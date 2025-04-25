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    Red Magic 10 Air global pazara geliyor

    Red Magic 10 Air oyuncu odaklı akıllı telefon modelinde 6.8 inçlik Full HD+ AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 80W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.  

    Red Magic 10 Air Tam Boyutta Gör
    Oyuncu odaklı akıllı telefon serisinin son halkası olan Red Magic 10 Air, Çin pazarından sonra global pazara da sunuluyor. ZTE her iki versiyonu da herhangi bir farklılık uygulamadan satışa çıkarıyor. 

    Red Magic 10 Air özellikleri ve fiyatı

    • 6.8 inçlik Full HD+ AMOLED ekran
    • Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti
    • 12GB/16GB LPDDR5X RAM
    • 256GB/512GB UFS 4.0 depolama
    • 50MP+50MP arka kamera
    • 16MP ön kamera
    • 6000mAh batarya, 80W hızlı şarj
    • Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS
    • 549$-669$

    Red Magic 10 Air ülkemizde de satışta olan Red Magic 10 Pro modelinin biraz daha kırpılmış versiyonu olarak öne çıkıyor. Ekranda 120Hz tazeleme hızı yer alırken 10-bit renk desteği, 1300 nit maksimum parlaklık ve parlaklığı geliştiren 2160Hz PWM teknolojisi yer alıyor. Ülkemizde de piyasaya çıkması beklenen telefon için 7 Mayıs 2025 tarihi verildi. 

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