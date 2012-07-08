Öğrenciler için öne çıkan 7 iPad uygulaması

Tabletler, gündelik kullanımda olduğu kadar eğitim sektöründe de yepyeni bir sayfa açtı.Özellikle iPad, şu anda dünyanın birçok ülkesindeki eğitim kurumları tarafından etkileşimli eğitim konusunda yaygın bir şekilde kullanılmaktalar.Ancak böyle eğitim kurumlarında okumayanların ise şimdilik tek seçenekleri iPad’lerini AppStore’dan yükleyecekleri eğitim uygulamaları ile bağımsız şekilde kullanabilmek. Peki, iPad için öne çıkan eğitim uygulamaları neler? Bu yazımızda, öğrencilerin eğitim hayatında kullanabilecekleri iPad uygulamalarından öne çıkanlara hızlıca göz atacağız.
Evernote (Ücretsiz, iTunes)
Sadece iPad için, platformlar arası çalışan mükemmel bir uygulama Evernote. Tuttuğunuz notlar hesabınızda saklandığı için her türlü cihazdan notlarınızı inceleyebilmeniz, ekleme ya da çıkarma yapabilmeniz mümkün. Ücretsiz olması, Evernote’u cazip kılan bir diğer neden. Ayrıca 5 dolar karşılığında çok daha gelişmiş bir deneyim yaşamanızı sağlayan “Premium” üyelik seçeneği de mevcut.
Goodreader (4,99 $, iTunes)
iPad, PDF’leri sıkıntısız şekilde görüntüleyebiliyor; ancak özellikle bilimsel yayınları sıkça okuyanların iPad’deki en büyük derdi PDF’ler üzerine özgür bir şekilde tıpkı kağıttan okuyormuşçasına not alamamak. Goodreader, işte bu sorunun üstesinden geliyor. Goodreader ile okuduğunuz herhangi bir PDF üzerine tıpkı kalemle yazıyormuşçasına not alabilir; hatta işi biraz daha ileri götürüp medya dosyalarını içeri aktarabilirsiniz.
Bamboo Paper – Nnotebook (Ücretsiz, iTunes)
Grafik tabletleriyle yakından tanıdığımız Wacon’un geliştirdiği Bamboo Paper – Notebook ile, iPad üzerinden, tıpkı rengarenk kalemler kullanıyormuş gibi, rahatça not alabilmek ya da kaba taslak çizimler yapabilmek mümkün. Ancak belirtelim; uygulamadan yüksek verim almak istiyorsanız bir Bamboo Stylus’ı almanızda fayda var.
iStudiez Pro (0,99 $, iTunes)
Sırada iOS’in en başarılı eğitim planlayıcısı var; iStudiez Pro. Ders programınızı iStudiez Pro’ya kaydedebilir, hangi dersten o hafta neler yapılması gerekiyor not edilebilir, sınavlar sonuçlarınız üzerinden sınavlardaki performansınızı takip edebilirsiniz. Kısacası iStudiez Pro, bir dönem boyunca bir öğrencinin ihtiyacı olan birçok şeyi yapabiliyor.
Wordflex Touch Dictionary (11,99 $, iTunes)
iA Writer (0,99 $, iTunes)
App Store’da birçok metin işleme yazılımı bulunabilir, ancak iA Writer sadece yazmak isteyenler için en uygun yazılım. Yalın arayüzü ile iA Writer, sağ sol oklarının da bulunduğu klavyesi, FocusMode özelliği, iCloud ve Dropbox desteği ile benzersiz bir yazı deneyimi sunuyor. Programın ayrıca, Mac sürümünün bulunduğunu ve 2011 yılında Apple tarafından “En iyi Mac uygulaması” ödülüne layık görüldüğünü belirtelim.
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Bence Googleın 200$ a neredeyse hiç kar etmeden tablet çıkarmasının nedeni de bu. Ucuza piyasaya sürüp bir an önce platformu yaygınlaştırarak geliştiricilerin dikkatini çekmek istiyor.
Ama o 1$ lık uygulamaların androidde olsa ücretsiz sürümü mutlaka olurdu. Ayrıca evernote un ios uygulaması dandikmiş