Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Öğrenciler için planlama uygulaması iStudiez Pro güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
617
1
10
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Öğrenciler için planlama uygulaması iStudiez Pro güncellendi
Çalışmak için OSX 10.7 işletim sistemine ihtiyaç duyan ve iStudiez Team tarafından geliştirilen ders / ödev planlama uygulaması iStudiez Pro, yeni özelliklere 1.2 sürümüne güncellendi.

Öğrencilerin karışık ders ve ödev planlamalarını yapmaları için hazırlanan iStudiez Pro uygulaması, defter şeklinde oldukça sade ve şık bir ara yüze ve kullanışlı özelliklere sahip. Takvim üzerinden işaretleme de yapabilen uygulama, yayınlanan 1.2 sürümüyle ise artık hazırlanan planlamaları iOS ve Mac sistemler arasında bulut destekli senkronizasyon yapabiliyor, ayrıca Apple'ın yeni OSX 10.9 işletim sistemine de destek veriyor.

5,49 TL fiyat etiketiyle satılan iStudiez Pro uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id402989379?mt=12 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
onsos1100 6 yıl en beğenilen
Akıl var mantık var öğrenciye paralı uygulama mı olur
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Masterbronze12 6 yıl
uygulama hakkında yorum yapacaktım ama benden önceki yorumlardan sonra yapmamaya karar verdim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Albus Dumbledore 6 yıl
Tavuk dönerden pahalı öğrenci uygulaması olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cidelee 6 yıl
Öğrencide Mac te mi oluyodu :(
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl Cidelee
Cidelee

Öğrencide Mac te mi oluyodu :(

Aklıma şu resim geldi. Abd'de bildiğim kadarıyla okullarda macbook/mac'ler yaygın fakat ülkemizde pek bilinmiyor. Burada anca vakıf üniversitelerinde görürsün sık sık.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Profes07sional 6 yıl
Öğrenci her zaman fakirdir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 6 yıl
onların öğrencileri okula arabayla gittiği için onlara normal bize değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onsos1100 6 yıl en beğenilen
Akıl var mantık var öğrenciye paralı uygulama mı olur
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +369 simsiyahbembeyaz +181 Spider_hip +181 mustafaaydemirr +140 danger1513 +110 damn2u +97 esmerbuyucu +87 torenbolen +79 ALPEREN A. +79 yhanozdemir +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
617 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, mac ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Snapdragon 805, Galaxy S5 haberleri, 8 çekirdekli "gerçek" mobil işlemci, en hızlı Android telefon ve dahası... 6 yıl 2si1 "ps4.inceleme.1080P.Bluray.rip.KillaNiga.torrent" video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare'dan YPG
DH Forum
Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım
DonanımHaber
Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un
DonanımHaber
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
1.0 motor mu?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim