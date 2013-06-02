OCZ Vector 256GB SSD Video inceleme

X-FI İyide daha SSD almamışım neler çıkyıor :)
oray 4 tane OCZ Vector curuttum 1.5 ayda... Sonuncusunu da artik iade ettim. Newegg sagolsun hemen degistirdi her seferinde, bana hic stabil gelmedi, uzak durmanizi oneriyorum.
Ve sizden bi ricam daha resimleri son 4 ay içinde yapılan yada 6 ay içinde yapılan testler şeklinde toparlayabilirsiniz.Çok yardımcı olur
Daha iyi ya işte
Birde ürünlerin isimlerini de peşpeşe söyleyince o hoooo aga gezmeye gidelim yahu. :)
Kesinlikle !! Benimde 2 aylık 256GB Vector ortada hiçbirşey yokken kendi kendine bios'da gözükmemeye başladı. OCZ'de bu durumun farkında ve aradan çok kısa bir zaman geçmesine rahmen yeni seri SSD'leri çıkardılar.