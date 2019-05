Nvidia GTX960M taşıyan Monster Abra A5 v1.1 inceleme videosu

Merhaba ben Mesut Çevik bu videomuzda Nvidia’nın yeni mobil GPU’su GTX960m ile donatılan Monster Abra A5 v1.1’i inceliyeceğiz.

Teknik Özellikler:

Intel Core i7-4720HQ 4 çekirdekli işlemci 2.6GHz - Turbo 3.6GHz 22nm

Nvidia GTX960M 2GB ekran kartı

8GB DDR3 Belllek

1920x1080 15.6" Mat TN Panel

1x HDD 1x M2Sata Portu

8x DVD-RW

4x USB 3.0, 1x HDMI, 1x DisplayPort, VGA Portu, Kart Okuyucu

Optik ve Analog ses giriş çıkışları

385 (W) x 268 (D) x 28.5 (H) mm / 2.5Kg

WEB ve Ofis uygulamalarında 2,5 saat pil ömrü

Oyuncu dizüstüsü olduğunu vurgulayan sert köşeli tasarımı, plastik kasa üzerine işlenmiş ve eskisine göre hem daha sağlam hem de daha iyi görünen Monster logoları ile Abra A5, iyi görünen bir dizüstü bilgisayar. Hoparlör barı altında ve wasd tuşlarında kullanılan kırmızı renk, oyuncu temasını ön plana çıkartıyor.

Tuşların alttan aydınlatması yeterli ve basış hissi ideal seviyede. Touchpad ise yeterli büyüklükte fakat tuş basış hissi beklentimizi karşılamadı. Tuşlar olması gerekenden fazla gömülüyor.

Giriş çıkış portu konusunda eksiği olmayan dizüstü bilgisayarda; USB girişi, HDMI ve displayport çıkışlarının güç girişi yanında arkada bulunuyor olması kullanımı kolaylaştırması açısından önemli bir ayrıntı.

Kasada bellek ve sabit disk gibi bileşenleri değiştirmek için alt kapağı tamamen açmak gerekiyor. Yeterli genişleme seçeneğinin sunulduğu dizüstüde, işlemci ve GPU soğutma bloklarının birbirinden ayrı olması sayesinde etkili bir soğutma sağlanmış. Kullanım boyunca elinizi koyduğunuz noktalar rahatsız edecek derecede ısınmıyor.

1920x1080 piksel çözünürlük sunan TN panel ise bir oyuncu dizüstüsünden beklenen görüş açılarına ve canlılığa sahip. Tabi grafik odaklı profesyonel uygulamalar için IPS panelli modeller tercih edilmeli.

Dizüstünün işçilk kalitesi, malzemesi ve tasarımını genel olarak değerlendirecek olursak eğer ortalamanın üzerinde yer aldığını söyleyebiliriz. Özellikle Monster logolarının artık kasa ile bütünleşik yapısı marka algısını kuvvetlendiren bir ayrıntı olmuş.

GPU’nun performansına geçecek olursak eğer 640 shader ünitesine, 128 bit belek veri yoluna ve 1100MHz GPU hızına sahip lan GTX960M, shadow of mordor’u en yüksek detay grafik seviyesinde Full HD çözünürlükte oynatamıyor. Oyunun akıcı kalabilmesi için detay seviyesini orta seviyeye getirmemiz gerekiyor. Orta seviyedeyken de güzel göründüğünü söyleyebileceğiniz Shadow of Mordor, kalabalık sahnelerde sorun yaratmadan oynanabiliyor.

Battlefield 4’ü de full HD çözünürlük ve Ultra grafik seviyesinde akıcı bir şekilde oynayamıyorsunuz. Fakat detay seviyesini yükseğe aldığımızda sorun kalmıyor. Oyun en zorlu çatışma sahnelerinde bile akıcılığını kaybetmeden oynanabiliyor.

Ryse of Rome’a geçtiğimizde ise erkileyici grafikleriyle her PC sahibinin yüksek detayda oynamak isteyeceği oyunda en yüksek grafik kalitesinde Full HD çözünürlükte akıcılık yakalanamıyor. Orta detay seviyesine aldığımızda da yine 30 kare/sn altında bir performans ile karşılaşıyoruz. Ryse of Rome’u 30 Kare/sn üzeri akıcı bir şekilde deneyimleyebilmek için Full HD çözünürlükte düşük detay seviyesini seçmemiz gerekiyor. Anca bundan sonra oyun oynanabilir hale geliyor.

Bilgisayarın sentetik test sonuçlarını da kendi bilgisayarınızla karşılaştırarak performans hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz. Genel olarak GTX960M’i değerlendirmemiz gerekirse eğer oyuncu dizüstü bilgisayarlarında Full HD çözünürlük için kabul edilebilir sınırda yer aldığını söyleyebiliriz.

Eğer bir oyuncu dizüstü bilgisayarı almak ve bu bilgisayarda modern oyunları Full HD çözünürlükte etkileyici grafiklerle deneyimlemek istiyorsanız seçiminiz en az GTX960M, idealde de GTX970M ve üzeri olmalı.