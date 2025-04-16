İncecik, çentiksiz oyun telefonu RedMagic 10 Air tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Nubia, RedMagic 10 Air modelini resmi olarak tanıttı. 7.85 mm ile markanın şimdiye kadarki en ince oyun telefonu. Bu incelikte kasada 80W hızlı şarjı destekleyen 6.000 mAh batarya bulunması da dikkat çekici.

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Red Magic 10 Air özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Red Magic 10 Air, 6.8 inç BOE OLED ekrana sahip. Parmak izi sensörü içeren ekran, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, %93,7 ekran-gövde oranı, 1600 nite kadar parlaklık sağlıyor. Magic Touch teknolojisiyle ultra hızı (2000 Hz) dokunmatik örnekleme sunuyor. 7.85 mm inceliğindeki telefon, daha iyi tutuş için simetrik ağırlık dağılımı ve düz 2,5D kenarlar sunuyor.

Red Magic 10 Air modeli, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisiyle geliyor. İşlemci, özel Red Core R3 çipi içeriyor. Bu ikincil çip, kullanıcı tercihlerine göre sesi, titreşimi ve aydınlatmayı gerçek zamanlı olarak ayarlayarak oyun içi performansı artırıyor. Sorunsuz çoklu görev ve hızlı yükleme süreleri için 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM, 512 GB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı mevcut.

Uzun süreli oyun oturumlarında sıcaklığı kontrol altında tutmak için RedMagic 10 Air, yükseltilmiş "Composite Liquid Metal 2.0" soğutma sistemine sahip. Bu, süper boyutlu 3D buhar odası (VC), katmanlı yüksek iletkenliğe sahip grafit levhalar ve temel bileşenlerdeki ısıyı hızla uzaklaştırmak için faz değişim materyalleri içeriyor. Nubia, bu sistemin oyun dizüstü bilgisayarı seviyesinde ısı dağılımı sağladığını söylüyor. Sürekli soğutma için telefona manyetik olarak bağlanan Red Magic Cooler 6 Pro desteğinide unutmamak gerek. Yeri gelmişken telefonda 6000 mAh batarya mevcut. Nubia, telefonun 35 dakikada tam şarj olduğunu iddia ediyor. Telefon şarjdayken oyun oynayanlar için ısınmayı azaltıcı şarj özelliği de var.

Red Magic 10 Air, oyun odaklı kullanıcı arayüzü ve gelişmiş oyun deneyim sunan Red Magic, DeepSeek, Crosshair Assist, Recon Modu, Motion Control ve Buff Trigger gibi yapay zeka destekli araçlar içeren Android 15 tabanlı Red Magic OS 10 ile geliyor. Telefon, ms düzeyinde tepki veren 520Hz çift IC tetikleyici tuşlara sahip. Bu düğmeler, tere karşı dayanıklı bir kaplamaya sahip.

Red Magic 10 Air fiyatı ne kadar?

Red Magic 10 Air, 476 dolardan başlaya fiyatla satışa sunulacak. Bu fiyatlandırma 12 GB + 256 GB modeli için geçerli. 16 GB RAM 512 GB depolama alanlı modelin fiyatı 571 dolar. İlginç olarak, turuncu renkli model biraz daha pahalı; 598 dolar.

Red Magic 10 Air özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.8 inç, Full HD+, 120 Hz, 1600 nit, OLED

: 6.8 inç, Full HD+, 120 Hz, 1600 nit, OLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 12 GB / 16 GB RAM (LPDDR5X RAM)

: 12 GB / 16 GB RAM (LPDDR5X RAM) Depolama : 256 GB / 512 GB (UFS 4.0)

: 256 GB / 512 GB (UFS 4.0) Yazılım : REDMAGIC OS 10, Android 15

: REDMAGIC OS 10, Android 15 Arka kamera : 50 MP (birincil) + 50 MP (ultra geniş)

: 50 MP (birincil) + 50 MP (ultra geniş) Ön kamera : 16 MP (ekran altı)

: 16 MP (ekran altı) Batarya : 6000 mAh, 80 W hızlı şarj

: 6000 mAh, 80 W hızlı şarj Bağlanabilirlik : 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS (L1/L5) + GLONASS, USB Type-C, NFC

: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS (L1/L5) + GLONASS, USB Type-C, NFC Boyut ve ağırlık: 164,3 x 76,6 x 7,85 mm, 205 g

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