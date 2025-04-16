İncecik, çentiksiz oyun telefonu RedMagic 10 Air tanıtıldı

- Red Magic 10 Air özellikleri ile neler sunuyor?
- Red Magic 10 Air fiyatı ne kadar?
- Red Magic 10 Air özellikleri
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Red Magic 10 Air özellikleri ile neler sunuyor?
Red Magic 10 Air modeli, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle geliyor. İşlemci, özel Red Core R3 çipi içeriyor. Bu ikincil çip, kullanıcı tercihlerine göre sesi, titreşimi ve aydınlatmayı gerçek zamanlı olarak ayarlayarak oyun içi performansı artırıyor. Sorunsuz çoklu görev ve hızlı yükleme süreleri için 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM, 512 GB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı mevcut.
Uzun süreli oyun oturumlarında sıcaklığı kontrol altında tutmak için RedMagic 10 Air, yükseltilmiş "Composite Liquid Metal 2.0" soğutma sistemine sahip. Bu, süper boyutlu 3D buhar odası (VC), katmanlı yüksek iletkenliğe sahip grafit levhalar ve temel bileşenlerdeki ısıyı hızla uzaklaştırmak için faz değişim materyalleri içeriyor. Nubia, bu sistemin oyun dizüstü bilgisayarı seviyesinde ısı dağılımı sağladığını söylüyor. Sürekli soğutma için telefona manyetik olarak bağlanan Red Magic Cooler 6 Pro desteğinide unutmamak gerek. Yeri gelmişken telefonda 6000 mAh batarya mevcut. Nubia, telefonun 35 dakikada tam şarj olduğunu iddia ediyor. Telefon şarjdayken oyun oynayanlar için ısınmayı azaltıcı şarj özelliği de var.
Red Magic 10 Air, oyun odaklı kullanıcı arayüzü ve gelişmiş oyun deneyim sunan Red Magic, DeepSeek, Crosshair Assist, Recon Modu, Motion Control ve Buff Trigger gibi yapay zeka destekli araçlar içeren Android 15 tabanlı Red Magic OS 10 ile geliyor. Telefon, ms düzeyinde tepki veren 520Hz çift IC tetikleyici tuşlara sahip. Bu düğmeler, tere karşı dayanıklı bir kaplamaya sahip.
Red Magic 10 Air fiyatı ne kadar?
Red Magic 10 Air, 476 dolardan başlaya fiyatla satışa sunulacak. Bu fiyatlandırma 12 GB + 256 GB modeli için geçerli. 16 GB RAM 512 GB depolama alanlı modelin fiyatı 571 dolar. İlginç olarak, turuncu renkli model biraz daha pahalı; 598 dolar.
Red Magic 10 Air özellikleri
- Ekran: 6.8 inç, Full HD+, 120 Hz, 1600 nit, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 12 GB / 16 GB RAM (LPDDR5X RAM)
- Depolama: 256 GB / 512 GB (UFS 4.0)
- Yazılım: REDMAGIC OS 10, Android 15
- Arka kamera: 50 MP (birincil) + 50 MP (ultra geniş)
- Ön kamera: 16 MP (ekran altı)
- Batarya: 6000 mAh, 80 W hızlı şarj
- Bağlanabilirlik: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS (L1/L5) + GLONASS, USB Type-C, NFC
- Boyut ve ağırlık: 164,3 x 76,6 x 7,85 mm, 205 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
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