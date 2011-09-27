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Nvidia Tegra 3 tabanlı ilk tablet göründü; ZTE T98

7 yıl
24,2b
1
17
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Tegra 3 tabanlı ilk tablet göründü; ZTE T98
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Nvidia'nın Kal-El kod adını taşıyan 4+1 çekirdekli Tegra 3 platformuna sahip ilk tablet görüntülendi. Çin merkezli elektronik üreticilerinden ZTE'nin şu an için Z98 olarak isimlendirdiği 7-inç boyutundaki tableti, 1.5GHz hızındaki Tegra 3 platformu ile her ne kadar piyasaya çıkmış olmasa da kağıt üzerinde sınıfındaki en güçlü tablet olmayı başarıyor. 
Ekran çözünürlüğü 1280 x 800 piksel olan tablet, 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile geliyor. 5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamerası da bulunan tablet WiFi, Bluetooth ve 3G gibi kablosuz iletişim teknolojilerini destekliyor ve Android 3.2 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.
11.5mm kalınlığında olan ve 4000 mAh pil ile desteklenen T98'in çıkıaş tarihi ise bilinmiyor. 
Nvidia Tegra 3 tabanlı ilk tablet göründü; ZTE T98
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Nvidia Tegra 3 tabanlı ilk tablet göründü; ZTE T98
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Nvidia Tegra 3 tabanlı ilk tablet göründü; ZTE T98
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alprkrkmz 7 yıl
insan fotoğraf çekerken bir temizler tabletin ekranı.
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erdem_zeus 7 yıl en beğenilen
sangreal_1905
tegra 3 ama hala s2 gerısnde kalmıs resımdede goruldugu gıbı.Tabi bunda ekran cozunurlugunun etkısıde var ama 1.5 ghz hızında calısan Galaxy Note s2 gectıgıne gore bunun halyle gecmesını beklerdım resimdekı herhlade antutu benchmark.

Ekran çözünürlüğüne artı olarak işletim sistemide önemli. note 2.3 ile çalısıyordu bu 3.2 çalışıyor. ve yazın ortasında çıkan bir sürümün henuz piyasada ilk defa görünen 4 çekirdekli bir işlenciyi verimli kullanması ne kadar olası. hem bu skorların ne kadar aldatıcı olduğunu bilmiyen yoktur aynı telefonda 800 , 1250 , 2300 skorlarını almışken sirf benchmark'a bakarak geçemıyormu demek abesle iştigaldir.
sangreal_1905tegra 3 ama hala s2 gerısnde kalmıs resımdede goruldugu gıbı.Tabi bunda ekran cozunurlugunun etkısıde var ama 1.5 ghz hızında calı...
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sena23 7 yıl
bu cihazdan şu anda elimde bulunuyor. windows7 işletim sistemi cihazı ne USB bellek modunda iken ne de debugging modunda iken tanıyor. General driver gibi bir şey mümkün oluyor mu? Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
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TikaMasala 7 yıl
YasinCC
muratremixHala samsungu savunanlar var pes yahu! Samsungun yapamadığını ZTE gibi kıçı kırık çin firması yaptı (Huaweii nin yandan çakmasıdır ZTE). Helal sana ZTE.
Samsungun cihazı daha önceden ortaya çıkmıştı Win8 gösterimi ;)

Nvidia'nın Kal-El kod adını taşıyan 4+1 çekirdekli Tegra 3 platformuna sahip ilk tablet görüntülendi
Haberi okumadın, yada gündemi takip etmiyorsun herhalde Samsung fanboy! İlk kal-el li tablet Asus transformer olur diye bekleniyordu ancak hiç birinden hamle gelmedi.
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SystemApps 7 yıl
sadtneverdie
V4LKyR
sadtneverdieMax. 1300 mhz yazıyor?
Cores : 4 de yazıyor?
var bir terslik.

nesşi ters 1.3ghz hızında 4 çekirdekli işlemci işte
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DeLiCe_DoLuCa 7 yıl SystemApps
SystemApps

sadtneverdie

V4LKyR
sadtneverdieMax. 1300 mhz yazıyor?
Cores : 4 de yazıyor?
var bir terslik.


nesşi ters 1.3ghz hızında 4 çekirdekli işlemci işte

kal-el 5 çekirdekli ya da 4+1 çekirdekli açıklamaları sizi yanıltmasın.. aslında bildiğimiz 4 çekirdekli işlemciye sahip.. bu 4 çekirdeğin arasında da işlem yüklerini ölçüp yeni gelen işlemi en boş olana veren ya da işlem yükleri çok küçükse 3. ve 4. çekirdeklere uyu komutu veren çok daha basit bir dağıtıcı var.. buna da işlemci diyorlar çünkü en eski tip çok işlemcili sistemlerde 1. çekirdek bu dağıtım ve diğer çekirdeği uyutma kararlarını veriyordu.. şimdi, gerektiğinde 1. çekirdeğin hızı da tam düşürülebilsin diye böyle bir ek ünite var, amacı tasarruf, performansa ölçülebilir bir etkisi yok..
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artcraft35 7 yıl
çöp
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YasinCC 7 yıl
muratremix
Hala samsungu savunanlar var pes yahu! Samsungun yapamadığını ZTE gibi kıçı kırık çin firması yaptı (Huaweii nin yandan çakmasıdır ZTE). Helal sana ZTE.

Samsung'un cihazı daha önceden ortaya çıkmıştı Win8 gösterimi ;)
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TikaMasala 7 yıl
Hala samsungu savunanlar var pes yahu! Samsungun yapamadığını ZTE gibi kıçı kırık çin firması yaptı (Huaweii nin yandan çakmasıdır ZTE). Helal sana ZTE.
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sadtneverdie 7 yıl TikaMasala
muratremix

Hala samsungu savunanlar var pes yahu! Samsungun yapamadığını ZTE gibi kıçı kırık çin firması yaptı (Huaweii nin yandan çakmasıdır ZTE). Helal sana ZTE.

Kıçı kırık Çin firması dediğin adamlar milyonlarca cihaz satıyor. Senin gibi eski kafalılar Çin i ucuz mal üreten dandik şirketler cenneti olarak görmeye devam ediyor. Çin şu an dünyanın en büyük pazarına sahip. Hızla gelişiyor ve satın alma gücü artıyor. Yerli şirketlerin ürünlerini tercih ediyorlar.
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sadtneverdie 7 yıl
V4LKyR
sadtneverdieMax. 1300 mhz yazıyor?
Cores : 4 de yazıyor?

var bir terslik.
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V4LKyR 7 yıl
sadtneverdie
Max. 1300 mhz yazıyor?

"Cores : 4" de yazıyor?
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sadtneverdie 7 yıl
Max. 1300 mhz yazıyor?
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YasinCC 7 yıl
Telefon gibi yada tabletlerde kullanılan benchmarklar pek güvenilir değil zaten şuan 4 çekirdeği destekleyen verimli çalışan yazılımlar yok.
Bence test işlemi benchmarklarla değil internet üzerindeki performansa göre değerlendirilmeli flash açık yüksek çözünürlükte videolar açılarak denenmeli.
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