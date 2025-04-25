Red Magic 10 Air global pazara geliyor

Red Magic 10 Air özellikleri ve fiyatı
- 6.8 inçlik Full HD+ AMOLED ekran
- Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti
- 12GB/16GB LPDDR5X RAM
- 256GB/512GB UFS 4.0 depolama
- 50MP+50MP arka kamera
- 16MP ön kamera
- 6000mAh batarya, 80W hızlı şarj
- Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS
- 549$-669$
Red Magic 10 Air ülkemizde de satışta olan Red Magic 10 Pro modelinin biraz daha kırpılmış versiyonu olarak öne çıkıyor. Ekranda 120Hz tazeleme hızı yer alırken 10-bit renk desteği, 1300 nit maksimum parlaklık ve parlaklığı geliştiren 2160Hz PWM teknolojisi yer alıyor. Ülkemizde de piyasaya çıkması beklenen telefon için 7 Mayıs 2025 tarihi verildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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