seçiminiz en az GTX960M, idealde de GTX970M ve üzeri olmalı.

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Speed-Step 4 yıl en beğenilen ulabuneya
ulabuneya
Birkaç ay önce 860m monster bilgisayarı mesut arkadaşım öve öve bitiremezken , şimdi 960 modeli akıcı oynatmıyor ayaklarına yatıyor. Sanırım monster kesenin ağzını kapattı bizimki bahşiş parası gelmeyince naz yapmaya başladı


Merhaba,

İşkembeden sallama şeyler yazacağınıza açın bakın bakalım 860m ile oynadığım detay seviyeleri ve kare/sn oranları ile bu aynı mı.

Orada hedef konsollar olduğu için detay ve çözünürlük ona göre ayarlanıyor ve 30 kare/sn tutturulmaya çalışılıyordu.

Tamam klavyesi ve internet bağlantısı olan herkese ücretsiz bir platform sunuyor ve yorum atmalarına izin veriyoruz ama terbiyesizliğe hiç bir yerde tahammül yoktur.

Biraz terbiye, biraz düşünce lütfen.


Sevgiler,
Mesut Çevik
ulabuneyaBirkaç ay önce 860m monster bilgisayarı mesut arkadaşım öve öve bitiremezken , şimdi 960 modeli akıcı oynatmıyor ayaklarına yatıyor....
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Kakà 4 yıl
ısı değeri yok. 3 dk lık videoyla laptop mu incelenir. 50 dakika telefon inceleniyor, 4 dakika laptop , adalet mi bu şimdi .
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mmattafixx 4 yıl Speed-Step
mesut hocam normalde 1 saatlik dizüstü incelemesi uzun ve gereksiz olabilirdi ama burada durum farklı... hem yeni bir kasa var hem de yeni bir mobil ekran kartı var... dolayısıyla herşey muamma... kasa ve kart ile ilgili her şeyi merak ediyoruz ve hiçbir şey bilmiyoruz...

ayrıca malumunuz, çoğumuz uzun süredir 960m kartların çıkmasını ve yeni kasaların gelmesini bekliyoruz... birçoğumuz bu makinaları alıp almamaya otorite olarak kabul edilmiş kişilerin incelemeleri ile karar veriyoruz... birisi de sizsiniz... bu sebeple 3dk lık inceleme bende de hayal kırıklığına yol açmadı değil...

en azından bu seferlik, bu yeni donanımlara özel detaylı bir inceleme olabilirmiş...
mesut hocam normalde 1 saatlik dizüstü incelemesi uzun ve gereksiz olabilirdi ama burada durum farklı... hem yeni bir kasa var hem de yeni bir mobil ekran kart...
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DH Misafiri 3 yıl
Ovvv harika bir inceleme olmuş mest oldum adeta, sevgili donanımhaber editörleri, sitenin sahibi, yönetcisi, sponsorları böyle harika incelemelere bayılıyoruz siteye girişi paralı üyelik yapın aylık ücrete bağlayın mesela aylık 10 lira filan verelim donanımhaber.com u öyle açabilelim böyle sizin gibi elit bir siteye herkes ulaşabiliyor yazık yani siz kıymetlimizsiniz bizim. Bu nedir böyle inceleme mi olur arkadaş ya eskiden 4 - 5 dakika video filan çekip koyuyordunuz artık onuda yapmıyorsunuz. Bu kadar yükselmiş ve bu kadar takipciniz varken kendinize çok yazık ediyorsunuz insanlar farklı alternatifler arama başladı artık, donanımhaber günde 3 - 4 kez baktığım siteden haftada 1 baktığım bir teknoloji sitesi haline geldi artık çok yazık.
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DH Misafiri 3 yıl
o bu degilde 965m li versiyonu gelimiki? fiyatı ne olur bu pc beya pahallı yerine geldiği modele gore..
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PLAYER66 4 yıl
arkadaşlar 2500-3000 tl civarı monster ın hangi serisini önerirsiniz ?
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sezer1578 4 yıl
Donanım tamam iyide birazda tasarıma önem verin yahu. Sırf tasarım daha iyi diye gtx850m msi ge60 alıcam.
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wolferto 4 yıl
testlerde 61 dereceyi gecmrdini gordum eger o.c acilirsa bu cift fan cok yararli olabilir
bu arada driver in gelmedigini duydum yazilim destegi i braz daha artis bekliyorum
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Yedaself 4 yıl
Kartı yapan adamlar karta bu kadar inanmıyor.
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rec25 4 yıl Yedaself
Yedaself

Kartı yapan adamlar karta bu kadar inanmıyor.

860m den 960m e 300 lira verip geçicez daha kötü mu olacak yav yoksa.. ben anlamadım simdi..
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FurkanGLR 4 yıl
Gtx960m directx12 ile birlikte saha kalkacaktır.
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fotoroman 4 yıl
notebookcheck.net/... notebookcheck.net/...
kartların özelliklerine bakarsanız 860m ile 960m arasında hiçbir fark olmadığını görürsünüz, donanım ve saat hızları olarak tamamen aynı, tabi maxwell 860m den bahsediyorum, sadece 3dmark testlerinde %8-9 arası bir performans artışı var, soğutması iyi olan bir 860m voltaj hiç arttırılmadan sadece saat hızları arttırılarak tamamen stabil %10 performasn artışı elde ediliyor, ben şahsen öyle kullanıyorum hem de notebook altında soğutucu filan olmadan, hatta hala sıcaklıklar düşük olduğu için ilerde voltaj arttırıp overclokcu daha da arttırabilrim,
velhasılkelam bence notebook alacaksanız 860 960 a değil alacağınız cihazın diğer özelliklerine ne bileyim tipi fiyatı ekranı gibi şeylerine para verin
saygılarımla
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rec25 4 yıl fotoroman
fotoroman

notebookcheck.net/...
notebookcheck.net/...

kartların özelliklerine bakarsanız 860m ile 960m arasında hiçbir fark olmadığını görürsünüz, donanım ve saat hızları olarak tamamen aynı, tabi maxwell 860m den bahsediyorum, sadece 3dmark testlerinde %8-9 arası bir performans artışı var, soğutması iyi olan bir 860m voltaj hiç arttırılmadan sadece saat hızları arttırılarak tamamen stabil %10 performasn artışı elde ediliyor, ben şahsen öyle kullanıyorum hem de notebook altında soğutucu filan olmadan, hatta hala sıcaklıklar düşük olduğu için ilerde voltaj arttırıp overclokcu daha da arttırabilrim,

velhasılkelam bence notebook alacaksanız 860 960 a değil alacağınız cihazın diğer özelliklerine ne bileyim tipi fiyatı ekranı gibi şeylerine para verin

saygılarımla


Mimari yeni. Güncelleme desteği ile birlikte performans farkı %10 u geçecektir.
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Seefoo 4 yıl
Ben 860m e sahip Abra a5 modelini kullanıyorum.GPU ve CPU için ayrı fan konulması iyi olmuş.Ben ısınma sorunu yaşamasamda,2 fan toplam sesi düşürecektir diye düşünüyorum.
Ne olduğu belirsiz marka diyen arkadaşlara;clevo schenker adı ile almanya'da,sager adı ile amerika'da aynı laptopları satmakta.Zaten tüm pc lerin içindeki donanımlar hep aynı firmalardan geliyor,clevonun msi nin asus un yaptığı parçaları bir kasa içinde toplamaktan ibaret.Ayrıca MSI yada ASUS a sırf albenisi fazla diye 500-1000tl fazla ödemek enayilik değil mi?
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rec25 4 yıl Seefoo
Seefoo

Ben 860m e sahip Abra a5 modelini kullanıyorum.GPU ve CPU için ayrı fan konulması iyi olmuş.Ben ısınma sorunu yaşamasamda,2 fan toplam sesi düşürecektir diye düşünüyorum.

Ne olduğu belirsiz marka diyen arkadaşlara;clevo schenker adı ile almanya'da,sager adı ile amerika'da aynı laptopları satmakta.Zaten tüm pc lerin içindeki donanımlar hep aynı firmalardan geliyor,clevonun msi nin asus un yaptığı parçaları bir kasa içinde toplamaktan ibaret.Ayrıca MSI yada ASUS a sırf albenisi fazla diye 500-1000tl fazla ödemek enayilik değil mi?

Bem de 860m li abra a5 almıştım simdi 960m li abra a5 ile değiştirecegim nasipse. Ve 4720hq islemcili 960m ekran kartli bir asus veya toshiba pc 5 6 binden aşağı değil. Icındeki tum parçalar aynı ve servis kalitesine bakınca monster uzmeyecek gibi duruyor. Neden kasadaki asus yazısına fazladan 2000 tl vereyim? (Ki asusu severim normalde kazikcilik yapar haketmez gibi şeyler söylemiyorum, sadece bu monsterlari almanin mantiksiz olmadığını söylemek istiyorum )
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Vampir Masquerade 4 yıl
Sınıf 1 ekran kartı performans listesi
GeForce GTX 980M SLI
GeForce GTX 980
GeForce GTX 970M SLI
GeForce GTX 780 Ti
GeForce GTX 880M SLI
GeForce GTX 780M SLI
Radeon R9 M290X Crossfire
Radeon HD 8970M Crossfire
GeForce GTX 680M SLI
Radeon HD 7970M Crossfire
Radeon R9 290X
GeForce GTX 980M
Radeon R9 280X
GeForce GTX 970M
GeForce GTX 860M SLI
GeForce GTX 680
Radeon HD 7970
GeForce GTX 770M SLI
Radeon R9 M295X *
GeForce GTX 590
GeForce GTX 760
GeForce GTX 880M
GeForce GTX 660 Ti
Radeon R9 270X
GeForce GTX 780M
Quadro K5100M
GeForce GTX 680MX
Radeon HD 7870
GeForce GTX 965M
GeForce GTX 870M
Radeon R9 M290X
Radeon HD 8970M
GeForce GTX 580
Radeon HD 6970
GeForce GTX 675M SLI
GeForce GTX 680M
GeForce GTX 765M SLI
GeForce GTX 775M
FirePro M6100
Radeon HD 7970M
GeForce GTX 750 Ti
GeForce GTX 670MX SLI
GeForce GTX 570
GeForce GTX 480
GeForce GTX 960M *
Quadro K5000M
Quadro K4100M
GeForce GTX 770M
GeForce GTX 860M
GeForce GTX 580M SLI
Radeon HD 6990M Crossfire
GeForce GT 755M SLI
GeForce GTX 485M SLI
Radeon HD 6970M Crossfire
GeForce GTX 675MX
GeForce GT 750M SLI
GeForce GTX 950M
GeForce GTX 850M
Radeon HD 7950M *
GeForce GTX 560 Ti
Radeon HD 6870
GeForce GTX 470
GeForce GTX 765M
GeForce GTX 470M SLI
GeForce GTX 480M SLI
GeForce GTX 560M SLI
Quadro K4000M
Radeon HD 5850
GeForce GTX 675M
GeForce GTX 580M
Radeon HD 6990M
Radeon HD 7770
GeForce GT 650M SLI
GeForce GTX 460M SLI
Mobility Radeon HD 5870 Crossfire
GeForce GTX 485M
GeForce GTX 460 768MB
Radeon HD 6790
GeForce GTX 285M SLI
Quadro K3100M
GeForce GTX 670MX
Quadro 5010M
GeForce GTX 760M
Radeon R9 M275
GeForce GTX 670M
FirePro M8900
Radeon HD 6970M
Radeon R9 M270
Radeon HD 8870M
Radeon HD 7870M
Quadro K3000M
GeForce GTX 570M
FirePro M6000
FirePro M5100
Quadro K2100M
Radeon HD 5770
GeForce GTX 550 Ti
GeForce GTX 280M SLI
Radeon HD 6950M
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