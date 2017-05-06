Oculus, VR film stüdyosunu kapatıyor

Sanal gerçeklik konusunda sektörü şekillendiren ve Facebook çatısı altında faaliyet gösteren Oculus, geçen yıl itibariyle kurduğu film stüdyosunu kapatma kararı aldı. Firma artık harici yapımlara ağırlık verecek.

Dışarıda proje çok fazla

Sanal gerçeklik sektöründe içerik üretmek, devamlılık açısından oldukça önemli. Bunun farkında olan Oculus da geçen yıl başkan yardımcısı Jason Rubin’in liderliğinde Oculus Story Studio adında bir film stüdyosunu hayata geçirmişti.

Aradan geçen bir yıllık sürede; Sundance film festivalinde gösterilen Lost, Emmy ödüllü Henry ve Dear Angelica gibi kısa filmler hazırlandı. Ayrıca sanatçıların sanal gerçeklik içerisinde çizim yapmasını sağlayan Quill adında bir araç da geliştirildi.

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Bununla birlikte Oculus öz kaynaklarına yatırım yapmak yerine çeşitli yarışmalar düzenleyerek sanatçıların ellerindeki projeleri değerlendirme kararı aldı. Zaten firma bir süredir oyun dışı sanal gerçeklik içeriği geliştiren sanatçılara yönelik olarak 250 milyon dolarlık bir fonu yönetiyordu.

Rubin, fon desteği yanında içerik oluşturucular için farklı destekler de sunacaklarını belirtiyor. Sanal gerçeklik için nasıl en iyi içerik hazırlanır veya nelere dikkat edilir gibi yardımcı araçlar paylaşılmaya devam edecek.