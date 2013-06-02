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OCZ Vector 256GB SSD Video inceleme

5 yıl
6,2b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda OCZ'nin tamamen kendisi tarafından geliştirdiği ve performans sınırlarını  zorlayan SSD sürücüsü Vector'ü inceliyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XinT 5 yıl
Keşke bütün SSD lerin TEST sonuçlarını SS leyip resimlerini konu altına koysanız.ALbüm olarak resimleri görmek gerçekten karşılaştırma için iyi olabilir örnegin Samsung veya memoraight gibi ürünlerle bu ürünü kıyaslamak isterdim detaylıca.
Ve sizden bi ricam daha resimleri son 4 ay içinde yapılan yada 6 ay içinde yapılan testler şeklinde toparlayabilirsiniz.Çok yardımcı olur
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ExECaLiBuR 5 yıl
Gigabyte X58A ile ek verimli çalışmıyor sanırım. Ya chipset sorunu var ya da başka bir şey. 3 tane sata-III kablosu değiştirdim. Yine de belirtilen değerle yakın bir seviyeye ulaşamadım.
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interestedintech33 5 yıl
İnceleme için teşekkürler.Yalnız an itibariyle bu ürünün fiyatı vatanbilgisayarda 790 Türk Lirası.Hakikaten az para değil.
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X-FI 5 yıl
İyide daha SSD almamışım neler çıkyıor :)
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ZodiaK123 5 yıl X-FI
X-FI
İyide daha SSD almamışım neler çıkyıor :)

Daha iyi ya işte
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ZodiaK123 5 yıl
O test karşılaştırmalarında neden Samsung 840 Pro yok [>:]
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WarSaw 5 yıl
Bu gaz bi harika dostum
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turhill 5 yıl
Merhaba, Şu sentetik testleri seslendirirken hiç sıkılmıyormusun Ender bey. Valla ben izlernek acayip sıkıldığımı farkettim yaw. :)
Birde ürünlerin isimlerini de peşpeşe söyleyince o hoooo aga gezmeye gidelim yahu. :)
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ycanatilgan 5 yıl
Samsung un Ssd leri gelse iyi olcak
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bukalemun56 5 yıl
DH ekibi eylememi gitti ikisi bir nerde....
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oray 5 yıl
4 tane OCZ Vector curuttum 1.5 ayda... Sonuncusunu da artik iade ettim. Newegg sagolsun hemen degistirdi her seferinde, bana hic stabil gelmedi, uzak durmanizi oneriyorum.
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bybarone 5 yıl
Transend alınabilir gibi duruyor o okuma hızıyla ne diyorsun ustam ?
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ZiveR 5 yıl oray
oray

4 tane OCZ Vector curuttum 1.5 ayda... Sonuncusunu da artik iade ettim. Newegg sagolsun hemen degistirdi her seferinde, bana hic stabil gelmedi, uzak durmanizi oneriyorum.

Kesinlikle !! Benimde 2 aylık 256GB Vector ortada hiçbirşey yokken kendi kendine bios'da gözükmemeye başladı. OCZ'de bu durumun farkında ve aradan çok kısa bir zaman geçmesine rahmen yeni seri SSD'leri çıkardılar.
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Marmarali 5 yıl
Vertex 4 sahibi olanlar için değiştirmeye gerek yok kesinlikle
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