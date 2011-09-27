Nvidia Tegra 3 tabanlı ilk tablet göründü; ZTE T98

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia'nın Kal-El kod adını taşıyan 4+1 çekirdekli Tegra 3 platformuna sahip ilk tablet görüntülendi. Çin merkezli elektronik üreticilerinden ZTE'nin şu an için Z98 olarak isimlendirdiği 7-inç boyutundaki tableti, 1.5GHz hızındaki Tegra 3 platformu ile her ne kadar piyasaya çıkmış olmasa da kağıt üzerinde sınıfındaki en güçlü tablet olmayı başarıyor.
Ekran çözünürlüğü 1280 x 800 piksel olan tablet, 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile geliyor. 5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamerası da bulunan tablet WiFi, Bluetooth ve 3G gibi kablosuz iletişim teknolojilerini destekliyor ve Android 3.2 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.
11.5mm kalınlığında olan ve 4000 mAh pil ile desteklenen T98'in çıkıaş tarihi ise bilinmiyor.
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Ekran çözünürlüğüne artı olarak işletim sistemide önemli. note 2.3 ile çalısıyordu bu 3.2 çalışıyor. ve yazın ortasında çıkan bir sürümün henuz piyasada ilk defa görünen 4 çekirdekli bir işlenciyi verimli kullanması ne kadar olası. hem bu skorların ne kadar aldatıcı olduğunu bilmiyen yoktur aynı telefonda 800 , 1250 , 2300 skorlarını almışken sirf benchmark'a bakarak geçemıyormu demek abesle iştigaldir.