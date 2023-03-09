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    Dijital Kurye ile kapıda abonelik aktivasyonu yapılabiliyor

    Dijital Kurye Platformu, kuryecilik hizmetini teknolojik çözümlerle buluşturarak dijital sözleşme onayı ve kapıda abonelik aktivasyonu hizmetleri sunuyor.       
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    Dijital Kurye ile kapıda abonelik aktivasyonu yapılabiliyor Tam Boyutta Gör
    Dijital Kurye Platformu, dijital kontrat yönetimi ve sözleşmeleri müşterilerin kapılarına getiriyor. Sözleşme taşımacılığı yaparak kapıda kişi ve kimlik doğrulaması, SIM kart teslimatı, abonelik aktivasyonu, banka kartı teslimatı gibi süreçleri kapıda ıslak imza alarak gerçekleştiriyor.

    Bu hizmetlerin yanı sıra dijital olarak doğrulanan müşteriler ile uzaktan sözleşme imzalama hizmeti sunuyor. İmza süreci tamamlandığında belgeyi hem gönderici hem de imzacı ile paylaşıyor. Sözleşme taşımacılığı ve kapıda aktivasyon hizmetlerinin yanı sıra doğrudan ilgili kişiye para, akıllı telefon gibi değerli teslimatlar da gerçekleştiriyor.

    Kurye belgeleri görmüyor

    Hazırlanan altyapı sayesinde kuryeler taşıdıkları verileri ve belgeleri görmüyor. Veri ve belgeler kuryelerin elindeki tablete yüklü halde müşteriye iletiliyor. Müşteri, daha önceden iletilen şifre ile giriş yapıyor. Tablet üzerinden imza atılıyor. İmza atıldıktan sonra veriler saklanıyor. Kurye erişemiyor.

    Dijital Kurye CEO'su Oral Başer, firmanın verdiği eğitimle kurye sektöründe farklı bir alan yarattığını belirtirken, “Dijital Kurye sayesinde kuryelik mesleğini dönüştürüyoruz. Ayrıca Dijital Kurye, önümüzdeki dönemde kadın istihdamı için de önemli bir fırsat olacak” diye konuştu. Beşer yakında Avrupa, Orta Asya ve Körfez ülkelerine genişletmeyi planladıklarını söyledi.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 6 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 1 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 3 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 6 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    Forumdan Konular

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