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Oakley'den taşınabilir ekrana sahip Airwave kar gözlüğü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oakley'den taşınabilir ekrana sahip Airwave kar gözlüğü
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Dış mekan sporlarının popüler akseuarlarını üreten Oakley, yeni kar gözlüğü Airwave'de teknolojinin son imkanlarını tüketiciye sunuyor.

Airwave'de firmanın yenilikçi gözlük standartları dikkat çekiyor. F3 anti buhar teknolojisi, görüşü netleştirmek için çift havalandırmalı sistem, ışık aktarımını dengeleyen Iridium lens, UV ışınlarını yüzde 100 filtreleyen Plutonite lens, hafif bir gövde tasarımına imkan veren O Matter kasa, nefes almayı kolaylaştıracak hava akımı sağlayan O-Flow Arch bunlardan bazıları.

İşin teknoloji kısmı ise Recon Instruments firmasına bırakılmış. Firmanın geçen yıl tanıttığı MOD Live adlı giyilebilir ekranı Oakley ile yapılan ortaklıkla Airwave modeline entegre edilmiş.

Prizma görüntüleme teknolojisini kullanan ekran, kullanıcıya 14 inçlik bir ekrana bakıyormuş hissi veriyor. Ayrıca kullanıcının odaklanmasına gerek kalmıyor. Gözlük iOS ve Android işletim sistemlieri ile uyumlu. Kısa süre içerisinde yayınlanacak uygulamalarla gözlüğü kontrol etmek mümkün olacak.

Gözlük ile ortam bilgileri, pist bilgileri, navigasyon, artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi pek çok fonksiyon takip edilebiliyor.

Gözlük mobil cihazlarla bağlantıyı Bluetooth 4.0 üzerinden sağlıyor. Böylece maksimum düzeyde enerji tasarrufu sağlanıyor. Entegre GPS ile arkadaşlarınızı takip etmek ve navigasyon işlemini yerine getirmek mümkün. Ayrıca gözlükte farklı sensörler de bulunuyor.

Gözlük ile gelen bir bileklik ile de hem gözlüğü hem de akıllı telefonunuzu kontrol etmek mümkün. Firma bir Android yazılım geliştirme aracını da kullanıma sunmuş durumda.

Oakley, Airewave modelini 31 Ekim tarihinden itibaren Apple çevrimiçi mağazasından ve Apple mağazalarından ABD, Avrupa ve Japonya'da satışa sunacak. Farklı lens seçenekleri ile modelin fiyatı 600$ olarak belirlenmiş.

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DH Misafiri 6 yıl
Türkiyede nereden alınır bu ya:(
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FERFEROS 7 yıl
Güzel düşünülmüş.
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Tony 7 yıl
Bu Oakley zaten çok sağlam marka, 2005'de gördüğüm bir modelinde Mp3 çalar vardı monteli, ve gözlüğün üzerinde taşınabilecek kadar küçüktü (şimdi için belki normal ama o zamanlarki Mp3'leri hatırlarsınız).
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MrKemal17 7 yıl
Yenilikçi bir fikir
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cengizhan1903 7 yıl
600 dolara Iphone 5 alırım be
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laguns 7 yıl
way way bana bırısı bunu hediye etsın yaww !!!!
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