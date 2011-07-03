OS X Lion, 14 Temmuz'da satışa sunulabilir

Geçtiğimiz Cuma günü OS X Lion'ın Golden Master sürümünü yayınlayan Apple, iddiaya göre, yeni işletim sistemini 14 Temmuz'da Mac App Store'dan yayınlamayı planlıyor.

Bir süredir beklenen yeni nesil Macbook Air'ların satışa sunulacağı tarih olarak 14 Temmuz'un dile getirilmiş olması, OS X Lion'ın da o tarihte Mac App Store'daki yerini alacağı yönündeki iddiayı güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. Fakat, eğer ki OS X Lion'ın Golden Master sürümünde herhangi bir sorunla karşılaşılması durumunda Apple'ın sistemin satışa sunulacağı tarihi, iOS 4.2'de yaptığı gibi, erteleyeceğini söyleyebiliriz.

Haziran ayında yapılan geliştiriciler konferansı WWDC 2011'de OS X Lion'ın Mac App Store'dan 30 dolara satışa sunacağını açıklayan Apple, işletim sisteminin Temmuz ayı içersinde yayınlanacağını söylemiş ancak net bir tarih dile getirmemişti.