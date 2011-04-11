Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia Tegra 3 tabanlı ilk tablet Motorola'dan gelebilir

8 yıl
5,2b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Satış rakamları hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılan Motorola Xoom, mühendislik açısından önemli bir başarıya imza atmış ve Nvidia Tegra 2 platformu ile Android 3.0 işletim sistemine sahip ilk tablet olarak geçtiğimiz aylarda pazara sunulmuştu. Android 3.0 çalışmalarında Google'ın referans tablet olarak kullandığı Xoom, güçlü özellikleri ve yüksek kalite çıtasıyla dikkat çekerken, Motorola'nın tek bir model ile yetinmeyeceği ve farklı segmentler için ekran boyutlarıyla ayrışan Xoom modellerini hazırladığı biliniyor. Yaz aylarına doğru Xoom ailesinin 7-inç boyutundaki yeni modelini pazara sürmesi beklenen Motorola, elimize ulaşan son bilgilere göre asıl büyük sürprizini yaz sonuna saklıyor.

Nvidia ile yakın ilişki içerisinde olan firma, Atrix 4G'den sonra Tegra 2 platformunu kullanan diğer telefonu Droid Bionic için de geri sayıma başlamış durumda. Tegra 2 platformuna ciddi yatırım yapan firma, aynı zamanda resmi tanıtımı geçtiğimiz aylarda yapılan yeni nesil Tegra 3 platformu için Nvidia'nın ilk partneri olmayı hedefliyor. Kal-El kod adını taşıyan Tegra 3 platformu, ARM'ın Cortex-A9 mimarisini temel alan dört çekirdekli tasarıma sahip. Endüstrinin dört çekirdekli ilk mobil işlemcisi (ARM mimarisi için, x86'da uzunca bir süredir dört çekirdekli mobil işlemciler bulunuyor) olarak gösterilen Tegra 3 platformu, sahip olduğu donanım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Nvidia Tegra 3 tabanlı ilk tablet Motorola'dan gelebilir
Tam Boyutta Gör

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre çalışma frekansı 1.5GHz'e kadar ölçeklenebilen ve bu hızda 13800 MIPS sağlayabilen Tegra 3 platformu aynı zamanda 12 işlem birimine sahip olan yeni bir entegre grafik birimiyle geliyor. Platform bazında Tegra 2'den 5 kat, sadece grafik performansı açısındansa 3 kat daha hızlı olan Tegra 3 platformu, kullanılacağı tablet ve telefonlar ile gelişmiş çoklu ortam ve oyun deneyimi vaad ediyor. Tegra 2 platformunda olduğu gibi tek kanal (örneğin Texas Instruments OMAP 4 ailesinde çift kanal) bellek mimarisini kullanması bazı soru işaretlerini beraberinde getirse de Nvidia, tek kanalın yeterli olduğunu, çift kanal desteğinin fazladan güç sarfiyatı yarattığını söylüyor.

Güçlü donanım özellikleriyle 2560x1600 piksel yani Extreme HD deneyimi sunacağı belirtilen platform aynı zamanda 3D video yetenekleriyle de dikkat çekebilir. 1920 x 1200 piksel çözünürlüğünde video çıkışı verebilen platform, yüksek performansın yanında enerji verimliliği ile de iddialı olacak gibi görünüyor. Nvidia'nın açıklamalarına göre, Tegra 3 platformunda yeni bir ULP CPU tasarımı bulunuyor. Yani işlemci çekirdeklerinin yük durumuna göre dinamik olarak kontrol edilmesi, bekleme durumunda gelişmiş ultra-düşük güç tüketimi moduna alınması gibi özellikler de platformun yapısında olan ve bu sınıfta belirleyici olacağı belirtilen özelliklerden birisi olarak gösteriliyor.

Yukarıda anlattığımız özellikler platformun - Brute Force - yani doğrudan kas gücüne ilişkin detayların bir kısmını oluşturuyor. Tabi Tegra 3 platformu mimari açıdan da bazı güncellemeler getiriyor. Brinci ve ikinci jenerasyon Tegra platformlarından farklı olarak Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunda Nvidia, tasarıma ARM'ın NEON isimli 128-bit SIMD motorunu da ekliyor. Genel amaçlı SIMD motoru sayesinde bugün yaygın olarak kullanılan ve gelecekte yaygınlaşması beklenen çoklu ortam formatlarıın yüksek verimlilikle işlenmesi ve kullanıcı deneyiminin arttırılması hedefleniyor.Video işleme/çözümleme, 2D/3D grafikler, ses işleme ve görüntü işleme gibi çoklu ortam ve sinyal işlem algoritmalarını hızlandırabilen NEON teknolojisi, önceki nesil ARMv5 ile kıyaslandığında 3 kat, daha yeni olan ARMv6 SIMD tasarımından ise 2 kat daha yüksek performans sunuyor.

Nvidia Tegra 3 tabanlı ilk tablet Motorola'dan gelebilir
Tam Boyutta Gör

Yukarıda da belirttiğimiz gibi NEON teknolojisi esas olarak, Cortex-A serisi işlemciler için geliştirilen,128-bit çoklu veri paralelliği sağlayan tek çevrimli komutlar mimarisi olarak tanımlanabilir. Karmaşık video kodekleri için %60-150 arasında performans kazanımı sağlayan NEON teknolojisi, bağımsız DSP algoritmalarında da 4 kat ile 8 kat arasında değişen performans artışı getiriyor. Aynı zamanda daha aktif güç yönetimi ve yük durumuna göre daha çabuk uykuya geçiş yeteneği ile daha iyi dinamik güç tasarrufu da sağlıyor. Endüstri standartları ve yaygın olarak kullanılan API'lar için de gelişmiş destek içermesi beklenen Tegra 3 platformu ile Nvidia'nın önemli bir avantajı daha bulunuyor; Takvim! Tegra 2 platformu ile endüstride ilk defa Cortex-A9 tabanlı çift çekirdekli SoC - yongada sistem platformu- sunan firma, 4 çekirdek yarışında da ilk olmaya hazırlanıyor.

Nvidia cephesinden gelen bilgilere göre Tegra 3 platformunun T30 kod adını taşıyan tablet odaklı versiyonu (akıllı telefon versiyonu AP30) Ağustos ayı gibi hacimli üretime girecek. Erken mühendislik örneklerine sahip olan firmanın, yeni nesil tablet tasarımları konusunda iş ortaklarıyla uzun süredir işbirliği içerisinde odluğu belirtiliyor. Bu noktada devreye giren ilk isim olaraksa Motorola'nın adı geçiyor. Henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa da, firmalar için büyük önem taşıyan okula dönüş dönemi (Eylül ayı) ile Tegra 3 tabanlı yeni nesil tabletini (Xoom 2) pazara sunmayı planladığı düşünülen mobil iletişim devi, yeni tabletini alanında dünyanın en güçlü çözümü olarak duyurması bekleniyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
huseyincarnege 8 yıl en beğenilen
bir durun yaw tegra 2 doru dürüst ortalıkta yoken tegra 3te neoliyi :)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1OOOOOO 8 yıl
defy ailesi olarak froyo bekliyoruz önce bizi görsünler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahoron 8 yıl
anlaşılan nvdian uzak durcan şimdi tengra 2 alsak bu senenin sonlarında yarı fiyatını gectim çeyregine bile zor satardık. Apple cok süper degil ama satmaya kalkınca sıfır fiyatına yakın fiyatla satıyorsun birde yazılım var. Apple ı sevmem ama yazılımda bir numara bu yüzden üreticiler yazılıma yönelirse android yükselir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 8 yıl
o kadar donanım cıkıyor amatorce yazıyorum goruslerımı yok 2gb ekran kartı yok tegra 3 lu tablet pc yanı hep teknolojı yukarılarda ucuyor ama gel gelelım pıyasadakı bı oyun adam gıbı yok 1gb ekran kartını zorlayacak gel gelelım tabletlerde adam gıbı yazılım destegı yok optımızasyon yok anca yenı yenı donanımlar cıkarıp cıkarıp mıllete kökluyorlar adam alıyor 2gb ekran kartı ee onun hakkını verıcek adam gıbı oyun yok sırketler 3 kagıtcı olmus para ıcın konsollardan port edıyor honeycomb a bakıyoruz hatalı yazılım daha oturmamıs aplle yazılım konusunda rahat dıye dusunuyorum kabadan yazdım ıste :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fgezgini 8 yıl
Nvdia'nıngazına gelip işlemciyi yükselteceklerine, üst düzey ekran ve yazılıma eğilsinler. Bir tabletlerine e-okuyucularla rekabet ettiğini farketmiyorlar mı. Kullanucu deneyimlerini araştırsalar, hadi onu geçtik Samsung ne yapıyor diye baksalar oda yeter. Samsung hollandalı Liquvista firmasını 2 ay kadar önce satın aldı. Yoksa bu iş sadece işlemciyle olacak şeyler değil. Motorola keşke ucuza üretemeyecei halde bu ürünü çıkartmasaydı.Erken gol yiyen kalece gibi hissediyor kendini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theJuDGe_41 8 yıl
bu tabletler böyle giderse notebooklardan daha hızlı olucak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jibe 8 yıl
Daha piyasada doğru düzgün Tegra2 tablet ve çift çekirdeğe optimize yazılım yokken şaka gibi bu haberler. Nvidia yol haritasına uymak istiyor anlıyorum da millet tegra3 lü tableti alıp vitrin süsümü yapsın. Haa yok siz şimdi alın 5 seneye güzel programlar geliyor diyorlarsa ozaman tamam doğrudur . (.'_'.)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
adam gibi yazılım olsun iki çekirdekli olsun.. donanım iyi ilerliyorda yazılımdaki gelişmelerden haber yok.. donanımı kullanacak yazılım yoksa o işlemciyi kim başka ne yapsın.. standart bir platform yok ki yazılımcılar ona göre geliştirsinler uygulamalarını. bir yazılımcı program hazırlıyor ve tüm androidlerde çalışsın istiyor doğal olarak en düşük sistemi baz alarak geliştiriyor yazılımı. sizde bende çok hızlı işlemci var diye kendinizi avutuyorsunuz. gelişmlere karşı değilim aksine hızlı gelişsinler ama yazılım tarafı insanların cihazlarla iletişim kurduğu alan kimse cihazı açıp işlemciyi eline alıp oynamıyor.. Bu cihazlarda yazılımları kullanıyor ama bu donanımı kullanan gelişmiş yazılım yok maalesef..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ToisAndro 8 yıl
Aslında daha fazla detay verilse Tabletler satılırken. Örneğin aldığım tabletin ekran yineleme hızının 50hz olduğunu öğrendim. Renk kalitesine bakılırsa 24bit felan. Onu kesin olarak öğrenemedim henüz.
Acaba tegra 2'de ikinci çekirdeği otomatik kapatma varmı (pil tasarrufu için) ?
Yoksa yazılımsal olarak kapatmaya mı uğraşacağız. Nasılsa 2.2 de henüz çift çekirdek desteği yok. Oyunlarda bir ikisinde var ama tek çekirdete bile hızlı çalışacak oyunlar onlar. Bu nedenle pil süresini artırmak için elimden geleni yapıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
manyakurt 8 yıl
iyi ki bir tablet alayım dedim dün, anında haberi geldi anında.. Yetişmek imkansız, kapayın gözünüzü alın bir tane :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 8 yıl
çok uçuk fiyatlandırdıkları için xoom olayı ellerinde patladı. bu sefer akıllanırlar inşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
murdocklawless
çok uçuk fiyatlandırdıkları için xoom olayı ellerinde patladı. bu sefer akıllanırlar inşallah.

Esasında ortada uçuk fiyatlandırma falan yok. iPad2 çok çok daha ucuz olduğu için bu pahalı kaldı. Evet biraz pahalı ama iPad2 nin çok daha ucuz olması bunu pahalı gösteriyor.

Sonuçta Motorola bir donanım firması. Bu cihazı satıp para kazanacak. nVidia da aynı şekilde. Zaten nVidia'nın biraz pahalıcı olduğunu herkes bilir. Üzerine Motorola'nın kârı ve satıcı kârı da girince fiyat tabiiki artıyor.

Şimdi iPad2 yi ele alalım. İşlemcisini üreten şirket veya ürettiren Apple. Kasasını komple Foxconn yapıyor ki o zaten en ucuz üretim yapan şirket. Yine Apple Store'larda satılıyor. Dolayısıyla 2-3 şirket birden kâr koymadığı için çok ucuza satılmış oluyor.

Peki Apple Kâr etmiyor mu ? : Ediyor ama az ediyor..

Apple çok akıllı. Sony'nin Playstation3 ü gibi yapıyor ve cihazı az kâr koyarak satıyor.
Playstation3 te Sony parayı oyunlardan kazandı.

İşte iPad2 de de Apple cihaz deli sattıktan sonra içerisine yüklenecek ve insanların satın alacağı uygulamalardan yığınla para kazanacak.

Kazanacağı paranın büyüklüğü satılacak iPad2 cihaz sayısı ne kadar çok olursa o kadar artar.
Bence çok zekîce...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 8 yıl en beğenilen
bir durun yaw tegra 2 doru dürüst ortalıkta yoken tegra 3te neoliyi :)
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5190 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, motorola ve
8 etiket daha gpu teknik özellik çıkış tarihi nvidia İşlemci platform eylül android
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Casper Nirvana 15,6" CNE2620 video inceleme "Fiyat / Performans odaklı Core i7'li dizüstü bilgisayar" 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -6- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim