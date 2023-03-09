Dijital Kurye ile kapıda abonelik aktivasyonu yapılabiliyor

Bu hizmetlerin yanı sıra dijital olarak doğrulanan müşteriler ile uzaktan sözleşme imzalama hizmeti sunuyor. İmza süreci tamamlandığında belgeyi hem gönderici hem de imzacı ile paylaşıyor. Sözleşme taşımacılığı ve kapıda aktivasyon hizmetlerinin yanı sıra doğrudan ilgili kişiye para, akıllı telefon gibi değerli teslimatlar da gerçekleştiriyor.
Kurye belgeleri görmüyor
Hazırlanan altyapı sayesinde kuryeler taşıdıkları verileri ve belgeleri görmüyor. Veri ve belgeler kuryelerin elindeki tablete yüklü halde müşteriye iletiliyor. Müşteri, daha önceden iletilen şifre ile giriş yapıyor. Tablet üzerinden imza atılıyor. İmza atıldıktan sonra veriler saklanıyor. Kurye erişemiyor.
Dijital Kurye CEO'su Oral Başer, firmanın verdiği eğitimle kurye sektöründe farklı bir alan yarattığını belirtirken, “Dijital Kurye sayesinde kuryelik mesleğini dönüştürüyoruz. Ayrıca Dijital Kurye, önümüzdeki dönemde kadın istihdamı için de önemli bir fırsat olacak” diye konuştu. Beşer yakında Avrupa, Orta Asya ve Körfez ülkelerine genişletmeyi planladıklarını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez