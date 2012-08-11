Olimpiyat oyunlarının kapanış töreni canlı olarak Tivibu'da olacak

TTNET'in yeni dönem TV platformu Tivibu, Londra Olimpiyatları'nın kapanış coşkusunu ekranlara taşıyor.





Tivibu, 12 Ağustos Pazar akşamı yapılacak 2012 Londra Olimpiyatları'nın kapanış törenini canlı olarak yayınlayacak. Görkemli bir gösteri olarak tasarlanan törende, dünyaca ünlü şarkıcı ve gruplar sahne alırken, olimpiyatlara katılan ülkelerin sporcuları da geçiş yapacaklar. 27 Temmuz'da başlayan Olimpiyat Oyunları'nı 4 ekran üzerinden 6 özel kanalda yayınlayan Tivibu, kapanış törenini de canlı ve kesintisiz olarak yayınlayacak. Sporseverler, kapanış törenini kaçırsalar bile Tivibu'dan tekrar izleyebilecekler.





Londra Olimpiyatları 27 Temmuz'da, sanat direktörlüğünü 8 dalda Oscar kazanan "Milyoner" (Slumdog Millionaire) filminin yönetmeni Danny Boyle'nin yaptığı, günlerce konuşulan açılış töreniyle başlamıştı. Kaçıran veya tekrar izlemek isteyen Tivibu aboneleri, Tekrar İzle özelliğiyle töreni tekrar tekrar izleme şansını elde etmişlerdi.





Olimpiyat Oyunları'nın kapanışı için de büyük bir gösteri hazırlandı. 80 bin kişilik Olimpiyat Stadı'nda, 12 Ağustos Pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak olan kapanış törenini dünya genelinde 1 milyar kişinin izlemesi bekleniyor.





Birçok sürprizin hazırlandığı törende gösterilerin ayrıntıları gizli tutulurken; Muse, George Michael gibi dünyaca ünlü İngiliz sanatçıların sahne alacağı belirtiliyor. Kapanış töreninde ayrıca Londra Olimpiyatları'na katılan ülkelerin sporcuları da geçiş yapacaklar.

Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreni, kaçırdığı için üzülenleri veya bu muhteşem anı yeniden izlemek isteyenleri, Tivibu Tekrar İzle'de bekliyor olacak.





Tivibu.com.tr üzerinden yapılacak yayınlar herkese açık olacak. Tüm sporseverler, Olimpiyat Oyunları'nı tivibu.com.tr'den canlı olarak izlemenin ayrıcalığını yaşayacaklar.





Tivibu, Londra Olimpiyatları'nın kapanış törenini izleyerek unutulmaz bir spor gecesine tanıklık etmek isteyen herkesi ekran başına davet ediyor.