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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X 10.9.3'ün yeni derlemesi (13D38) yayınlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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OS X 10.9.3'ün yeni derlemesi (13D38) yayınlandı

Apple, Mavericks’in 3.büyük güncellemesi olan OS X 10.9.3’ün 6.beta derlemesini geliştiricilerin kullanımına sundu.

13D38 numarasıyla yayınlanan derlemede Apple, geliştiricilerden grafik sürücüleri, ses, mail, USB üzerinden iTunes’da kişiler ve takvim senkronizasyon ile Safari konularına odaklanmalarını istiyor.

5.derlemesi geçtiğimiz hafta yayınlanan ve bir ayı aşkın süredir test çalışmalarının yapıldığı OS X 10.9.3, 4K monitörlere verdiği “Retina ölçeklendirme” desteği ve Retina MacBook Pro’lara 60Hz’de görüntü çıkışı yapabilme yeteneğini kazandırıyor.

OS X 10.9.3’ün son derlemesi Mac AppStore ya da Apple Dev Center üzerinden indirilebiliyor.


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EmresYusuf 5 yıl
Yav bize ne zaman gelicek bilgilendirecek arkadas varmi
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Seleric 5 yıl
Gerçek Apple ruhu; sadelik, mükemmelliyetçilik, sürekli inovasyon.

Apple bazı cihazlarda gerçekten başarılı, bazılarında bariz hata yapıyor. İphone un şarj sorunu kabul edilemez bence.. Bununla birlikte 6 yaşında hala çalışan ve kullanıyor olduğum ipod touch ım var. Bataryası hiç değişmedi. Normal kullanımda 1 hafta şarj tutuyor. İpad ler de oldukça pratik ve çok ciddi iş çözümleri sunuyor.

Yeni Macbook pro lar gerçekten çok başarılı, özellikle mavericks yenilik konusunda büyük adımlar atmış ve herkese uyacak mükemmel sadeliği yakalama yolunda ilerliyor..

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Haci78 5 yıl
apple işletim sistemi daha da bozacak.

arabirim olarak da bozulacak.

jonathan ive artık eski görevinde olmayacak deniyor.

yeni arabirim tasarımcısı macleri iphone çöpüne yani ios'a benzetmek istiyor.

bu pislikler hep onun başının altından çıkıyor.

steve jobs da artık yok.

bunlara karşı çıkacak biri de yok.

bence kendinize düzgün bir os x sürümü seçip uzun bir süre onu kullanın.

2 Yanıt Yanıtla
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Götterfunken 5 yıl Haci78
Haci78

apple işletim sistemi daha da bozacak.

arabirim olarak da bozulacak.

jonathan ive artık eski görevinde olmayacak deniyor.

yeni arabirim tasarımcısı macleri iphone çöpüne yani ios'a benzetmek istiyor.

bu pislikler hep onun başının altından çıkıyor.

steve jobs da artık yok.

bunlara karşı çıkacak biri de yok.

bence kendinize düzgün bir os x sürümü seçip uzun bir süre onu kullanın.



Hacı sen çok yanlış gelmişsin.


iPhone çöpse hangisi en iyi?
iPhone'un tek eksiği şarj ve ekran ki iPhone 6 da çözülecek gibi gözüküyor

Launchpad ve Mac App Store,iOS'dan gelen güzel özellikler ki kullanımı kolaylaştırıyor ve göz zevkini okşuyor. (Finder-Uygulamalar dan uygulama açmak hayli zor ve zaman alıcı ve çirkin.İnternetten DMG dosyaları aramak ta bence zor.Birde onları güncel tutmak daha bir zor.)

iOS'dan gelecek iOS ve Mac arası AirDrop'u,CarPlay'i (Araçta mac içindeki dosyaları oynatma) ve parmak izi okuyucu bekliyorum...
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SiNaPSiS 5 yıl Haci78
Haci78

apple işletim sistemi daha da bozacak.

arabirim olarak da bozulacak.

jonathan ive artık eski görevinde olmayacak deniyor.

yeni arabirim tasarımcısı macleri iphone çöpüne yani ios'a benzetmek istiyor.

bu pislikler hep onun başının altından çıkıyor.

steve jobs da artık yok.

bunlara karşı çıkacak biri de yok.

bence kendinize düzgün bir os x sürümü seçip uzun bir süre onu kullanın.



iOS 7 tasarımını berbat eden ve bu rengarenk saçmalıklar zaten Jonathan Ive'in işi.

iOS 6 ve öncesini Scott Forstall tasarlamıştı.
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GylR? 5 yıl
Tasarıma eklemeler yapılsa fena olmaz.
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balcis 5 yıl
şu tasarımı ne zaman ios 7'ye benzeteceklerse güncellemelerde görürseniz bir alarm geçin lütfen, gidip macbook pro alıp güncellemelerini kapatıcam. istemiyorum o saçmalığı mac'lerde de.
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Janti 5 yıl balcis
balcis
şu tasarımı ne zaman ios 7'ye benzeteceklerse güncellemelerde görürseniz bir alarm geçin lütfen, gidip macbook pro alıp güncellemelerini kapatıcam. istemiyorum o saçmalığı mac'lerde de.

Bence gayet güzel olur. 2 gün önce Mavericks e geçtim, özellikle ayarlar ikonu direk göze batıyor.

Ben geçmelerini bekliyorum.
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bkaakco 5 yıl
Apple'ın bu yönünü seviyorum, ancak doğal bir durum. Sonuçta cihazı da kendi üretiyor. Microsoft'ta durum farklı. Bir sürü cihaz üreticisi var kendisi dışında.
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fukox 5 yıl
Apple haftada bir güncelleme veriyor, biz WP de bildirim çubuğu bekliyoruz
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balcis 5 yıl fukox
fukox

Apple haftada bir güncelleme veriyor, biz WP de bildirim çubuğu bekliyoruz


bunlar geliştiriciler için beta güncellemeleri, son kullanıcı alsın kullansın diye yapılmış sürümler değil yani.
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