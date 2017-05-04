Citymapper İstanbul artık ücreti de hesaplıyor

Google Play Awards ödüllerine bu yıl aday olarak dikkat çeken ulaşım yönetimi uygulaması Citymapper İstanbul, önemli bir güncelleme ile karşımızda. Artık uygulama içerisinde ulaşım ücretlerini de hesaplayabileceksiniz.

Ücretini veremeyen?

İstanbul’daki tüm ulaşım araçlarını bir araya getirerek büyük ilgi gören Citymapper İstanbul, şimdi bu yolculuklar için tam tarife ile ne kadar para harcayabileceğinizi hesaplıyor. İstanbulkart kullanılabilen İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metro, tramvay, tünel, Marmaray, metrobüs, dolmuş, füniküler, teleferik, vapur ve deniz motorları ile gerçekleştireceğiniz yolculuklarda ne kadar para ödeyeceğinizi uygulama size söyleyecek.

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İstanbul'da daha önce hiçbir uygulama tarafından bu kadar kapsamlı bir geliştirme yapılmadı. Hatta Uber ile yapılan yolculuklarda da hesaplama yapılabiliyor. Uber'le metrobüse geçip sonrasında otobüse ya da minibüse bindiğiniz zaman dahi ücreti hesaplatabiliyorsunuz. Ayrıca tüm İstanbulkart aktarma kuralları nizami şekilde uygulanıyor.

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