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Oculus Rift ile Flight Simulator X'i birleştiren eklenti FlyInside FSX, Kickstarter'da başarıya ulaştı

3 yıl
2,4b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Oculus Rift ile Flight Simulator X'i birleştiren eklenti FlyInside FSX, Kickstarter'da başarıya ulaştı
 
Uçuş simülasyonu denildiği zaman akıllara sadece bir kaç çözüm geliyor. Bu çözümler arasındaki en popüler alternatif Flight Simulator X, Daniel Church'un popüler bağış platformu Kickstarter üzerinde başlattığı FlyInside FSX eklentisiyle gerçekçiliği bir üst seviye taşıyor. Peki bunu nasıl yapıyor ?
Daniel Church, hazırladığı FlyInside FSX eklentisiyle Flight Simulator X dünyasına 2016 yılında satışa çıkacak olan sanal gerçeklik başlığı Oculus Rift'i dahil ediyor. Özel bir eklenti olan FlyInside FSX, kişilerin kokpit içerisinde kafa hareketleriyle gezinmesine imkan tanıyor ve böylelikle de olabilecek en gerçekçi uçuş deneyimi elde edilebiliyor.
Sunduğu altyapı sayesinde birden fazla ekran kurulumlarına olan ihtiyaç da ortadan kaldıran FlyInside FSX, aynı zamanda kişilerin gözleri önüne istenen internet sayfalarını ya da uzun uçak yolcukları için eğlence amaçlı YouTube videolarını dahi aktif olarak getirebiliyor.
Site üzerinde konan 13,500$'lık hedefi 224 bağış ile 14,200$ seviyesine getiren FlyInside FSX, yapılacak en az 35$ bağış ile 2015 Kasım ayında elde edilebiliyor. Eklentinin sunduğu harika deneyimi aşağıda yer alan video ile görebilirsiniz.
Oculus Rift ile Flight Simulator X'i birleştiren eklenti FlyInside FSX, Kickstarter'da başarıya ulaştı
 

https://www.kickstarter.com/projects/1232710074/flyinside-fsx Yorum Yaz
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