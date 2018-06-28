Öğrencilerin tasarladığı Golem SUV konsepti görücüye çıktı

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Geçtiğimiz yıl görücüye çıkardığı 1000 beygirlik süper otomobil ile hafızalarda yer edinmeyi başaran DSD Design & Motorsport, bu kez de Golem adı verilen oldukça hırçın bir SUV prototipi ile karşımızda.

Valensiya Politeknik Üniversitesi’nden Otomotiv Tasarımı lisansüstü öğrencilerinin katkılarıyla geliştirilen Golem, ilerleyen zamanlarda sınırlı sayıda üretilecek modelin ön gösterimi olarak 1:1 ölçekli prototip olarak tanıtıldı.

Kaslı yapısı, yerden yüksekliği ve büyük tekerlekleriyle tüm arazi koşullarına uygun olduğunu belli eden Golem’in ön kısmında oldukça ince farlara, arka tarafında ise kendine özgü bir tasarım anlayışına yer verilmiş. Eğimli ön camı ve köşeli çamurluklarıyla dikkat çeken araçta yan aynalar yerine kameralar kullanılmış.

DSD ve üniversitenin anlaşması kapsamında lisansüstü öğrencilerinin Golem üzerinde bir yıldan fazla süredir çalıştığı belirtildi. Şirketin öğrenciler tarafından tasarlanan prototip üzerinde çeşitli iyileştirmeler yapacağı ve sonrasında 30 adet üretim gerçekleştireceği açıklandı.

700 beygirlik V8 ünite kullanacak üretim modelinde 8 ileri otomatik şanzıman ve dört çeker sistem bulunacak. Gelişmiş manevra kabiliyeti için dört tekerden yönlendirme sistemine sahip olacak Golem’in farklı gövde tipleri üzerinde de çalışılacak.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2110263825918576&id=1522788701332761