Nvidia Tegra 3 tabanlı ilk tablet Motorola'dan gelebilir

Satış rakamları hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Motorola Xoom, mühendislik açısından önemli bir başarıya imza atmış ve Nvidia Tegra 2 platformu ile Android 3.0 işletim sistemine sahip ilk tablet olarak geçtiğimiz aylarda pazara sunulmuştu. Android 3.0 çalışmalarında Google'ın referans tablet olarak kullandığı Xoom, güçlü özellikleri ve yüksek kalite çıtasıyla dikkat çekerken, Motorola'nın tek bir model ile yetinmeyeceği ve farklı segmentler için ekran boyutlarıyla ayrışan Xoom modellerini hazırladığı biliniyor. Yaz aylarına doğru Xoom ailesinin 7-inç boyutundaki yeni modelini pazara sürmesi beklenen Motorola, elimize ulaşan son bilgilere göre asıl büyük sürprizini yaz sonuna saklıyor.

Nvidia ile yakın ilişki içerisinde olan firma, Atrix 4G'den sonra Tegra 2 platformunu kullanan diğer telefonu Droid Bionic için de geri sayıma başlamış durumda. Tegra 2 platformuna ciddi yatırım yapan firma, aynı zamanda resmi tanıtımı geçtiğimiz aylarda yapılan yeni nesil Tegra 3 platformu için Nvidia'nın ilk partneri olmayı hedefliyor. Kal-El kod adını taşıyan Tegra 3 platformu, ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel alan dört çekirdekli tasarıma sahip. Endüstrinin dört çekirdekli ilk mobil işlemcisi (ARM mimarisi için, x86'da uzunca bir süredir dört çekirdekli mobil işlemciler bulunuyor) olarak gösterilen Tegra 3 platformu, sahip olduğu donanım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre çalışma frekansı 1.5GHz'e kadar ölçeklenebilen ve bu hızda 13800 MIPS sağlayabilen Tegra 3 platformu aynı zamanda 12 işlem birimine sahip olan yeni bir entegre grafik birimiyle geliyor. Platform bazında Tegra 2'den 5 kat, sadece grafik performansı açısındansa 3 kat daha hızlı olan Tegra 3 platformu, kullanılacağı tablet ve telefonlar ile gelişmiş çoklu ortam ve oyun deneyimi vaad ediyor. Tegra 2 platformunda olduğu gibi tek kanal (örneğin Texas Instruments OMAP 4 ailesinde çift kanal) bellek mimarisini kullanması bazı soru işaretlerini beraberinde getirse de Nvidia, tek kanalın yeterli olduğunu, çift kanal desteğinin fazladan güç sarfiyatı yarattığını söylüyor.

Güçlü donanım özellikleriyle 2560x1600 piksel yani Extreme HD deneyimi sunacağı belirtilen platform aynı zamanda 3D video yetenekleriyle de dikkat çekebilir. 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde video çıkışı verebilen platform, yüksek performansın yanında enerji verimliliği ile de iddialı olacak gibi görünüyor. Nvidia'nın açıklamalarına göre, Tegra 3 platformunda yeni bir ULP CPU tasarımı bulunuyor. Yani işlemci çekirdeklerinin yük durumuna göre dinamik olarak kontrol edilmesi, bekleme durumunda gelişmiş ultra-düşük güç tüketimi moduna alınması gibi özellikler de platformun yapısında olan ve bu sınıfta belirleyici olacağı belirtilen özelliklerden birisi olarak gösteriliyor.

Yukarıda anlattığımız özellikler platformun - Brute Force - yani doğrudan kas gücüne ilişkin detayların bir kısmını oluşturuyor. Tabi Tegra 3 platformu mimari açıdan da bazı güncellemeler getiriyor. Brinci ve ikinci jenerasyon Tegra platformlarından farklı olarak Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunda Nvidia, tasarıma ARM'ın NEON isimli 128-bit SIMD motorunu da ekliyor. Genel amaçlı SIMD motoru sayesinde bugün yaygın olarak kullanılan ve gelecekte yaygınlaşması beklenen çoklu ortam formatlarıın yüksek verimlilikle işlenmesi ve kullanıcı deneyiminin arttırılması hedefleniyor.Video işleme/çözümleme, 2D/3D grafikler, ses işleme ve görüntü işleme gibi çoklu ortam ve sinyal işlem algoritmalarını hızlandırabilen NEON teknolojisi, önceki nesil ARMv5 ile kıyaslandığında 3 kat, daha yeni olan ARMv6 SIMD tasarımından ise 2 kat daha yüksek performans sunuyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi NEON teknolojisi esas olarak, Cortex-A serisi işlemciler için geliştirilen,128-bit çoklu veri paralelliği sağlayan tek çevrimli komutlar mimarisi olarak tanımlanabilir. Karmaşık video kodekleri için %60-150 arasında performans kazanımı sağlayan NEON teknolojisi, bağımsız DSP algoritmalarında da 4 kat ile 8 kat arasında değişen performans artışı getiriyor. Aynı zamanda daha aktif güç yönetimi ve yük durumuna göre daha çabuk uykuya geçiş yeteneği ile daha iyi dinamik güç tasarrufu da sağlıyor. Endüstri standartları ve yaygın olarak kullanılan API'lar için de gelişmiş destek içermesi beklenen Tegra 3 platformu ile Nvidia'nın önemli bir avantajı daha bulunuyor; Takvim! Tegra 2 platformu ile endüstride ilk defa Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli SoC - yongada sistem platformu- sunan firma, 4 çekirdek yarışında da ilk olmaya hazırlanıyor.

Nvidia cephesinden gelen bilgilere göre Tegra 3 platformunun T30 kod adını taşıyan tablet odaklı versiyonu (akıllı telefon versiyonu AP30) Ağustos ayı gibi hacimli üretime girecek. Erken mühendislik örneklerine sahip olan firmanın, yeni nesil tablet tasarımları konusunda iş ortaklarıyla uzun süredir işbirliği içerisinde odluğu belirtiliyor. Bu noktada devreye giren ilk isim olaraksa Motorola'nın adı geçiyor. Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da, firmalar için büyük önem taşıyan okula dönüş dönemi (Eylül ayı) ile Tegra 3 tabanlı yeni nesil tabletini (Xoom 2) pazara sunmayı planladığı düşünülen mobil iletişim devi, yeni tabletini alanında dünyanın en güçlü çözümü olarak duyurması bekleniyor.