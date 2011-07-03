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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OS X Lion, 14 Temmuz'da satışa sunulabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,6b
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5
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Cuma günü OS X Lion'ın Golden Master sürümünü yayınlayan Apple, iddiaya göre, yeni işletim sistemini 14 Temmuz'da Mac App Store'dan yayınlamayı planlıyor.

Bir süredir beklenen yeni nesil Macbook Air'ların satışa sunulacağı tarih olarak 14 Temmuz'un dile getirilmiş olması, OS X Lion'ın da o tarihte Mac App Store'daki yerini alacağı yönündeki iddiayı güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Fakat, eğer ki OS X Lion'ın Golden Master sürümünde herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda Apple'ın sistemin satışa sunulacağı tarihi, iOS 4.2'de yaptığı gibi, erteleyeceğini söyleyebiliriz.

Haziran ayında yapılan geliştiriciler konferansı WWDC 2011'de OS X Lion'ın Mac App Store'dan 30 dolara satışa sunacağını açıklayan Apple, işletim sisteminin Temmuz ayı içersinde yayınlanacağını söylemiş ancak net bir tarih dile getirmemişti.


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séquestre 8 yıl
Bekliyoruz ..
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bizhy 8 yıl
Valla çıkar çıksın alacağım , snowleo dan cok memnun degidim, bazen aptal aptal sistem donuyordu
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andromeda9 8 yıl
lion'un grafik arayüzünde çok eksik var final sürümünde düzeltirler umarım snow leopard tam oturdu derken şimdi bu cıktı bir yıl sonra cıksaydı daha iyi olurdu yinede 10.7.3 e kadar gecmek bence tercih meselesi
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andromeda9 8 yıl
lion GM sürümünü hackintosh sistemime yükledim DP4 üzerinden herhangi bir uprade vs yapmaya gerek yok direk 10 gb bir bölüme mount ederek temiz bir kurulum yaptım piratebaydan indirebilirsiniz arkadaşlar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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O.Beverly 8 yıl

andromeda9

lion'un grafik arayüzünde çok eksik var final sürümünde düzeltirler umarım snow leopard tam oturdu derken şimdi bu cıktı bir yıl sonra cıksaydı daha iyi olurdu yinede 10.7.3 e kadar gecmek bence tercih meselesi


Bu zaten final değil mi
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