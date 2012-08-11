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Olimpiyat oyunlarının kapanış töreni canlı olarak Tivibu'da olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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TTNET'in yeni dönem TV platformu Tivibu, Londra Olimpiyatları'nın kapanış coşkusunu ekranlara taşıyor. 

Tivibu, 12 Ağustos Pazar akşamı yapılacak 2012 Londra Olimpiyatları'nın kapanış törenini canlı olarak yayınlayacak. Görkemli bir gösteri olarak tasarlanan törende, dünyaca ünlü şarkıcı ve gruplar sahne alırken, olimpiyatlara katılan ülkelerin sporcuları da geçiş yapacaklar. 27 Temmuz'da başlayan Olimpiyat Oyunları'nı 4 ekran üzerinden 6 özel kanalda yayınlayan Tivibu, kapanış törenini de canlı ve kesintisiz olarak yayınlayacak.  Sporseverler, kapanış törenini kaçırsalar bile Tivibu'dan tekrar izleyebilecekler.

Londra Olimpiyatları 27 Temmuz'da, sanat direktörlüğünü 8 dalda Oscar kazanan "Milyoner" (Slumdog Millionaire) filminin yönetmeni Danny Boyle'nin yaptığı, günlerce konuşulan açılış töreniyle başlamıştı. Kaçıran veya tekrar izlemek isteyen Tivibu aboneleri, Tekrar İzle özelliğiyle töreni tekrar tekrar izleme şansını elde etmişlerdi.

Olimpiyat Oyunları'nın kapanışı için de büyük bir gösteri hazırlandı. 80 bin kişilik Olimpiyat Stadı'nda, 12 Ağustos Pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak olan kapanış törenini dünya genelinde 1 milyar kişinin izlemesi bekleniyor.

Birçok sürprizin hazırlandığı törende gösterilerin ayrıntıları gizli tutulurken; Muse, George Michael gibi dünyaca ünlü İngiliz sanatçıların sahne alacağı belirtiliyor. Kapanış töreninde ayrıca Londra Olimpiyatları'na katılan ülkelerin sporcuları da geçiş yapacaklar.
Olimpiyat Oyunları'nın kapanış töreni, kaçırdığı için üzülenleri veya bu muhteşem anı yeniden izlemek isteyenleri, Tivibu Tekrar İzle'de bekliyor olacak.

Tivibu.com.tr üzerinden yapılacak yayınlar herkese açık olacak. Tüm sporseverler, Olimpiyat Oyunları'nı tivibu.com.tr'den canlı olarak izlemenin ayrıcalığını yaşayacaklar.

Tivibu, Londra Olimpiyatları'nın kapanış törenini izleyerek unutulmaz bir spor gecesine tanıklık etmek isteyen herkesi ekran başına davet ediyor.

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Prequel 7 yıl
trt nin neresi iyiydi. 4x400 gibi ana bir yarışmayı bile canlı vermeyi başaramadılar. ben internetteki kanalları anlamam. 2 tane hd kanalı var ben hd izlemek için uğraşıyorum onlar bana değil hd, sd kanaldaki görüntüden dahi kötü görüntüyle internet kanalından izlemeyi öneriyor. özet olarak normal yollarla rezil ettiler bu olimpiyatı. spikerler de hiç iyi değil dünkü cirit atma finalinde cirit atma'ya defalarca çekiç atma dedi eleman. aynı yarışmaya hem cirit atma hem çekiç atma diyor ve bu şekilde yapmaya devam ediyor. nasıl bir kafa bilmiyorum. daha saymama gerek yoktur herhalde.
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Recharged 7 yıl
Bu olimpiyatlarda TRT ile birlikte güzel iş çıkarttılar sayılır.Altı farklı kanaldan takılmadan rahat şekilde istediğimiz mücadeleyi izleyebildik.En azından kendi adıma memnun kaldığımı söyleyebilirim.
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BarGoS 7 yıl
sen önce takılmadan tv seyrettirmeyi öğren.beş para etmez kaliten beş para etmez müşteri hizmetlerin ve beş para etmez fiyat politikan.inşallah tez zamanda tekelin kırılır dibi boylarsın.amin
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mcrew 7 yıl
evimize tivibu bağlatabilmek için ttnet üyesi,
ttnet üyesi olabilmek için de türk telekom üyesi veya 15 lira yalın adsl erişim ücreti ödememiz gerekiyor

tivibunuz da internetiniz de sabit telefon hizmetiniz de
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E_Aydin35 7 yıl
2 Hafta ne çabuk geçti ? :)
Ama dolu dolu geçti, Türkiye daha fazla başarı ve madalya ile olimpiyatlar kapatabilirdi ama artık bir sonraki olimpiyatlara..
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aaahmet61 7 yıl
bakır kablolar bu yayını kaldırabilecek mi? kotalar ne olacak.
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