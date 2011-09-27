Nvidia Tegra 3 tabanlı ilk tablet göründü; ZTE T98

Nvidia'nın Kal-El kod adını taşıyan 4+1 çekirdekli Tegra 3 platformuna sahip ilk tablet görüntülendi. Çin merkezli elektronik üreticilerinden ZTE'nin şu an için Z98 olarak isimlendirdiği 7-inç boyutundaki tableti, 1.5GHz hızındaki Tegra 3 platformu ile her ne kadar piyasaya çıkmış olmasa da kağıt üzerinde sınıfındaki en güçlü tablet olmayı başarıyor.

Ekran çözünürlüğü 1280 x 800 piksel olan tablet, 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile geliyor. 5 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak 2 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamerası da bulunan tablet WiFi, Bluetooth ve 3G gibi kablosuz iletişim teknolojilerini destekliyor ve Android 3.2 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

11.5mm kalınlığında olan ve 4000 mAh pil ile desteklenen T98'in çıkıaş tarihi ise bilinmiyor.