OSX uyumlu SoundCloud istemcisi SoundMate ücretsiz yapıldı

Deng Gao tarafından dünyanın en büyük müzik servislerinden SoundCloud'a erişim için hazırlanan OSX uygulamalarından SoundMate, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan SoundMate, temel olarak hızlı şekilde SoundCloud bünyesinde yer alan müziklerin herhangi bir internet tarayıcı kullanılmadan direkt olarak masaüstünden dinlenmesine imkan tanıyor. Yüklendiği zaman Mac sistemlerin üst barına yerleşen ve buradan kontrol edilebilen uygulama, Apple'ın medya odaklı kısayol tuşlarını da aktif olarak kullanabiliyor.

Daha önce 5$ fiyat etiketi bulunan SoundMate uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id675025930?mt=12