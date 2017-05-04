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Citymapper İstanbul artık ücreti de hesaplıyor

"Feneryolu ne kadar?", "İndi bindi kaç para?", "Havalimanı otobüsleri aktarma alıyor mu?" gibi sorulara Citymapper İstanbul uygulaması artık yanıt verebilecek.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Play Awards ödüllerine bu yıl aday olarak dikkat çeken ulaşım yönetimi uygulaması Citymapper İstanbul, önemli bir güncelleme ile karşımızda. Artık uygulama içerisinde ulaşım ücretlerini de hesaplayabileceksiniz.

Ücretini veremeyen?

İstanbul’daki tüm ulaşım araçlarını bir araya getirerek büyük ilgi gören Citymapper İstanbul, şimdi bu yolculuklar için tam tarife ile ne kadar para harcayabileceğinizi hesaplıyor. İstanbulkart kullanılabilen İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metro, tramvay, tünel, Marmaray, metrobüs, dolmuş, füniküler, teleferik, vapur ve deniz motorları ile gerçekleştireceğiniz yolculuklarda ne kadar para ödeyeceğinizi uygulama size söyleyecek.

Ayrıca Bkz. "Reskin ile eğlenceli zamanlar geçirin"

İstanbul'da daha önce hiçbir uygulama tarafından bu kadar kapsamlı bir geliştirme yapılmadı. Hatta Uber ile yapılan yolculuklarda da hesaplama yapılabiliyor. Uber'le metrobüse geçip sonrasında otobüse ya da minibüse bindiğiniz zaman dahi ücreti hesaplatabiliyorsunuz. Ayrıca tüm İstanbulkart aktarma kuralları nizami şekilde uygulanıyor.

Google Play linki için tıklayınız
App Store linki için tıklayınız



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erhanerdogan 2 yıl en beğenilen S.Vettel
S.Vettel

Bana çok karmaşık geldi sadelik ve aynı özellikleri isteyen Trafi kullanabilir bu snapchat arayüzü gibi
Selamlar S.Vettel, sadelik bizim için çok önemli bir kelime, size karışık gelen noktaları vaktiniz olduğunda yazmanızı çok isterim. erhan@citymapper.com email adresim.
S.VettelBana çok karmaşık geldi sadelik ve aynı özellikleri isteyen Trafi kullanabilir bu snapchat arayüzü gibiSelamlar S.Vet...
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oxpays 2 yıl
Trafi is the best :)
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V4LKyR 2 yıl
İstanbul'da kaç tane çeşme var? Kazlı ve ayrılık gördüğüm kadarıyla bunlardan ikisi.
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NakahNiyesuh 2 yıl
Trafi bunu hep yapıyordu zaten.
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S.Vettel 2 yıl
Bana çok karmaşık geldi sadelik ve aynı özellikleri isteyen Trafi kullanabilir bu snapchat arayüzü gibi
1 Yanıt Yanıtla +2
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erhanerdogan 2 yıl S.Vettel
S.Vettel

Bana çok karmaşık geldi sadelik ve aynı özellikleri isteyen Trafi kullanabilir bu snapchat arayüzü gibi
Selamlar S.Vettel, sadelik bizim için çok önemli bir kelime, size karışık gelen noktaları vaktiniz olduğunda yazmanızı çok isterim. erhan@citymapper.com email adresim.
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gokhans19 2 yıl
Bu programı istanbulda ilk çıktığından beri severek kullanıyorum ama ücret hesaplama işi trafide zaten 2 senedir var.
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