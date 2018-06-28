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Öğrencilerin tasarladığı Golem SUV konsepti görücüye çıktı

Valensiya Politeknik Üniversitesi lisansüstü öğrencileri tarafından tasarlanan Golem'in üretim versiyonunda 700 beygirlik V8 motor bulunacak. Araçtan yalnızca 30 adet üretilecek.
10 ay
4,5b
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7
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Öğrencilerin tasarladığı Golem SUV konsepti görücüye çıktı
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Geçtiğimiz yıl görücüye çıkardığı 1000 beygirlik süper otomobil ile hafızalarda yer edinmeyi başaran DSD Design & Motorsport, bu kez de Golem adı verilen oldukça hırçın bir SUV prototipi ile karşımızda.

Valensiya Politeknik Üniversitesi’nden Otomotiv Tasarımı lisansüstü öğrencilerinin katkılarıyla geliştirilen Golem, ilerleyen zamanlarda sınırlı sayıda üretilecek modelin ön gösterimi olarak 1:1 ölçekli prototip olarak tanıtıldı.

Kaslı yapısı, yerden yüksekliği ve büyük tekerlekleriyle tüm arazi koşullarına uygun olduğunu belli eden Golem’in ön kısmında oldukça ince farlara, arka tarafında ise kendine özgü bir tasarım anlayışına yer verilmiş. Eğimli ön camı ve köşeli çamurluklarıyla dikkat çeken araçta yan aynalar yerine kameralar kullanılmış.

DSD ve üniversitenin anlaşması kapsamında lisansüstü öğrencilerinin Golem üzerinde bir yıldan fazla süredir çalıştığı belirtildi. Şirketin öğrenciler tarafından tasarlanan prototip üzerinde çeşitli iyileştirmeler yapacağı ve sonrasında 30 adet üretim gerçekleştireceği açıklandı.

700 beygirlik V8 ünite kullanacak üretim modelinde 8 ileri otomatik şanzıman ve dört çeker sistem bulunacak. Gelişmiş manevra kabiliyeti için dört tekerden yönlendirme sistemine sahip olacak Golem’in farklı gövde tipleri üzerinde de çalışılacak.


https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2110263825918576&id=1522788701332761 Yorum Yaz
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Escapetolife 10 ay en beğenilen
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3 Yanıt Yanıtla +33
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Biyturs_OnSr 10 ay
Sorun tasarımda veya teknikte değil. Onlar yapıyorlar biz yapamıyoruz değil. Taş gibi 2 tane arabamız var. Biri Devrim, diğeri EVT S1. Babayiğit arayanlar nedense bir türlü bu yiğitlere denk gelemediler.
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Sorun tasarımda veya teknikte değil. Onlar yapıyorlar biz yapamıyoruz değil. Taş gibi 2 tane arabamız var. Biri Devrim, diğeri EVT S1. Babayiğit arayanlar nede...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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_AsDeRf_ 10 ay Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
Sorun tasarımda veya teknikte değil. Onlar yapıyorlar biz yapamıyoruz değil. Taş gibi 2 tane arabamız var. Biri Devrim, diğeri EVT S1. Babayiğit arayanlar nedense bir türlü bu yiğitlere denk gelemediler.
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babayiğit arayanların baba hasretindendir o. Dikkat etsinler babalara gelmesinler
Biyturs_OnSrSorun tasarımda veya teknikte değil. Onlar yapıyorlar biz yapamıyoruz değil. Taş gibi 2 tane arabamız var. Biri Devrim, diğeri EV...
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sharkemre 10 ay
bunu tasarlayan öğrencinin aklına ......
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Biyturs_OnSr 10 ay
Sorun tasarımda veya teknikte değil. Onlar yapıyorlar biz yapamıyoruz değil. Taş gibi 2 tane arabamız var. Biri Devrim, diğeri EVT S1. Babayiğit arayanlar nedense bir türlü bu yiğitlere denk gelemediler.
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1 Yanıt Yanıtla +18
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_AsDeRf_ 10 ay Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
Sorun tasarımda veya teknikte değil. Onlar yapıyorlar biz yapamıyoruz değil. Taş gibi 2 tane arabamız var. Biri Devrim, diğeri EVT S1. Babayiğit arayanlar nedense bir türlü bu yiğitlere denk gelemediler.
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babayiğit arayanların baba hasretindendir o. Dikkat etsinler babalara gelmesinler
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The Balance 10 ay
Tasarım kötü değil fakat bunu bir yerden hatırlıyorum diyesim geldi. Onu Ford'un pickuplarına benziyor. Yani baktıkça şuradan tasarımda esinlenmişler diyorsun.
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Escapetolife 10 ay en beğenilen
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2 Yanıt Yanıtla +33
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Moving On 10 ay Escapetolife
Yerli ve milli
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homebird 10 ay Escapetolife
Escapetolife
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