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OSX uyumlu SoundCloud istemcisi SoundMate ücretsiz yapıldı

4 yıl
1,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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OSX uyumlu SoundCloud istemcisi SoundMate ücretsiz yapıldı
 
Deng Gao tarafından dünyanın en büyük müzik servislerinden SoundCloud'a erişim için hazırlanan OSX uygulamalarından SoundMate, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
OSX 10.8 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan SoundMate, temel olarak hızlı şekilde SoundCloud bünyesinde yer alan müziklerin herhangi bir internet tarayıcı kullanılmadan direkt olarak masaüstünden dinlenmesine imkan tanıyor. Yüklendiği zaman Mac sistemlerin üst barına yerleşen ve buradan kontrol edilebilen uygulama, Apple'ın medya odaklı kısayol tuşlarını da aktif olarak kullanabiliyor.
Daha önce 5$ fiyat etiketi bulunan SoundMate uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id675025930?mt=12 Yorum Yaz
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