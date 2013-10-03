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OCZ Vertex 450 256GB SSD Video İnceleme

5 yıl
6,1b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda OCZ'nin depolama tarafında 20nm MLC NAND kullanan, kontrolcü olaraksa firmanın indilinx'i satın almasının ardından kendisi geliştirdiği Barefoot 3 kontrolcüsüne yer verdiği 256GB kapasiteli Vertex 450 sürücüsünü inceliyoruz.
 

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oray 5 yıl en beğenilen
su video incelemelerde, test sonuclarinin tablolarini SS olarak video'nun altina koyarsaniz tum video'yu izlemek istemeyen veya hemen sonuclari gormek isteyenler de faydalanabilir.

Bir de SSD'yi niye goruntulu olarak incelersiniz anlam veremedim. Bilgisayar kasasi olsa hani seklini semalini gormek icin deriz, laptop olsa, telefon olsa anlicam da SSD'nin video incelemesi bana garip geliyor. Gorselliginin onemi olmayan SSD'lerde, islemcilerde vs video inceleme bana garip geliyor. Koyun sadece test sonuclarini ve resimlerini, altina da yazin yorumlarinizi, ne siz bosuna video cekip saatlerce ugrasmayin, ne de biz test sonuclarini gormek icin tum videoyu yuklemek ve video icinde bi oraya bi buraya gitmek zorunda kalmayalim.

Kutusunun icinde SSD'yi cikartirken gosterseniz, SSD'yi elinize alip vidalarini video'da cikartip gosterseniz icini veya test sonuclarini alirken video'ya cekseniz vs ona da tamam dicem de, sadece kutusunu elinizde gosteriyorsunuz ve sonra elinizde SSD bitiveriyor bir sonraki goruntude, video'nun gerisi SSD'nin vidali/siz resmi ve test sonuclari :)
su video incelemelerde, test sonuclarinin tablolarini SS olarak video'nun altina koyarsaniz tum video'yu izlemek istemeyen veya hemen sonuclari gormek isteyenl...
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Lockheed 5 yıl
oray
su video incelemelerde, test sonuclarinin tablolarini SS olarak videonun altina koyarsaniz tum videoyu izlemek istemeyen veya hemen sonuclari gormek isteyenler de faydalanabilir. Bir de SSDyi niye goruntulu olarak incelersiniz anlam veremedim. Bilgisayar kasasi olsa hani seklini semalini gormek icin deriz, laptop olsa, telefon olsa anlicam da SSDnin video incelemesi bana garip geliyor. Gorselliginin onemi olmayan SSDlerde, islemcilerde vs video inceleme bana garip geliyor. Koyun sadece test sonuclarini ve resimlerini, altina da yazin yorumlarinizi, ne siz bosuna video cekip saatlerce ugrasmayin, ne de biz test sonuclarini gormek icin tum videoyu yuklemek ve video icinde bi oraya bi buraya gitmek zorunda kalmayalim. Kutusunun icinde SSDyi cikartirken gosterseniz, SSDyi elinize alip vidalarini videoda cikartip gosterseniz icini veya test sonuclarini alirken videoya cekseniz vs ona da tamam dicem de, sadece kutusunu elinizde gosteriyorsunuz ve sonra elinizde SSD bitiveriyor bir sonraki goruntude, videonun gerisi SSDnin vidali/siz resmi ve test sonuclari :)

O zaman kimse video izlemez...
oraysu video incelemelerde, test sonuclarinin tablolarini SS olarak videonun altina koyarsaniz tum videoyu izlemek istemeyen veya hemen sonucla...
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enderc 5 yıl oray
oray

su video incelemelerde, test sonuclarinin tablolarini SS olarak videonun altina koyarsaniz tum videoyu izlemek istemeyen veya hemen sonuclari gormek isteyenler de faydalanabilir. Bir de SSDyi niye goruntulu olarak incelersiniz anlam veremedim. Bilgisayar kasasi olsa hani seklini semalini gormek icin deriz, laptop olsa, telefon olsa anlicam da SSDnin video incelemesi bana garip geliyor. Gorselliginin onemi olmayan SSDlerde, islemcilerde vs video inceleme bana garip geliyor. Koyun sadece test sonuclarini ve resimlerini, altina da yazin yorumlarinizi, ne siz bosuna video cekip saatlerce ugrasmayin, ne de biz test sonuclarini gormek icin tum videoyu yuklemek ve video icinde bi oraya bi buraya gitmek zorunda kalmayalim. Kutusunun icinde SSDyi cikartirken gosterseniz, SSDyi elinize alip vidalarini videoda cikartip gosterseniz icini veya test sonuclarini alirken videoya cekseniz vs ona da tamam dicem de, sadece kutusunu elinizde gosteriyorsunuz ve sonra elinizde SSD bitiveriyor bir sonraki goruntude, videonun gerisi SSDnin vidali/siz resmi ve test sonuclari :)




oray

Benim dusuncem gorselliginin onemi olmayan bu tarz urunleri incelerken asagidaki ilavelerin yapilmasi lazim:

- Kutusundan cikartma videosu,
- Urun cikartildiktan sonra daha cok acidan gosterilmesi ve kagit uzerindeki ozelliklerinden bahsedilmesi,
- Vida cikartma isleminin canli olarak gosterilmesi,
- Incelenen urunun test sonuclari alinirken videoya alinmasi ve sonuclar hakkinda yorum yapilmasi,
- Test sonuclarinin ayrica video'nun altina eklenmesi,

Zorunlu olmayan fakat iyi olabilecek ilaveler:

- Video'da test sonuclarindaki bar grafiklerine animasyon eklenmesi,
- Sadece teknik testler yapan programlar degil, ayni konfigurasyonda iki bilgisayarla windows acilma hizi, application acilma hizi, dosya transferi testleri canli olarak gosterilebilir. (Rakiplerinden biriyle)
- Diger karsilastirma yapilan SSD'lerle yan yana gosterilebilir.
- Samimi yorumlar
- Turkiye piyasasindaki guncel fiyat karsilastirmasi, F/P sonuclari vs

Ornek inceleme 1: youtube.com/...
Ornek inceleme 2: youtube.com/...

Merhaba,

Öncelikle eleştirileriniz için teşekkür ederim. Yazdıklarınıza genel olarak bazı cevaplar vermek ve düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum.

Bildiğiniz gibi son yıllarda video incelemelere çok daha büyük ağırlık vererek yazılı incelemeleri sadece daha ufak ve basit ürünler için gerçekleştiriyoruz. (Örn: değişebilir uçlu laptop şarjı vs.) İş bilgisayar donanımı olunca video inceleme işin biraz daha farklı boyutu oluyor. Yazılı incelemeyi herkes yapıyor fakat video sayısı kıyaslandığında çok daha az. İnanın bazı takipçiler ve insanlar izlemeyi/dinlemeyi okumaktan daha çok tercih ediyor. Video çekip boşuna uğraşıyorsunuz sözünüze de açıkcası biraz üzüldüm.

Bahsettiğiniz ekstra kutu açma vida sökme gibi yerler hakkında da yorumlarda bulunmak istiyorum.

İnceleme içerisine kutu açma kısmı koymayı biz kutu içerisinde özellikle önemli birşey yoksa veya kutunun kendisinde ekstra bir özellik yoksa pas geçiyoruz bu tarz ürünlerde. Genel incelemelere baktıgınızda kutu içeriğini zaten sizlerle paylaşıyoruz (kutu açma şeklinde değil). Örnek vermek gerekirse OCZ Vectorda bütün kutu içeriğini videoda gösterdik ama Vertex 450 bizden önce herhalde 20 yeri dolaşmış, baya haşat durumda ve elimize eksik kutu içeriğiyle ulaştı. Malesef işin görünmeyen kısmında böyle sıkıntılar olabiliyor. O yüzden de bu noktaları atlayabiliyoruz zorunluluktan. Bence zaten çok önemli de değil 2 adet kağıdın gösterilmesi.

SSD'nin vidalarının açılışını çekmemizi tavsiye etmişsiniz ama pratikte hiçbir yararı olmayan birşey için ekstra zaman harcamak ne kadar mantıklı? Bir su soğutma kiti olsa, montaj yapılacak birşey olsa dediğinizde sonuna kadar haklısınız ama son kullanıcıya hiçbir yararı olmayan birşeyin yapılması sizin için gerçekten önemli mi? Biz zaten ürünün içini açarak videoda meraklı insanlara iç yapısını gösteriyoruz.

Açılış hızlarının gösterilmesi bugün ssd'den ssdye neredeyse hiç fark göstermiyor. Dünya geneline de baktığınızda hiçbir sitede artık güncel ssd değerlendirmelerinde windows'u şu kadar sürede açıyor tarzı şeyler göremezsiniz. Zaten videolarda da tekrarlıyoruz hep. Testlerde oluşan farklılıkları gündelik hayatta farketmeniz mümkün değil. Ama o veriler kıyaslama için gerekli çünkü diğer yapılacak işlemler hep göreceli kalıyor. 70K IOPS SSD ile 100K IOPS SSD arasında günlük kullanım senaryoları altında bir fark yok. Ama bu sürücüleri laptopda veya masaüstü pcde değil, sunucularında kullanan insanlar da var ve fark o zaman ortaya çıkıyor. Biz olabildiğince geniş bir kesime hitap etme durumundayız.

Fiyat olaylarına çok kritik bir ürün değilse bildiğiniz üzere videolarda girmiyoruz. General Mobile Discovery'nin 600 TL'lik fiyatı konuşulabilir fakat bugün 500 lira ertesi hafta 650 lira olabilen ssd sürücüler için videoda fiyat konuşmak, videoyu 1 ay sonra izleyecek insanı yanlış yonlendirebilir.


Son olarak verdiğiniz örnek incelemelerden Newegg olanı zaten advertorial. Linus için yorumum ise, Computex de yanımızda corsair standını turlarken ürünlere sarılıp öpmediği kaldı. Tabi bunu o dönemde sitesinde yer alan koca koca corsair reklamlarına bağlayabiliriz diye düşünüyorum :)

Teşekkürler.
oraysu video incelemelerde, test sonuclarinin tablolarini SS olarak videonun altina koyarsaniz tum videoyu izlemek istemeyen veya hemen ...
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GhostCedric 5 yıl
güzelmiş
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Lockheed 5 yıl
oray
su video incelemelerde, test sonuclarinin tablolarini SS olarak videonun altina koyarsaniz tum videoyu izlemek istemeyen veya hemen sonuclari gormek isteyenler de faydalanabilir. Bir de SSDyi niye goruntulu olarak incelersiniz anlam veremedim. Bilgisayar kasasi olsa hani seklini semalini gormek icin deriz, laptop olsa, telefon olsa anlicam da SSDnin video incelemesi bana garip geliyor. Gorselliginin onemi olmayan SSDlerde, islemcilerde vs video inceleme bana garip geliyor. Koyun sadece test sonuclarini ve resimlerini, altina da yazin yorumlarinizi, ne siz bosuna video cekip saatlerce ugrasmayin, ne de biz test sonuclarini gormek icin tum videoyu yuklemek ve video icinde bi oraya bi buraya gitmek zorunda kalmayalim. Kutusunun icinde SSDyi cikartirken gosterseniz, SSDyi elinize alip vidalarini videoda cikartip gosterseniz icini veya test sonuclarini alirken videoya cekseniz vs ona da tamam dicem de, sadece kutusunu elinizde gosteriyorsunuz ve sonra elinizde SSD bitiveriyor bir sonraki goruntude, videonun gerisi SSDnin vidali/siz resmi ve test sonuclari :)

O zaman kimse video izlemez...
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tayox06 5 yıl
Param olsa alirdim.
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HeavyClocker 5 yıl
Vertex 450 Şu anda 189 TL. Bence tam F/P ürünü.
Tabi Vector'un 239 TL olduğunu da unutmamak lazım
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Led Zeppelin 5 yıl
Barefoot 3 kontrolcünün bilinen bir sıkıntısı var mı arkadaşlar ? Almaya değer mi bu ssd yi Sata II arayüzlü bir notebook ta kullanmak için yoksa direk hiç uğraşmadan Samsung 840 pro alıp geçmek mi lazım...
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oray 5 yıl
Benim dusuncem gorselliginin onemi olmayan bu tarz urunleri incelerken asagidaki ilavelerin yapilmasi lazim:

- Kutusundan cikartma videosu,
- Urun cikartildiktan sonra daha cok acidan gosterilmesi ve kagit uzerindeki ozelliklerinden bahsedilmesi,
- Vida cikartma isleminin canli olarak gosterilmesi,
- Incelenen urunun test sonuclari alinirken videoya alinmasi ve sonuclar hakkinda yorum yapilmasi,
- Test sonuclarinin ayrica video'nun altina eklenmesi,

Zorunlu olmayan fakat iyi olabilecek ilaveler:

- Video'da test sonuclarindaki bar grafiklerine animasyon eklenmesi,
- Sadece teknik testler yapan programlar degil, ayni konfigurasyonda iki bilgisayarla windows acilma hizi, application acilma hizi, dosya transferi testleri canli olarak gosterilebilir. (Rakiplerinden biriyle)
- Diger karsilastirma yapilan SSD'lerle yan yana gosterilebilir.
- Samimi yorumlar
- Turkiye piyasasindaki guncel fiyat karsilastirmasi, F/P sonuclari vs

Ornek inceleme 1: youtube.com/...
Ornek inceleme 2: youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla +2
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oray 5 yıl en beğenilen
su video incelemelerde, test sonuclarinin tablolarini SS olarak video'nun altina koyarsaniz tum video'yu izlemek istemeyen veya hemen sonuclari gormek isteyenler de faydalanabilir.

Bir de SSD'yi niye goruntulu olarak incelersiniz anlam veremedim. Bilgisayar kasasi olsa hani seklini semalini gormek icin deriz, laptop olsa, telefon olsa anlicam da SSD'nin video incelemesi bana garip geliyor. Gorselliginin onemi olmayan SSD'lerde, islemcilerde vs video inceleme bana garip geliyor. Koyun sadece test sonuclarini ve resimlerini, altina da yazin yorumlarinizi, ne siz bosuna video cekip saatlerce ugrasmayin, ne de biz test sonuclarini gormek icin tum videoyu yuklemek ve video icinde bi oraya bi buraya gitmek zorunda kalmayalim.

Kutusunun icinde SSD'yi cikartirken gosterseniz, SSD'yi elinize alip vidalarini video'da cikartip gosterseniz icini veya test sonuclarini alirken video'ya cekseniz vs ona da tamam dicem de, sadece kutusunu elinizde gosteriyorsunuz ve sonra elinizde SSD bitiveriyor bir sonraki goruntude, video'nun gerisi SSD'nin vidali/siz resmi ve test sonuclari :)
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