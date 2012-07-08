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Öğrenciler için öne çıkan 7 iPad uygulaması

6 yıl
9,8b
1
10
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Öğrenciler için öne çıkan 7 iPad uygulaması
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Tabletler, gündelik kullanımda olduğu kadar eğitim sektöründe de yepyeni bir sayfa açtı.Özellikle iPad, şu anda dünyanın birçok ülkesindeki eğitim kurumları tarafından etkileşimli eğitim konusunda yaygın bir şekilde kullanılmaktalar.Ancak böyle eğitim kurumlarında okumayanların ise şimdilik tek seçenekleri iPad’lerini AppStore’dan yükleyecekleri eğitim uygulamaları ile bağımsız şekilde kullanabilmek. Peki, iPad için öne çıkan eğitim uygulamaları neler? Bu yazımızda, öğrencilerin eğitim hayatında kullanabilecekleri iPad uygulamalarından öne çıkanlara hızlıca göz atacağız.

Evernote (Ücretsiz, iTunes)
Sadece iPad için, platformlar arası çalışan mükemmel bir uygulama Evernote. Tuttuğunuz notlar hesabınızda saklandığı için her türlü cihazdan notlarınızı inceleyebilmeniz, ekleme ya da çıkarma yapabilmeniz mümkün. Ücretsiz olması, Evernote’u cazip kılan bir diğer neden. Ayrıca 5 dolar karşılığında çok daha gelişmiş bir deneyim yaşamanızı sağlayan “Premium” üyelik seçeneği de mevcut.

Paper (Ücretsiz, iTunes)
En iyi iPad uygulaması olarak 2012’de Apple Tasarım Ödülünü alan Paper, herhangi bir fikrinizi anında çizgilere, yazılara dökmenizi sağlıyor. Diyagramlar, notlar, kaba taslak çizim, Paper’ın fikrinizin kağıt üstünde hayat bulması için size sunduklarından birkaçı. Öte yandan Retina Ekran desteği sunuyor olması, fikrinizin sanki gerçek kağıt üstündeymiş duygusunu hissetmenizi sağlıyor.
Öğrenciler için öne çıkan 7 iPad uygulaması
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Goodreader (4,99 $, iTunes)
iPad, PDF’leri sıkıntısız şekilde görüntüleyebiliyor; ancak özellikle bilimsel yayınları sıkça okuyanların iPad’deki en büyük derdi PDF’ler üzerine özgür bir şekilde tıpkı kağıttan okuyormuşçasına not alamamak. Goodreader, işte bu sorunun üstesinden geliyor. Goodreader ile okuduğunuz herhangi bir PDF üzerine tıpkı kalemle yazıyormuşçasına not alabilir; hatta işi biraz daha ileri götürüp medya dosyalarını içeri aktarabilirsiniz.

Bamboo Paper – Nnotebook (Ücretsiz, iTunes)
Grafik tabletleriyle yakından tanıdığımız Wacon’un geliştirdiği Bamboo Paper – Notebook ile, iPad üzerinden, tıpkı rengarenk kalemler kullanıyormuş gibi, rahatça not alabilmek ya da kaba taslak çizimler yapabilmek mümkün. Ancak belirtelim; uygulamadan yüksek verim almak istiyorsanız bir Bamboo Stylus’ı almanızda fayda var.

iStudiez Pro (0,99 $, iTunes)
Sırada iOS’in en başarılı eğitim planlayıcısı var; iStudiez Pro. Ders programınızı iStudiez Pro’ya kaydedebilir, hangi dersten o hafta neler yapılması gerekiyor not edilebilir, sınavlar sonuçlarınız üzerinden sınavlardaki performansınızı takip edebilirsiniz. Kısacası iStudiez Pro, bir dönem boyunca bir öğrencinin ihtiyacı olan birçok şeyi yapabiliyor.

Wordflex Touch Dictionary (11,99 $, iTunes)

İngilizce eğitim alan ya da İngilizce’lerini geliştirmek isteyen tüm iPad kullanıcıları için mükemmel bir sözlük. Wordflex Touch, Oxford’un İngilizce Sözlüğü’nü iPad’in çoklu dokunmatiği ve Retina Ekranı'yla buluşturup, kullanıcılara farklı bir sözlük deneyimi sunarken; sunduğu etkileşimli eğitim ile kelime öğreniminde yeni bir yaklaşım sunuyor.

iA Writer (0,99 $, iTunes)
App Store’da birçok metin işleme yazılımı bulunabilir, ancak iA Writer sadece yazmak isteyenler için en uygun yazılım. Yalın arayüzü ile iA Writer, sağ sol oklarının da bulunduğu klavyesi, FocusMode özelliği, iCloud ve Dropbox desteği ile benzersiz bir yazı deneyimi sunuyor. Programın ayrıca, Mac sürümünün bulunduğunu ve 2011 yılında Apple tarafından “En iyi Mac uygulaması” ödülüne layık görüldüğünü belirtelim.

Öğrenciler için öne çıkan 7 iPad uygulaması
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Hobar 6 yıl en beğenilen
Android tabletler şu uygulama çeşitliliğini bir türlü sağlayamadı. Telefonda oldukça rekabetçiler ama tablette sınıfta kaldılar. Bu durum en iyi android tabletin bile bana göre ipad 1 den daha başarısız kalmasına neden oluyor. Bu uygulamaların çoğunu android tabletlerde göremezsiniz.

Bence Googleın 200$ a neredeyse hiç kar etmeden tablet çıkarmasının nedeni de bu. Ucuza piyasaya sürüp bir an önce platformu yaygınlaştırarak geliştiricilerin dikkatini çekmek istiyor.

Ama o 1$ lık uygulamaların androidde olsa ücretsiz sürümü mutlaka olurdu. Ayrıca evernote un ios uygulaması dandikmiş
Android tabletler şu uygulama çeşitliliğini bir türlü sağlayamadı. Telefonda oldukça rekabetçiler ama tablette sınıfta kaldılar. Bu durum en iyi android tablet...
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Fenomenon 4 yıl
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gejper 5 yıl
Bazı arkadaşlar Türkiye'deki okulların donanımsızlığından dem vurmuşlar! Ben Batman'ın küçük bir ilçesinin bir köyünde öğretmenim ve bizim okulumuzda 2 adet akıllı tahta ve 2 adet ayrıca pojeksiyon cihazı ve tam teşekküllü BT sınıfı mevcut. Tamam öğrencilerimizde tablet yok ama o da olacak birkaç seneye inşallah. Ben ülkemiz okullarının donanım sorununun olduğunu düşünmüyorum. Tamam vardır muhakkak kötü örnekler de... Asıl sorun öğretmenlere karşı olan tutumdur!
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E_Aydin35 6 yıl
Türkiye'deki öğrencilerin bu imkan ve olanaklardan yararlanabilmesi için daha yıllar geçmesi gerek..:)
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kurtsutu 6 yıl
Ben Paper'ı kullanıyorum, oldukça da memnunum. Ama biraz daha geliştirilebilir elbet...
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strahd_von_zarovich 6 yıl
wustti
beray07 haber turkiye icin gecerli degil heralde.Tepegozden ders isleniyor en iyi okullarda :D
sen okul görmemişsin:) tamam benim okuduğum okulun da kapıları vs kırıktı ama ne okullar var bırakın artık bu eziklik psikolojisini... eğer bizim ülkemizde paran varsa her alanda avrupadaki aldığın hizmetlerin kat kat kalitesini alırsın. ama paran yoksa üçün birini alırsın... böyle söylersen sana katılırım:)

Fatih projesi kapsamında bir kaç ilde sayılı okula akıllı tahtadır tablettir falan dağıtıldı deli gibi para ödenip öğretmenlere ders verildi , sonra bir sorun çıkmış vazgeçilmiş kullanılmayacakmıymış neymiş , Türkiye ye yüksek teknoloji falan getirmesinler eğitimde devletten onun bunun çocuklarının cebine para giriyor başka da bir işe yaramıyor. Üniversite haricinde konuşuyorum ama yakında oraya da el atar toyyip.
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wustti 6 yıl
beray07
haber turkiye icin gecerli degil heralde.Tepegozden ders isleniyor en iyi okullarda :D

sen okul görmemişsin:) tamam benim okuduğum okulun da kapıları vs kırıktı ama ne okullar var bırakın artık bu eziklik psikolojisini... eğer bizim ülkemizde paran varsa her alanda avrupadaki aldığın hizmetlerin kat kat kalitesini alırsın. ama paran yoksa üçün birini alırsın... böyle söylersen sana katılırım:)
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simaros 6 yıl
ciddi ciddi bu site habersizlikten chip onlineye döndü
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strahd_von_zarovich 6 yıl
Hobar

Android tabletler şu uygulama çeşitliliğini bir türlü sağlayamadı. Telefonda oldukça rekabetçiler ama tablette sınıfta kaldılar. Bu durum en iyi android tabletin bile bana göre ipad 1 den daha başarısız kalmasına neden oluyor. Bu uygulamaların çoğunu android tabletlerde göremezsiniz. Bence Googleın 200$ a neredeyse hiç kar etmeden tablet çıkarmasının nedeni de bu. Ucuza piyasaya sürüp bir an önce platformu yaygınlaştırarak geliştiricilerin dikkatini çekmek istiyor. Ama o 1$ lık uygulamaların androidde olsa ücretsiz sürümü mutlaka olurdu. Ayrıca evernote un ios uygulaması dandikmiş


Konuyla ne alakası var şimdi androidin ?

Ayrıca bu uygulamaların hepsini kullandım wordflex ve evernote hariç, bir halta yaramazlar .

Sözlük :
Dict Box , tureng
İngilizce kelime oyunları :
Word to word , word magic thesaurus , welder
Kelime geliştiriciler :
Tipps toefl sat
Kalemle not alma:
Tactilis (çok özelliği yok ama en hızlı algılayan) , MyScript memo

Hepsi bedava.


1 Yanıt Yanıtla +1
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XanthiN 6 yıl strahd_von_zarovich
strahd_von_zarovich
Hobar

Android tabletler şu uygulama çeşitliliğini bir türlü sağlayamadı. Telefonda oldukça rekabetçiler ama tablette sınıfta kaldılar. Bu durum en iyi android tabletin bile bana göre ipad 1 den daha başarısız kalmasına neden oluyor. Bu uygulamaların çoğunu android tabletlerde göremezsiniz. Bence Googleın 200$ a neredeyse hiç kar etmeden tablet çıkarmasının nedeni de bu. Ucuza piyasaya sürüp bir an önce platformu yaygınlaştırarak geliştiricilerin dikkatini çekmek istiyor. Ama o 1$ lık uygulamaların androidde olsa ücretsiz sürümü mutlaka olurdu. Ayrıca evernote un ios uygulaması dandikmiş


Konuyla ne alakası var şimdi androidin ?

Ayrıca bu uygulamaların hepsini kullandım wordflex ve evernote hariç, bir halta yaramazlar .

Sözlük :
Dict Box , tureng
İngilizce kelime oyunları :
Word to word , word magic thesaurus , welder
Kelime geliştiriciler :
Tipps toefl sat
Kalemle not alma:
Tactilis (çok özelliği yok ama en hızlı algılayan) , MyScript memo

Hepsi bedava.




Teşekkürler bir inceleyelim.
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Hobar 6 yıl en beğenilen
Android tabletler şu uygulama çeşitliliğini bir türlü sağlayamadı. Telefonda oldukça rekabetçiler ama tablette sınıfta kaldılar. Bu durum en iyi android tabletin bile bana göre ipad 1 den daha başarısız kalmasına neden oluyor. Bu uygulamaların çoğunu android tabletlerde göremezsiniz.

Bence Googleın 200$ a neredeyse hiç kar etmeden tablet çıkarmasının nedeni de bu. Ucuza piyasaya sürüp bir an önce platformu yaygınlaştırarak geliştiricilerin dikkatini çekmek istiyor.

Ama o 1$ lık uygulamaların androidde olsa ücretsiz sürümü mutlaka olurdu. Ayrıca evernote un ios uygulaması dandikmiş
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