Red Magic 10 Air global pazara geliyor

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Tam Boyutta Gör Oyuncu odaklı akıllı telefon serisinin son halkası olan Red Magic 10 Air, Çin pazarından sonra global pazara da sunuluyor. ZTE her iki versiyonu da herhangi bir farklılık uygulamadan satışa çıkarıyor.

Red Magic 10 Air özellikleri ve fiyatı

6.8 inçlik Full HD+ AMOLED ekran

Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti

12GB/16GB LPDDR5X RAM

256GB/512GB UFS 4.0 depolama

50MP+50MP arka kamera

16MP ön kamera

6000mAh batarya, 80W hızlı şarj

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS

549$-669$

Red Magic 10 Pro global pazarda satışa sunuldu 4 ay önce eklendi

Red Magic 10 Air ülkemizde de satışta olan Red Magic 10 Pro modelinin biraz daha kırpılmış versiyonu olarak öne çıkıyor. Ekranda 120Hz tazeleme hızı yer alırken 10-bit renk desteği, 1300 nit maksimum parlaklık ve parlaklığı geliştiren 2160Hz PWM teknolojisi yer alıyor. Ülkemizde de piyasaya çıkması beklenen telefon için 7 Mayıs 2025 tarihi verildi.

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Red Magic 10 Air özellikleri ve fiyatı belli oldu