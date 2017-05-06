Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Oculus, VR film stüdyosunu kapatıyor

Son bir yılda ödüller alan ve beğenilen yapımlar geliştiren Oculus sanal gerçeklik film stüdyosu Oculus Story Studio, sürpriz bir şekilde faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.
2 yıl
3,4b
1
9
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sanal gerçeklik konusunda sektörü şekillendiren ve Facebook çatısı altında faaliyet gösteren Oculus, geçen yıl itibariyle kurduğu film stüdyosunu kapatma kararı aldı. Firma artık harici yapımlara ağırlık verecek.

Dışarıda proje çok fazla

Sanal gerçeklik sektöründe içerik üretmek, devamlılık açısından oldukça önemli. Bunun farkında olan Oculus da geçen yıl başkan yardımcısı Jason Rubin’in liderliğinde Oculus Story Studio adında bir film stüdyosunu hayata geçirmişti.

Aradan geçen bir yıllık sürede; Sundance film festivalinde gösterilen Lost, Emmy ödüllü Henry ve Dear Angelica gibi kısa filmler hazırlandı. Ayrıca sanatçıların sanal gerçeklik içerisinde çizim yapmasını sağlayan Quill adında bir araç da geliştirildi.

Ayrıca Bkz. "Citymapper İstanbul artık ücreti de hesaplıyor"

Bununla birlikte Oculus öz kaynaklarına yatırım yapmak yerine çeşitli yarışmalar düzenleyerek sanatçıların ellerindeki projeleri değerlendirme kararı aldı. Zaten firma bir süredir oyun dışı sanal gerçeklik içeriği geliştiren sanatçılara yönelik olarak 250 milyon dolarlık bir fonu yönetiyordu.

Rubin, fon desteği yanında içerik oluşturucular için farklı destekler de sunacaklarını belirtiyor. Sanal gerçeklik için nasıl en iyi içerik hazırlanır veya nelere dikkat edilir gibi yardımcı araçlar paylaşılmaya devam edecek. 

 

https://www.engadget.com/2017/05/05/oculus-shuts-down-its-vr-film-studio/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
nebulabado 2 yıl en beğenilen
VR balonu patlamaya başladı.
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
selodonanımhaber 2 yıl
Telefonu vr kutusunun içine koymak çok saçmaydı. 20 sene öncesinin modası gibi.

Mikro işlemciler vb teknoloji bu kadar gelişmişken VR cihazının kendi Dahili işlemcisi hafızası ekranı olmalıydı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HI-DEF-MAN 2 yıl
Asıl VR teknolojisini kötü etkileyen SAMSUNG oldu tam yaygınlaşacağı sırada 1080p ekrana sahip telefonlarını ekran olarak kullanarak telefon sattırmak için bir araç haline getirdiler. Ancak bu deneyimde gözün telefonun çok küçük bir parçasına hapsedilmesi durumu görüntünün düşük çözünürlükte görünmesine yol açarak kullanıcılara bulanık flu bir deneyim yaşattı. Aslında olması gereken her iki göz için de birer 1080p paneldir. Ben sıkıntının bu olduğunu düşünüyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nebulabado 2 yıl en beğenilen
VR balonu patlamaya başladı.
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
skythunderr 2 yıl nebulabado
nebulabado

VR balonu patlamaya başladı.

sevin sevin VR teknolojisi daha kendini gösteremeden önemini kaybetmeye başlıyor. eminim hayatında hiç VR gözlük denememişsinizdir ve burada teknoloji düşmanlığı yapıyorsun.
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1982-utkan 2 yıl nebulabado
nebulabado
VR balonu patlamaya başladı.

Vr 3d gibi Tv ozelliklerinden degildir..Vr yepyeni bir aks dir.Yeni bir Sektordur.Soyle dusun bakalim uzaya Vr 360 kamera yollasalar ve sen Live canli kask ile ordaymissin gibi etrafi izlesen,Veya 360 derece nba canli maci ordaymissin gibi izlesen ..Bunlara benzer seyler oldu..Nasil olurdu hayal et..Insanlar uzay yolculugu icin Sirf uzay gemisnin kucucuk camindan bakmak icin milyon dolarlar verdi.Ve sen bunu Vr kask ile yasayabilirsin..Soyle bakalim 3d ile ayni seymi ayni Turevmi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Gen düzenleme ile canlı farelerdeki HIV DNA'sı yok edildi 2 yıl Volkswagen'in geleceği bu otomobilde saklı: İşte detaylar 2 yıl Avrupa’daki elektrikli araç sayısı hızlı bir şekilde yükseldi 2 yıl Google Play en iyi geliştirici programı sona eriyor 2 yıl Toshiba’dan ultra taşınabilir Portégé X30 kurumsal dizüstü 2 yıl ABD Adalet Bakanlığı'ndan Uber'e gizli yazılım soruşturması 2 yıl Amazon Echo dijital ekrana kavuşuyor 2 yıl BYD, Amerika'da 18 metrelik elektrikli otobüslerin teslimatına başladı 2 yıl Facebook, Hindistan'da 20.000 Wi-Fi noktası açıyor 2 yıl Otsimo: Otizmle mücadelede bir başarı hikayesi 2 yıl CM Masterkeys Lite L Combo "Fiyat / Performans odaklı RGB Klavye ve Fare seti" inceleme 2 yıl Microsoft HoloLens, ameliyatlarda cerrahlara yardımcı olacak 2 yıl Karakterin hareketlerine göre animasyon seçen ANN geliştirildi 2 yıl Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk'ün fragmanı yayınlandı 2 yıl Yapay zeka, müzik türlerini belirlemede insanlardan daha iyi 2 yıl Rival Tactics: Clash Royale’e rakip geldi 2 yıl Inhumans dizisi basın görseli karşınızda 2 yıl AMD Ryzen için önemli güncelleme yolda 2 yıl iPhone şifresi kırdırmanın FBI'a maliyeti 900.000 dolar 2 yıl Samsung Galaxy Note 7R benchmark testlerinde 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Oculus, VR film stüdyosunu kapatıyor Sonraki Meizu, kullanıcı arayüzünü herkese açıyor 2 yıl 2si1 "Kotadan korkmayan" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Pek çok popüler iOS uygulamasında açıklar mevcut 2 yıl Hulu'dan bir Marvel bir de Mars dizisi 2 yıl Microsoft'tan, daha güvenli tarayıcı hamlesi 2 yıl Samsung Galaxy S7, S5'i geçmeyi başardı 2 yıl Dünyada en pahalı iPhone 7 Türkiye’de satılıyor 2 yıl Oxford Üniversitesi öğrencileri görme engelliler için sentetik retina geliştirdi 2 yıl Tesla'nın elektrikli tırı, Model 3 ile aynı motora sahip olacak 2 yıl Samsung telefonlara özel Cortana sürümü göründü 2 yıl Ultrason dalgaları ile takip ediliyoruz 2 yıl Game of Thrones dünyasında geçen 4 yeni dizi geliyor 2 yıl İtalya'dan Google'a 306 milyon euroluk vergi cezası 2 yıl Apple giyilebilir cihaz pazarının lideri 2 yıl Milli Muharip Uçak TF-X’in ilk görüntüsü yayınlandı 2 yıl Qualcomm drone'ların LTE ile kontrol edilebileceğinden emin 2 yıl Imagination Technologies kurtuluşu bölümlerini satışa çıkarmakta buldu 2 yıl Intel ve BMW'nin otonom sürüş test araçları yollara çıktı 2 yıl Facebook aylık 2 milyar kullanıcı sayısına yaklaşıyor 2 yıl Qualcomm’dan iPhone satışlarını yasaklama hamlesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim