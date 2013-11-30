Öğrenciler için planlama uygulaması iStudiez Pro güncellendi

Çalışmak için OSX 10.7 işletim sistemine ihtiyaç duyan ve iStudiez Team tarafından geliştirilen ders / ödev planlama uygulaması iStudiez Pro, yeni özelliklere 1.2 sürümüne güncellendi.





Öğrencilerin karışık ders ve ödev planlamalarını yapmaları için hazırlanan iStudiez Pro uygulaması, defter şeklinde oldukça sade ve şık bir ara yüze ve kullanışlı özelliklere sahip. Takvim üzerinden işaretleme de yapabilen uygulama, yayınlanan 1.2 sürümüyle ise artık hazırlanan planlamaları iOS ve Mac sistemler arasında bulut destekli senkronizasyon yapabiliyor, ayrıca Apple'ın yeni OSX 10.9 işletim sistemine de destek veriyor.





5,49 TL fiyat etiketiyle satılan iStudiez Pro uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id402989379?mt=12