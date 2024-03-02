Meta, tüm Oculus hesaplarını silecek: Son tarih 29 Mart!

Tam Boyutta Gör Meta, Oculus sanal gerçeklik gözlüğü kullanıcılarını bilgilendiren bir e-posta gönderdi. Oculus hesaplarını Meta’ya taşımayanların hesapları 29 Mart 2024 tarihi itibarıyla silinecek; kullanıcıların uygulamalar, uygulama içi satın alımlar, mağaza kredileri ve fazlası yeniden etkinleştirmeleri veya almalarını önlenecek. Bu tarihten önce Meta hesabına geçmeyenler başarımlarını, arkadaş listelerini ve Oculus hesaplarıyla oluşturdukları tüm içerikleri kaybedecek.

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Oculus, 2020’den bu yana yeni kullanıcıların Facebook hesaplarıyla kaydolmalarını zorunlu kılıyor. 2022’de Meta, Facebook hesabını Quest başlığa bağlamamayı tercih eden kullanıcılara bir alternatif olarak Meta hesabı oluşturma seçeneğini sundu. Ocak 2023 itibarıyla Meta, Oculus hesabına girişleri durdurdu; bu durumda erişimin sürmesi için tek seçenek Meta hesabına geçiş yapmak.

Bu sayfaya giderek Oculus için kullandığınız e-posta adresiyle Meta hesabı açarak hesabınızı taşıyabilirsiniz. Buradan, Oculus hesabınızda kayıtlı tüm oyunlara, verilere ve diğer satın alma işlemlerine erişebileceksiniz.

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