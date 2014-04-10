OS X 10.9.3'ün yeni derlemesi (13D38) yayınlandı

Haber Editörü
Apple, Mavericks’in 3.büyük güncellemesi olan OS X 10.9.3’ün 6.beta derlemesini geliştiricilerin kullanımına sundu.
13D38 numarasıyla yayınlanan derlemede Apple, geliştiricilerden grafik sürücüleri, ses, mail, USB üzerinden iTunes’da kişiler ve takvim senkronizasyon ile Safari konularına odaklanmalarını istiyor.
5.derlemesi geçtiğimiz hafta yayınlanan ve bir ayı aşkın süredir test çalışmalarının yapıldığı OS X 10.9.3, 4K monitörlere verdiği “Retina ölçeklendirme” desteği ve Retina MacBook Pro’lara 60Hz’de görüntü çıkışı yapabilme yeteneğini kazandırıyor.
OS X 10.9.3’ün son derlemesi Mac AppStore ya da Apple Dev Center üzerinden indirilebiliyor.
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Apple bazı cihazlarda gerçekten başarılı, bazılarında bariz hata yapıyor. İphone un şarj sorunu kabul edilemez bence.. Bununla birlikte 6 yaşında hala çalışan ve kullanıyor olduğum ipod touch ım var. Bataryası hiç değişmedi. Normal kullanımda 1 hafta şarj tutuyor. İpad ler de oldukça pratik ve çok ciddi iş çözümleri sunuyor.
Yeni Macbook pro lar gerçekten çok başarılı, özellikle mavericks yenilik konusunda büyük adımlar atmış ve herkese uyacak mükemmel sadeliği yakalama yolunda ilerliyor..
arabirim olarak da bozulacak.
jonathan ive artık eski görevinde olmayacak deniyor.
yeni arabirim tasarımcısı macleri iphone çöpüne yani ios'a benzetmek istiyor.
bu pislikler hep onun başının altından çıkıyor.
steve jobs da artık yok.
bunlara karşı çıkacak biri de yok.
bence kendinize düzgün bir os x sürümü seçip uzun bir süre onu kullanın.
Hacı sen çok yanlış gelmişsin.
iPhone çöpse hangisi en iyi?
iPhone'un tek eksiği şarj ve ekran ki iPhone 6 da çözülecek gibi gözüküyor
Launchpad ve Mac App Store,iOS'dan gelen güzel özellikler ki kullanımı kolaylaştırıyor ve göz zevkini okşuyor. (Finder-Uygulamalar dan uygulama açmak hayli zor ve zaman alıcı ve çirkin.İnternetten DMG dosyaları aramak ta bence zor.Birde onları güncel tutmak daha bir zor.)
iOS'dan gelecek iOS ve Mac arası AirDrop'u,CarPlay'i (Araçta mac içindeki dosyaları oynatma) ve parmak izi okuyucu bekliyorum...
iOS 7 tasarımını berbat eden ve bu rengarenk saçmalıklar zaten Jonathan Ive'in işi.
iOS 6 ve öncesini Scott Forstall tasarlamıştı.
Bence gayet güzel olur. 2 gün önce Mavericks e geçtim, özellikle ayarlar ikonu direk göze batıyor.
Ben geçmelerini bekliyorum.
bunlar geliştiriciler için beta güncellemeleri, son kullanıcı alsın kullansın diye yapılmış sürümler değil yani.