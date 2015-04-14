Okuma servisi Pocket, web sürümünde tasarımsal olarak yenilendi

Belirlenen internet sitelerinin daha sonra çevrimdışı olarak okumak için kaydedilmesine imkan tanıyan ve mobil uygulamaları da bulunan Pocket servisi, web arayüzünü yeniledi.





Bu doğrultuda standart internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen sürümü tasarımsal olarak yenilenen Pocket, artık çok daha verimli okuma için sade bir yapıya geçiş yapıyor ve yeni eklenen dark yani koyu moduyla özellikle gece okumalarını daha kolay hale getirebiliyor. Yeni arayüz ayrıca her türlü cihaza efektif şekilde uyum sağlayarak verimli bir sürecin kapılarını aralıyor.





17 milyon kayıtlı kullanıcısının günde 2 milyondan fazla içerik aktardığı Pocket servisine buradan ulaşabilirsiniz.









http://thenextweb.com/apps/2015/04/14/pocket-launches-an-all-new-design-for-the-web/